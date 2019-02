Cómo decirle a tu amigo/a que estás enamorado/a

Enamorarse de tu amigo/a no es algo raro, a fin de cuentas, es una persona con la que pasas mucho tiempo, es una persona que te conoce bien, que te entiende, es una persona a quien escuchas y quien te escucha, con quien pasas buenos momentos y también malos, alguien con quien reír y llorar.

Los sentimientos pueden aflorar y podemos llegar a enamorarnos de nuestro amigo/a. Ante tal situación no solemos saber bien cómo actuar, ¿es una buena idea decírselo? ¿y si se enfada? ¿y si me rechaza?... Si estás en una situación similar, no te preocupes, vamos a tratar de ayudarte.

Asegúrate de que es amor

Es más fácil de lo que crees confundir amor con amistad, a veces creemos que estamos enamorados porque en el fondo cuando entablas una amistad con alguien estás queriendo a esa persona, te preocupas por sus éxitos y fracasos, hay complicidad y se comparten muchas cosas. A pesar de esto, el amor entendido como amor romántico es otra cosa.

En el amor romántico se da también atracción, algo que con la amistad no ocurre, se hacen planes de futuro a corto y largo plazo con esa persona, se fantasea con una vida en común, deseas compartirlo todo con él o ella.

Si eres mujer y tu mejor amigo te atrae de forma irresistible, no lo dudes y haz todo lo posible por conquistarlo.

Si aún tienes dudas, responde a estas preguntas para determinar si estás enamorado/a o no:

¿Deseas estar en todo momento con esa persona?

¿Es en quien piensas por la mañana cuando te levantas y por la noche cuando te acuestas?

¿Te imaginas teniendo relaciones sexuales con esa persona?

Te imaginas tu futuro teniendo relaciones de pareja con esa persona?

¿Buscas excusas para estar con él o ella?

¿Prefieres estar con él o ella a solas que en grupo?

¿Si sumas todos sus defectos el resultado es cero?

Si has respondido que si a todas estas preguntas es muy posible que sí te hayas enamorado de tu amigo/a.

¿Debo decirle que estoy enamorado/a?

Por regla general, la respuesta a esta pregunta es sí. Salvo que tengas claro que no siente nada por ti, ante la más mínima duda deberías decírselo.

Es tu amigo/a, si te corresponde en tu amor, será una situación perfecta y si no te corresponde, lo más probable es que se sienta alagado/a, que trate de hacerte entender que sus sentimientos son diferentes y tratará de algún modo de decírtelo sin hacerte daño, ya que tenéis una buena amistad y le importas.

La amistad no tiene por qué deteriorarse simplemente por el hecho de que le abras tu corazón, así que, si es eso lo que te preocupa, elimina esos pensamientos.

Elige un momento en el que estéis a solas para decírselo, no te aproveches si se encuentra en una situación vulnerable y espera a otro momento para decírselo, ya que de este modo obtendrás una respuesta que se corresponde con la realidad, que es la que en verdad te interesa conocer.

Busca el momento, si no crees que lo encuentres, lo mejor es que le digas que le tienes que contar algo y que quedes con él o ella. Si tras quedar con tu amigo/a no le cuentas nada, lo más probable es que te acabe preguntando que qué es eso que tenías que decirle. De este modo, si por tus miedos te puedes echar atrás, estás en cierto modo forzando la situación para que al final tengas que decirle lo que habías planeado previamente.

Trata de decirle de forma pausada lo que sientes y mírale a los ojos al hacerlo, si responde favorablemente te encantará en el futuro recordar la cara que puso cuando te declaraste.

Si prevés que en tu declaración te vas a poner muy nervioso o nerviosa, haz meditación para relajarte y ensaya tu discurso, cuanta más confianza tengas, mejor saldrá todo. ¡Mucha suerte!

Qué hacer si tu amigo/a tiene una relación

Esta es, de todas las opciones, probablemente la situación más difícil de abordar. Ante todo, debes ser prudente, tratar de averiguar si siente lo mismo por ti sería el primer paso.

Si observas que la relación con su pareja actual es buena, lo mejor sería no entrometerse y tratar de asumir la situación, el tiempo hará su trabajo y poco a poco el dolor del amor no correspondido pasará.

Qué hacer si tú tienes pareja

Si estás seguro/a de que es amor lo que sientes por tu amigo/a y tienes pareja, lo más seguro es que tus sentimientos por tu pareja actual no sean de amor, quizá tan solo le tengas cariño.

Llegados a este punto lo más ético es que no sigas con tu relación actual ya que no estás enamorado/a y este tipo de relaciones donde no hay amor están abocadas al fracaso. Cuanto más se prolongue la situación más daño acabaréis haciéndoos.

Tras dejar a tu pareja, deberías dejar pasar al menos tres o cuatro semanas para adaptarte al nuevo modo de vida y cuando estés emocionalmente menos vulnerable, el siguiente paso sería averiguar qué es lo que siente tu amigo/a por ti. Para ello simplemente ábrele tu corazón y díselo. Es tu mejor amigo/a te entenderá.

Qué hacer si tu amigo/a te rechaza en el plano amoroso

Hazle ver que respetas su decisión y que el hecho de que te haya rechazado no implica que quieras perderlo como amigo.

Hazle saber qué vas a seguir siendo la misma persona.

Dedícate tiempo a ti, sigue atendiendo la amistad con tu mejor amigo/a, pero céntrate también en ti. Ahora que sabes que no siente lo mismo, debes tratar de distraerte, la vida continua, puedes tratar de buscar distracciones con nuevas actividades.

Cuando estés preparado/a sal con otras personas, no dejes que el mundo gire en torno a tu amigo/a.

Cuando salgas con tu amigo/a trata de quedar en grupo.

Y si es tu pareja la que te dice que se ha enamorado de otra persona, haz todo lo posible por recuperarte, seguramente no era la persona adecuada para ti, anímate, el tiempo lo cura todo y llegarás a encontrar otra pareja que te llene de amor.