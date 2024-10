Soy experto en paellas y esta es mi arrocería favorita: en un pueblo de Alicante y con vistas al mar

El cocinero Omar Allibhoy (Madrid, 1984), embajador de la cocina española por el mundo y famoso por popularizar las tapas en Reino Unido, es un enamorado de los arroces. Nacido en la capital, su admiración por este plato nació de pequeño gracias a sus abuelos, que tenían un apartamento en Benidorm. Allí, en el cercano pueblo de Altea, se encuentra ubicado el restaurante que hizo que Allibhoy se convirtiera en el experto en paellas que es a día de hoy.

"Cada agosto celebrábamos el cumpleaños de mi abuelo en la Posada de San Miguel. Era su restaurante preferido, que rápidamente se convirtió en una tradición familiar", cuenta el chef en su libro Paella. Más de 50 recetas para convertirse en un maestro arrocero (Cinco Tintas, 2024).

Los recuerdos de aquellos veranos gastronómicos en familia prosiguen: "Fue en la Posada de San Miguel donde pregunté por primera vez si podía entrar a la cocina 'para echar un vistazo', explicando que me encantaba cocinar y quería aprender". "Como puedes imaginar, no muchos niños de siete años hacen eso en los restaurantes, y de los cientos de lugares donde pregunté durante mucho tiempo, solo recuerdo un par de ocasiones en las que me lo negaron", rememora Allibhoy.

Uno de los arroces de Hotel Restaurante San Miguel. Tripadvisor

Actualmente, el chef madrileño sigue teniendo grabada en la memoria aquella incursión en los fogones de la Posada de San Miguel: "Todavía recuerdo esa cocina a la perfección, con largas encimeras de ladrillo en forma de U, y docenas de fuegos de leña donde se cocían paellas y una isla en el centro donde se preparaban los ingredientes para cada una de estas". Una auténtica "maravilla", aunque "mucha información que procesar para un niño". "Sigo soñando aún con abrir un restaurante de paellas", confiesa.

Uno de los mejores arroces de Altea

La "Posada de San Miguel" a la que se refiere Allibhoy en su libro se hace llamar ahora Hotel Restaurante San Miguel y se encuentra situada en el número 7 de la Calle San Pedro de Altea, en primera línea de playa, con vistas al mar. Abrió sus puertas por primera vez en 1964, aunque, según aseguran, llevan especializados en arroces desde hace prácticamente 100 años, a lo largo de cuatro generaciones familiares de hosteleros.

El establecimiento también ofrece alojamiento a los comensales para extender la experiencia gastronómica: en el mismo edificio hallamos un hotel de 24 habitaciones, con 12 de ellas orientadas al mar. Los huéspedes podrán disfrutar cada mañana de un desayuno continental servido en el propio restaurante, además de comida casera y sus famosos arroces.