Cómo curar la resaca y cómo evitar sus síntomas

Cuando te pasas con el alcohol, al día siguiente tenemos la temida resaca: dolor de cabeza, mareos, fatiga, ansiedad, etc., en general sentiremos un malestar en todo el cuerpo tan grande que probablemente nos lleve a decir las frases típicas de "no vuelvo a salir" o "no vuelvo a beber nunca más alcohol".

Aunque lo recomendable es no abusar del alcohol, probablemente no te vuelvas abstemio tras tu primera resaca, pero si en el futuro tenemos un descuido y nos dejamos llevar por la fiesta o la celebración y bebemos más de la cuenta, debes saber que hay remedios caseros que nos pueden ayudar mucho a paliar los síntomas de la resaca, para que la experiencia al día siguiente no sea tan desagradable.

Toma ibuprofeno o aspirina

En períodos de resaca los antiinflamatorios ayudarán a combatir el desagradable dolor de cabeza que tenemos con la resaca, por ello lo más recomendable es tomar ibuprofeno o aspirina. Cabe puntualizar que si tenemos mal el estómago y tenemos una indigestión no debemos tomar ibuprofeno ya que puede llegar a empeorar los síntomas.

Debemos descartar el paracetamol en la medida de lo posible, ya que cuando tenemos resaca, el hígado está trabajando en exceso debido a que tiene que eliminar las sustancias tóxicas de nuestro organismo y este tipo de medicamentos hacen trabajar aún más nuestro sufrido hígado. Para mejorar la salud de nuestro hígado podemos realizar algún tratamiento depurativo de los que te mostramos, pudiendo ser muy beneficiosos para la eliminación de estas toxinas.

Evita el café

Muchas personas desayunan café por la mañana, pero en caso de tener resaca es poco recomendable, ya que el café es una bebida diurética y lo único que conseguirás será aumentar la deshidratación que tiene tu organismo, empeorando la situación. En lugar de tomar café toma una pieza de fruta. Repondrás vitaminas y azúcares.

Si tienes acidez de estómago evita tomar cítricos, pues te sentarán mal. Puedes sustituir la naranja por una manzana.

Come bien

Es posible que en el estado de resaca no te apetezca mucha comida y tampoco te vamos a recomendar que te des un atracón, pero sí debes comer para conseguir que tu organismo sea capaz de reducir los niveles de alcohol. Aunque tengas falta de apetito haz un pequeño esfuerzo en comer, pues te sentirás mejor.

Si tienes muchas náuseas, come despacio y en pocas cantidades, pero no tengas el estómago vacío.

Preferiblemente debes comer hidratos de carbono, así que un plato de pasta o de arroz pueden ser perfectos.

Bebe mucha agua

Uno de los efectos del alcohol es que deshidrata nuestro cuerpo y es la principal causa de que al día siguiente nos sintamos tan mal, por ello es necesario reponer líquidos cuanto antes.

Es muy recomendable beber agua antes de irnos a dormir cuando llegamos de la fiesta para paliar un poco los síntomas de la resaca y beber agua en cuanto nos levantemos por la mañana. A lo largo del día continuar bebiendo agua poco a poco, ayudará mucho a curar la resaca y si le echas un poquito de azúcar, mejor que mejor. Nos sentiremos mejor antes.

Come un plátano

Los plátanos contienen potasio y antiácidos que ayudarán a reducir la inflamación de los vasos sanguíneos y eliminar las náuseas que podamos tener debido a la resaca, además también pueden venirnos bien para eliminar el dolor de cabeza. Es por esto que es muy recomendable tomar un plátano en cuanto nos levantemos de la cama.

Toma un zumo de tomate o gazpacho

El zumo de tomate es muy rico en vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, C, K y E) y en minerales y cuando tenemos resaca nos hace mucha falta reponerlos, además el tomate es un excelente antioxidante, que nos ayudará también a eliminar toxinas, es por estos motivos que un zumo de tomate puede hacer milagros.

Si podemos tomarnos un gazpacho mejor que mejor, porque además de tomate tiene otras verduras que nos aportarán muchas más vitaminas y minerales. ¡Notarás enseguida una mejoría!

Cosas que no debes hacer para combatir la resaca

Hay muchos falsos mitos sobre métodos para combatir la resaca que sólo empeoran la situación y otras cosas que hacemos sin saber que nos van a perjudicar. Ten en cuenta lo que nunca debes hacer cuando tienes resaca:

Tomar paracetamol .

. Comer comida basura o con alto contenido en grasa: nos provocarán malestar estomacal.

comida basura o con nos provocarán malestar estomacal. Ir a la sauna: hay una falsa creencia de que la sauna ayuda a eliminar las toxinas del alcohol, sin embargo, esto es falso y además podemos sentirnos mucho peor en la sauna debido al calor y a la deshidratación que nos provoca.

hay una falsa creencia de que la sauna ayuda a eliminar las toxinas del alcohol, sin embargo, esto es falso y además que nos provoca. Consumir bebidas con cafeína: Como mencionamos anteriormente la cafeína es diurética, con lo cual nos deshidrataremos más. Además, puede ocasionarnos molestias en el estómago provocándonos acidez.

Como mencionamos anteriormente la cafeína es diurética, con lo cual nos deshidrataremos más. Además, puede ocasionarnos molestias en el estómago provocándonos acidez. Beber más alcohol: Beber más alcohol es una muy mala idea, tan sólo conseguirás alargar el tiempo que te dura la resaca.

Cosas que debes hacer para prevenir la resaca