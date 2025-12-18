Los mejores jamones para llevar a tu mesa en Navidad

El espumoso forma parte inseparable de las celebraciones navideñas y encontrar una botella que combine prestigio, calidad contrastada y un precio asequible no siempre es fácil, pero tampoco imposible.

Este año, además, el consenso entre aficionados y expertos tiene nombre propio: Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva 2019, elegido como mejor espumoso de España por la Guía Vinos Gourmets 2026. Y lo más sorprendente es que este reconocimiento llega para un cava que se puede encontrar en el mercado por menos de 20 euros, una cifra muy razonable para lo que ofrece en la copa.

La distinción no es menor. Los premios de la Guía Vinos Gourmets, una de las publicaciones de referencia en el sector, se conceden a partir de las votaciones de sus lectores y usuarios, reflejando las preferencias reales del público amante del vino.

En su 41ª edición, solo han sido reconocidos aquellos vinos que han acumulado un mayor número de valoraciones y que no habían sido premiados en la misma categoría en los últimos cinco años, lo que añade aún más valor al galardón.

Un cava de precisión y origen diverso

El Ars Collecta Blanc de Noirs Reserva 2019 es el resultado de un coupage cuidadosamente diseñado a partir de pinot noir, trepat y xarel·lo, tres variedades procedentes de dos zonas climáticas y tres viñedos distintos.

Codorníu Ars Collecta Blanc De Noirs.

La pinot noir del Segrià, de clima continental, es la protagonista del conjunto y aporta frescor, elegancia y un notable potencial de envejecimiento. La trepat de la Conca de Barberà y el xarel·lo del Penedès completan el ensamblaje, aportando complejidad y equilibrio.

En copa se presenta con un color amarillo pajizo intenso, reflejos dorados muy vivos y delicados matices púrpuras. La burbuja es fina, bien integrada, formando un rosario persistente y elegante, una de las señas de identidad de los grandes espumosos elaborados con método tradicional.

Elegancia, frescor y versatilidad gastronómica

Aromáticamente, el vino despliega flores blancas y frutos rojos, con los matices más genuinos de la pinot noir. En boca confirma lo que promete la nariz: cuerpo, delicadeza y un frescor notable, con una acidez alta que lo hace especialmente gastronómico.

No es un cava solo para el brindis final; funciona de maravilla desde el aperitivo hasta platos principales de pescado, mariscos, aves o incluso carnes blancas.

Según Bruno Colomer, enólogo de Codorníu, este vino destaca por “una extraordinaria elegancia, propiciada por la variedad pinot noir, combinada con una altísima acidez que abre un amplio abanico de experiencias gastronómicas”. Una definición que resume bien su carácter y explica por qué ha conquistado a tantos paladares.

Tradición centenaria a precio accesible

La colección Ars Collecta representa el legado de casi cinco siglos de saber hacer enológico de Codorníu. Esa experiencia, unida a un conocimiento exhaustivo de los viñedos, se traduce en cavas que buscan la excelencia sin perder de vista al consumidor.

Que uno de ellos sea hoy el mejor espumoso de España y mantenga un precio de 19'95€ lo convierte en una elección casi obligatoria para estas fiestas.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva 2019 se perfila como el brindis perfecto: reconocido, elegante, versátil y, sobre todo, accesible. Una prueba más de que el lujo, en ocasiones, también puede ser razonable.