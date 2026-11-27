Cristina, experta en cocina sana: "El bizcocho de chocolate más rico se hace con 2 huevos, 120 g de yogur y 80 ml de leche"

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Comensales: 6

El domingo bien merece un desayuno sin prisa y con algo dulce en la mesa, como este bizcocho de chocolate sin azúcar añadido.

Se puede hornear el sábado por la tarde y, a la mañana siguiente, fiesta. Da para unas seis raciones generosas, así que si no sois muchos en casa, puede haber desayunos o meriendas de domingo para varios días de la semana.

La receta es de la cocinera Cristina Fernández Petite, autora de Pecar nunca fue tan saludable, un recetario dedicado a versiones más ligeras de dulces y postres, y la ha compartido en su perfil de Instagram, @petit_fit.

Bicarbonato y yogur, el truco

La receta lleva bicarbonato y levadura química tipo Royal, dos gasificantes que funcionan de forma distinta. El bicarbonato es una sustancia alcalina y necesita un ácido y humedad para liberar el gas que hace subir la masa.

El yogur aporta ácido láctico, y el cacao y el chocolate también figuran entre los ingredientes que lo activan.

La levadura química, en cambio, ya incluye su propio componente ácido. En ambos casos la reacción empieza cuando se mezclan con los líquidos, por eso se recomienda hornear este tipo de masas nada más terminarlas, con el horno ya caliente y sin reposos.

¿Qué es el eritritol?

El eritritol es un poliol, de la familia de los llamados azúcares alcohol, que se obtiene por fermentación. En la Unión Europea se identifica como E 968 y, a efectos del etiquetado, aporta 0 kcal por gramo.

En su reevaluación de 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) fijó una ingesta diaria admisible de 0,5 g por kilo de peso, debido a su posible efecto laxante. Para una persona de 70 kilos son 35 gramos al día; cada porción de este bizcocho, si lo cortamos en seis, lleva unos 12 gramos.

Receta de bizcocho de chocolate sin azúcar Ingredientes Harina de avena, 160 g

Yogur griego natural, 120 g

Huevos grandes, 2 ud

Eritritol, 80 g

Aceite de oliva virgen extra, 80 g

Leche o bebida vegetal, 80 ml

Cacao puro en polvo desgrasado, 30 g

Levadura tipo Royal, 4 g

Bicarbonato, 4 g

Chocolate negro troceado, 100 g Paso 1 Precalentamos el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Paso 2 En un bol, batimos los huevos con el eritritol, el aceite, el yogur griego y la leche hasta tener una mezcla homogénea. Paso 3 Incorporamos la harina de avena tamizada, el cacao, la levadura y el bicarbonato, y mezclamos hasta obtener una masa lisa y sin grumos. Paso 4 Añadimos 80 g del chocolate troceado y mezclamos para repartirlo por toda la masa. Paso 5 Forramos un molde rectangular de 20 x 10 cm con papel de horno y vertemos la masa. Paso 6 Repartimos por encima los 20 g de chocolate restantes. Paso 7 Horneamos durante 45 minutos a 180 °C. Paso 8 Sacamos del horno y dejamos reposar 10 minutos antes de desmoldar.

Preguntas frecuentes

¿Es apto para celíacos? La Comisión Europea considera que la avena es segura para la mayoría de las personas celíacas siempre que no esté contaminada con gluten. Por eso conviene comprar harina de avena certificada sin gluten y revisar también la etiqueta del cacao y del chocolate.

¿Puedo cambiar la leche por bebida vegetal? Sí, la propia Cristina indica que pueden usarse cualquiera de las dos.

¿Sirve cualquier cacao? La receta lleva cacao puro en polvo desgrasado, sin azúcar, que no es lo mismo que los preparados solubles para mezclar con leche, que suelen llevar azúcar entre sus ingredientes.

Más desayunos para el domingo

Tortitas de avena y yogur. Mezclamos 80 g de harina de avena, 125 g de yogur natural, 1 huevo, 1 plátano maduro chafado y 1 cucharadita de levadura química, y las cocinamos a fuego medio en una sartén engrasada con mantequilla unos 2 minutos por cada lado.

Baked oats de cacao. Es un porridge que se hornea en raciones individuales. Trituramos 40 g de copos de avena, 1 plátano, 1 huevo, 100 ml de leche, 1 cucharada de cacao puro y media cucharadita de levadura química, lo pasamos a un recipiente apto y horneamos a 180 °C durante 20 minutos.

Pan de plátano sin azúcar añadido. Ideal para aprovechar la fruta muy madura, que es la que endulza. Chafamos 3 plátanos, añadimos 2 huevos, 60 ml de aceite de oliva virgen extra, 200 g de harina de avena, 8 g de levadura química y canela, y horneamos en un molde alargado a 180 °C entre 40 y 45 minutos.

Muffins de yogur y arándanos. Mezclamos 150 g de harina de avena, 2 huevos, 125 g de yogur griego, 40 ml de aceite, 6 g de levadura química y el endulzante al gusto, añadimos 100 g de arándanos y horneamos en cápsulas a 180 °C durante 20-22 minutos.