Cómo matar cucarachas y ahuyentarlas para siempre

Las cucarachas son unos insectos especialmente resistentes, tienen una gran capacidad de supervivencia y adaptación a diversos tipos de entornos.

Si una plaga de cucarachas ha invadido tu hogar, debes saber que deshacerte de ellas no va a ser una tarea sencilla. Son plagas complicadas de eliminar, no obstante, vamos a enseñarte cuales son los mejores métodos para lograr eliminar cucarachas de tu casa en poco tiempo. ¡Lo conseguirás!

Insecticidas para matar cucarachas

Hay multitud de insecticidas de diferentes tipos a la venta, para matar cucarachas. A continuación, vamos a hablar sobre los más comunes para que puedas decidir qué tipo de insecticida prefieres:

Cebos: los cebos son productos que tienen un agente activador y una sustancia que atrae a las cucarachas y que éstas se comen, de forma que no las mata inmediatamente, sino que lo hacen pasado un tiempo con la intención de que a través de las heces y de su propio cadáver consiguen contaminar a otras cucarachas de su nido. Normalmente se pueden adquirir en tiendas en forma de gel y se deben aplicar cerca del nido de las cucarachas o en las proximidades. Es uno de los productos más recomendables para acabar con las cucarachas y además cuentan con la ventaja de que no presentan una gran toxicidad para las personas o para nuestras mascotas.

Consejos que debemos seguir si vamos a aplicar insecticidas

Debes protegerte la cabeza, un sombrero sería suficiente, a ser posible de ala ancha. Debemos evitar el uso de gorras o gorros de lana que permitan la absorción del insecticida.

. Usa mascarilla: el uso de una mascarilla que proteja la boca y la nariz evitará que inhalemos los vapores del insecticida o los polvos.

Otros métodos para matar cucarachas

Hay una serie de métodos que también podemos emplear para acabar con las cucarachas:

Trampas adhesivas: normalmente se fabrican en cartón y cuentan con la ventaja de que las podemos poner en las zonas de paso de las cucarachas de forma que las atrapan, pues al caminar por ellas se quedan pegadas. No son muy eficaces para eliminar plagas, pero si nos pueden servir para determinar si hemos acabado con las cucarachas o no. Cuando creemos que ya no quedan cucarachas, si ponemos varias de estas trampas y pasan los días sin que ninguna cucaracha haya quedado atrapada es muy posible que por fin nos hayamos librado de ellas. Es recomendable usar las trampas adhesivas que tienen atrayente de cucarachas, ya que las probabilidades de que se queden atrapadas son mayores.

Cómo prevenir la nueva aparición de cucarachas

Una vez que ya nos hemos deshecho de las cucarachas, nuestro nuevo objetivo será que no vuelvan a aparecer por casa, por ello te vamos a dar una serie de consejos que debes seguir para que las cucarachas no se sientan bienvenidas en tu hogar. No obstante, recomendamos aplicar estos consejos también cuando se está en pleno proceso de eliminación de una plaga de cucarachas, ya que ayudará a acelerar el proceso.