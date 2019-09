11 ideas para organizar las especias en la cocina y tenerlas siempre a mano

Pocas cosas hay más molestas en la cocina que estar preparando un plato, ir a echar mano de alguna especia y no encontrarla por ninguna parte o bien tener que rebuscar entre la docena de botecitos que apilamos en una balda del armario. Muchas veces no queda más remedio que bajar el fuego o apartar la sartén u olla hasta encontrar lo que buscamos y así poder reanudar el cocinado.

Por eso es importante organizar las especias en nuestra cocina. Hay soluciones que van más allá de poner orden dentro del armario y son tan vistosas, que consiguen que los especieros formen parte de la decoración.

Organizar las especias de forma vistosa pero útil

¿Por qué no aprovechar que vamos organizar las especias para buscar la manera de que también decoren? Tenemos muchas ideas vistosas pero no por ello menos prácticas.

Aprovecha el bajo de los armarios

Foto: Pinterest

Si el interior de tus armarios ya tiene suficientes cosas y te has dado cuenta de que apilar los botecitos de especias en su interior no es para ti, esta solución te permite ahorrar espacio, tener siempre a mano las especias y que formen parte de la decoración de la cocina: colgar los tarros o botes de especias de la parte inferior de los armarios.

Asegúrate de que la balda inferior de tu armario es lo bastante ancha como para que puedas introducir tornillos en ella y que sea de un material que puedas agujerear.

Después escoge botes que no pesen mucho y con tapas de rosca. Solo tienes que atornillas las tapas a la zona inferior del armario, llenar los botes y enroscarlos. Para evitar confusiones, etiquétalos con su contenido.

Soporte magnético para especias

Foto: Amazon - Uncluttered Design

Además de ser bonito y moderno, es realmente útil. Un especiero magnético con tarros de cristal te permitirá ver el contenido de cada recipiente, colocarlo en la pared, sobre la encimera o pegar los tarros que más uses en la puerta de la nevera.

Decora el lateral de los armarios

Foto: Pinterest

Ese armario cuyo lateral queda desangelado puede ser el rincón perfecto para colocar todas tus especias y hierbas. Ahorras espacio en el interior de los armarios y, si lo prefieres, puedes comprar un especiero clásico de pared y colgarlo aquí o hacer las baldas tu mismo si no encuentras ningún diseño convincente. Asegúrate de no poner especias fuera del alcance de tu mano midiendo primero hasta qué altura puedes llegar.

Especias en el lateral de las encimeras

Foto: Pinterest

También el final de una encimera puede pasar a ser un lugar perfecto para tener especias y otros utensilios de cocina siempre recogidos pero de forma vistosa. De nuevo, un soporte de pared cualquiera, con espacio suficiente para todos nuestros botes y tarros quedará perfecto en este lugar.

Tubos de ensayo llenos de sabor

Foto: Pinterest

Una solución preciosa, original y muy práctica es hacerte con tubos de ensayo y llenarlos de hierbas y especias. Puedes colocarlos todos en una base y dejarlos sobre la encimera o bien guardarlos con ella en el armario, donde siempre estarán ordenados y a mano. También es posible atornillar un especiero a la pared o a los laterales de los muebles como hemos visto, y que así todos puedan ver nuestros tubitos de especias.

Organizar las especias en armarios y cajones

Si estas vistosas soluciones no te convencen y prefieres dejar todas las especias bien guardadas en el interior de tus armarios o cajones, no te preocupes porque también hay muchas soluciones que te garantizarán que no cunda el caos.

Un armario lateral solo para tarros

Foto: Pinterest

Ese rincón que queda entre la nevera y la pared o entre un armario y la ventana. Estos armarios extraíbles pueden ser de casi cualquier altura y anchura. Llenos de baldas para ayudarte a guardar en su interior todos los botes y tarros que ahora mismo tienes repartidos por la cocina.

No solo puedes almacenar aquí las especias, sino que también te será posible guardar hierbas, legumbres, cereales, pasta...

Cajones de especias

Foto: Amazon - mDesign

Cuando el orden te encanta y no sabes vivir sin él, ver cajones bien colocados, con separadores para diferentes elementos resulta casi placentero. Así que, ¿por qué no reservar un espacio en su interior para las especias? Puedes colocar todo en los especieros diseñados para el interior de los cajones. Así garantizas que todo estará siempre en su lugar, a mano y evitarás que los botes se puedan caer o volcar al abrir y cerrar.

Estantes para el interior de los armarios

Foto: Amazon - Nandae

Con este especiero con bandejas, podrás tener todos tus botes apilados en muy poco espacio y además saber con solo un vistazo la bandeja que necesitas extraer para coger la especia que necesitas, gracias a las etiquetas en las que se puede escribir el nombre del contenido de cada tarro. Otra de las ventajas de usar este tipo de especiero es que, si sabes que vas a usar varias en un mismo cocinado, puedes moverlo a la encimera para que te sea más fácil manejarlo.

Cestas metálicas para los tarros

Foto: Amazon - mDesign

La ventaja de usar cestas metálicas compactas es que hoy las puedes situar en los armarios, pero más adelante las pueden mover a los cajones, o puedes sacarlas a la encimera siempre que las necesites más cerca. Asegúrate de que las compras con asa para poder extraerlas con facilidad y que sean metálicas para limpiarlas fácilmente.

Especiero extensible para ganar espacio

Foto: Amazon - UPP

Los especieros extensibles garantizan que podamos guardar muchos tarritos en muy poco espacio pero que siempre estén todos disponibles sin complicaciones. Una opción estupenda para colgar en la cara interior de las puertas de los armarios o bien dejarlo en uno de los estantes.

Especiero giratorio

Foto: Amazon - mDesign

No ocupa mucho espacio, es una solución divertida pero también muy útil. En este especiero giratorio podemos colocar todos nuestros botes dentro del armario o de un cajón, y sacarlo a la encimera cuando vayamos a usarlo, sabiendo que con un rápido giro encontraremos lo que buscamos.

Así que no hay excusas para no organizar las especias en nuestra cocina, tengamos más o menos espacio y con el presupuesto que sea. Da la bienvenida al orden en tu cocina.