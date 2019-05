Cómo cuidar un pez betta en una pecera

El pez betta, son muy codiciados por sus colores y sus aletas. Son peces muy inteligentes e incluso pueden llegar a ser entrenados para hacer diferentes trucos. Pero también se caracterizan por otros aspectos muy curiosos. Entre ellos, destacan:

Los peces betta no deben vivir solos . Los machos pueden vivir con otras especies y las hembras pueden vivir juntas.

. Los machos pueden vivir con otras especies y las hembras pueden vivir juntas. Estos peces cuentan con un órgano conocido como laberinto. Este les permite respirar aire de la superficie.

Un pez betta pecera no debe estar en un lugar demasiado pequeño. Necesitan un hábitat estimulante y también bastante espacio para poder nadar.

Otras características del pez betta

Estos peces son conocidos como luchadores de Siam y son oriundos de Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. En su hábitat natural tienen unos colores ligeramente opacos menos cuando son excitados. A pesar de ello, cuando están en una pecera a gusto, suelen regalarnos colores como el verde, azul o el rojo.

Tienen unas aletas preciosas y son muy populares entre los amantes de los peces. De hecho, son tan demandados que son el segundo tipo de pez más común en los acuarios caseros. Se pueden comprar en tiendas de mascotas, no son demasiado caros y no tienen un mantenimiento demasiado exigente.

Para poder ser entrenados requieren de estimulación y espacio para poder vivir bien. Para ello, hay que tener una pecera de cierto tamaño para conseguir que tengan suficiente espacio para disfrutar de su espacio de vida.

Pez betta cuidados para su pecera

Si este pez está bien cuidado puede llegar a vivir hasta tres años. Hay que recordar que los betta no tienen por qué estar solos obligatoriamente. Un macho puede estar en la pecera con muchos otros peces, siempre que no haya otro macho betta. Las hembras betta pueden vivir juntas sin problema.

Como les pasa a los humanos necesitan de agua para vivir, son animales acuaticos que se mencionan en las jornadas munciales sobre este líquido. Para cuidar a este pez es importante proporcionarle una pecera amplia para que pueda vivir cómodamente. Es necesario que la bomba de agua sea silenciosa para que no se estresen. No hay que olvidarse de colocar un filtro para poder mantener el agua limpia en todo momento.

Debemos procurar tener diferentes elementos para que el pez explore la pecera. No podemos olvidarnos de colocar objetos de cerámica, plantas, rocas, diferentes estructuras para peceras, etc. También se recomienda colocar un lugar para que los peces se oculten. Todos los objetos que coloquemos en la pecera deben estar diseñados específicamente para la pecera. No vale cualquier cosa porque podría resultar tóxico para los peces.

Aunque podemos poner algunos peces más en la pecera, el pez betta también puede disfrutar de interactuar con nosotros. Te sorprenderá cómo reacciona cuando estamos cerca de ellos, algo poco común en los peces de una pecera.Se recomienda instalar una bomba de aire para el oxígeno y un termómetro para poder controlar la temperatura del agua. De esta forma el agua no estará ni demasiado fría ni demasiado tibia para ellos.

Son peces que se asustan con facilidad por la luz o el ruido

Por otro lado, hay que mantener la pecera lejos del ruido de la televisión o de la radio. También hay que apartarlos de la luz solar directa para que se encuentren más a gusto. Se debe limpiar regularmente la pecera y para ello hay que usar agua pura libre de químicos. Nunca hay que usar agua del grifo porque puede contener flúor, cloro y demás impurezas que podrán dañar a los peces.

Aunque resulte curioso, a estos peces no les gustan los sustos. No hay que hacer demasiado ruido estando al lado de ellos. Tampoco hay que hacer un cambio brusco de iluminación porque de lo contrario lo pasarán mal. Para tratar con ellos, hay que hacer las cosas con cuidado. Hay que proporcionarles una alimentación correcta. Si tenemos alguna clase de duda, nunca está de más preguntar en una tienda de animales. No toda la comida vale igual para todos los peces. Hay que asegurarse de que estamos dándole la comida adecuada para que se puedan alimentar de manera correcta.

Si el pez está alicaído y parece estar enfermo, se recomienda llevarlo a un veterinario especialista en peces. Asimismo, también debemos llevar una muestra de agua de la pecera donde vive. Será el profesional quien se encargue de decirnos lo que tiene y lo que debemos hacer para cuidarlo.