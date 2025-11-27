La chica que apostó por un pueblecito del Baix Empordà y levantó una tienda que sostiene a sus productores

Fonteta no suele aparecer en las guías. No está en primera ni en segunda línea turística. Es la Costa Brava, sí, pero está escondido a los pies de Les Gavarres. Allí, en ese pueblo pequeño, Alba decidió montar Abricoc. Una tienda diminuta, cálida, que parece más el salón de una casa que un negocio.

Alba nació aquí. Creció viendo a su padre trabajar el campo, entre melones y sandías, y pasando los veranos vendiendo en mercados junto a sus hermanos. “Desde niñas vimos el esfuerzo del campo y cómo cuesta que algo llegue a valorarse”, cuenta.

Durante años viajó casi veinte días al mes por trabajo, hasta que sintió que necesitaba volver a la tierra. “Yo soy de aquí, de este pueblo, y sentía que tenía que volver a la tierra. Esto lo abrí para aterrizar”.

En 2019 abrió Abricoc sin grandes expectativas: una mesa, algunos productos artesanos, ganas de hablar con la gente y la intuición de que los vecinos valorarían conocer quién está detrás de lo que comen. “Aquí nadie pensaba en poner cara a los productos. Yo quería que la gente los conociera de verdad”, recuerda.

Y funcionó desde el primer día. Las catas y charlas se llenaban. “La gente de aquí también quiere saber. Solo necesitaban un espacio y una voz”. Su padre, al principio, no lo veía: “Me decía que estaba loca, que no entendía nada del proyecto. Pero yo sabía que tenía sentido”.

Del recuit a los vinos de pequeña bodega. El territorio como argumento

El entorno vive en un ecosistema donde todos se conocen y se apoyan. No existen grandes industrias. “Aquí no hay grandes empresas. Somos muchos proyectos pequeños que tiramos unos de otros”.

En Abricoc, ese territorio se vuelve tangible. Esta no es una tienda al uso. No se limita a despachar productos, sino a contar la historia tras ellos. “Aquí no vendemos solo productos: vendemos quién los ha hecho, cómo y por qué”. Y eso lo cambia todo.

Fonteta es conocida por su recuit, especialmente el de Casa Martorell, un queso fresco de cabra que aquí forma parte de esos productos que hacen única a la zona. Pero Alba insiste en que hay mucho más.

Habla de olivos de variedades locales, de productores que trabajan pocas fincas, de queserías que cuidan rebaños pequeños, de cervezas artesanas nacidas a pocos kilómetros o de mieles que dependen de colmenares diminutos.

Solo hace falta echar un vistazo a lo que hay en sus estanterías. Todo tiene nombre y apellido. Los sofritos de cebolla ampurdaneses de Quim Matas, el paté con tomaquet de Encantan, los AOVE de La Vinyeta o Pedrigolet, anchoas Xillu de La Escala o los chips de patata de Ve de Gust. Todo de apenas unos kilómetros más allá de la tienda, todo con historia. Y eso solo por citar algunos.

También los vinos tienen un espacio aquí. En la zona hay bodegas de 10.000 o 20.000 botellas al año. Blancos minerales, tintos jóvenes, vinos de mínima intervención que meten en la botella el clima mediterráneo y la tramuntana.

Productos que nunca llegarían a una gran superficie y que aquí encuentran su espacio natural. “Cuando explicas quién está detrás, la gente cambia su manera de comprar”.

Su filosofía lo resume bien: “Apostar por los productores locales es potenciar su trabajo y poner en valor productos originales y únicos”. Los talleres que organiza Alba siguen esa línea.

Aunque no cocina -“no me gusta y se me da fatal”, asegura-, se ha especializado en quesos artesanos. Mesas de queso, degustaciones, clases de montaje, encuentros con productores. “El queso me llevó a estudiar, a formarme… y ahora es casi mi lenguaje”, dice. Y la tienda, su aula particular.

La pandemia fue un punto de inflexión

Cuando llegó la pandemia, Alba pasó de viajar constantemente a no coger un avión durante meses. Y muchos productores se quedaron sin restaurantes, ferias ni canales de venta. La llamaron: “A ver si nos puedes ayudar”. No tenían web ni tienda online. Ella tampoco sabía exactamente cómo hacerlo, pero decidió intentarlo.

“Montamos la web en quince días. Era eso o dejar a muchos productores sin salida”, recuerda. Empezó a replicar las catas online, ofrecer lotes y explicar productos a distancia. “No tenía una varita mágica, pero sabía que algo tenía que hacer”. Y Abricoc se convirtió en una red de apoyo mutuo en plena incertidumbre.

“Cuando cayó el mundo de los restaurantes, muchos productores se quedaron sin salida y entonces esta mesa se convirtió en soporte”. Ese momento marcó el futuro del proyecto. Cuando todo volvió a moverse, Alba lo tuvo claro: la vida anterior ya no encajaba. Abricoc sí.

Una tienda, un taller, un punto de encuentro y una forma de resistir

Hoy Abricoc cumple casi seis años. La tienda sigue siendo pequeña, íntima y preciosa, pero a su alrededor se ha creado una comunidad que no solo acoge a los locales, sino también a visitantes o a gente de la comarca. Alba trabaja con empresas, diseña cestas corporativas con producto local, monta talleres temáticos y colabora con productores. Todo con la misma lógica de dar valor a lo pequeño.

El reto es evidente. “Fonteta no es turístico, y eso obliga a trabajar de otra manera”, explica. Aquí nadie pasa por casualidad. “A veces pienso que Abricoc es pequeño, pero todo lo que pasa alrededor es enorme”.

“El territorio me habla, y la tienda acoge su voz”, asegura. En un momento de consumo acelerado, Abricoc apuesta por lo de siempre: conocer a quien produce, comprar cerca, entender la vida rural y sostenerla.