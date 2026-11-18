Marta, cocinera: "Las croquetas más ricas y sanas para cenar se hacen en 18 minutos con queso, 1 boniato y 2 huevos"

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¿Cuántas noches se te antojan para cenar unas croquetas y te toca quedarte con las ganas? Son las reinas de las cenas de picoteo, pero las de siempre requieren planificación o, al menos, tener una bolsa en el congelador en la que estén listas para freír.

Pero no está todo perdido, porque hay otras maneras de hacer croquetas para no tener que renunciar al capricho.

La solución al reto son estas croquetas de boniato. Además, llegan en plena temporada de este tubérculo, cuando es más fácil encontrarlo y está en su mejor momento.

La propuesta es de Marta, una creadora de contenido gastronómico que publica en Instagram como @martamargalef3. Su fuerte son las recetas pensadas para resolver comidas y cenas de diario con pocos ingredientes.

Las croquetas de boniato siguen esa línea. Ella las presenta como "perfectas para comer rico entre semana sin complicarte la vida" y las define como "crujientes por fuera, cremosas por dentro".

Ni reposo ni fritura

Unas croquetas tradicionales se tienen que hacer de un día para otro. La bechamel debe enfriarse varias horas de nevera antes de poder manipularla, y después aún toca freírlas y lidiar con el aceite, las salpicaduras y el olor que deja en la cocina.

En esta receta nos ahorramos las dos cosas. La masa solo hay que dejarla enfriar lo justo para no quemarte al tocarla, pero no necesita reposo. Y no se fríen, se cocinan en la freidora de aire, sin salpicaduras y sin olores.

Primas de la korokke japonesa

Una croqueta sin bechamel, hecha con un tubérculo chafado con el tenedor y rebozada en pan rallado, tiene un pariente asiático muy conocido: la korokke japonesa. Su nombre es una adaptación de la croquette francesa, que llegó a Japón a finales del siglo XIX, durante la era Meiji.

Pero en Japón tuvo que adaptar algo más que el nombre. En un país donde los lácteos apenas se consumían, el puré de patata sustituyó a la bechamel, y con el tiempo la korokke pasó de servirse solo en los restaurantes de cocina occidental a ofrecerse hasta en las carnicerías y los puestos callejeros.

Hoy se preparan también con calabaza kabocha, carne picada o atún, y se sirven con ensalada de col y salsa tonkatsu , un condimento espeso y agridulce que también le va bien a la versión de boniato.

Receta fácil de croquetas de boniato Ingredientes Boniato, 1 ud

Mozzarella, al gusto

Huevos cocidos, 2 ud

Huevo para rebozar, 1 ud

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite de oliva, cantidad necesaria Paso 1 Envolvemos el boniato en papel de cocina, lo mojamos bien y lo cocinamos en el microondas durante unos 10 minutos, hasta que esté blando. Paso 2 Retiramos el papel, pelamos el boniato y lo chafamos con un tenedor en un bol. Paso 3 Añadimos la mozzarella y los huevos cocidos, y chafamos todo hasta obtener una masa homogénea. Paso 4 Damos forma a las croquetas con las manos. Paso 5 Las pasamos por huevo batido y después por pan rallado. Paso 6 Las colocamos en la cesta de la freidora de aire y añadimos un poco de aceite de oliva, preferentemente en spray. Paso 7 Cocinamos a 190 ºC durante unos 8 minutos, hasta que estén doradas. Si hace falta, les damos la vuelta a mitad de cocción.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacerlas sin freidora de aire? Sí. En el horno, con calor arriba y abajo a 200 ºC, sobre una bandeja con papel vegetal, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Necesitarán un poco más de tiempo que en la airfryer y que el horno esté precalentado.

¿Qué hago si la masa queda muy blanda? Suele ocurrir con boniatos que tienen mucha agua. Para solucionarlo, se puede añadir una cucharada de pan rallado o de maicena, para que sea más manejable.

¿Con qué salsa se pueden acompañar? Una salsa de yogur con un toque de ralladura de limón va muy bien con el dulzor del boniato. También le queda genial una salsa tipo tonkatsu como la que se sirve con las korokke japonesas.

Podemos preparar una versión casera en un minuto mezclando 2 cucharadas de kétchup, 1 cucharada y media de salsa Worcestershire, 1 cucharadita de salsa de soja y 1 cucharadita de azúcar.

Si queremos que tenga aún más sabor, podemos añadir también una cucharadita de salsa de ostras.

Más recetas con boniato

Las croquetas que propone Marta son solo un ejemplo de la versatilidad de este tubérculo, que puede ser un buen aliado para preparar otras muchas recetas rápidas y nutritivas.

Las croquetas de boniato y atún de Paula Monreal son otra versión sin bechamel. Mezclamos el boniato cocido con atún en conserva, queso rallado y orégano, formamos bolitas, las rebozamos en panko y las cocinamos en la freidora de aire.

Para el boniato relleno al microondas, cocinamos el boniato entero igual que en esta receta, lo abrimos por la mitad a lo largo y ahuecamos un poco la pulpa con un tenedor.

Lo rellenamos con una ensalada sencilla hecha con queso feta desmigado, atún y unas legumbres cocidas, todo ello aliñado con una vinagreta, y lo servimos en su propia piel con un poco de salsa de yogur por encima.

Los bastones de boniato en freidora de aire se preparan cortando el boniato pelado en tiras, que mezclamos con una cucharada de aceite de oliva, sal y pimentón.

Los cocinamos a 200 ºC durante unos 15 minutos, agitando la cesta a mitad de cocción y son una alternativa deliciosa a las patatas fritas.

Para hacer una crema ligera de boniato, cocemos el boniato troceado con un puerro en el agua justa para cubrirlos, durante unos 15 minutos. Después trituramos con un chorrito de aceite de oliva y ajustamos de sal y pimienta.

Las "tostas" de boniato sustituyen el pan por láminas de boniato de medio centímetro de grosor, que se cocinan a la plancha en una sartén hasta que estén tiernas.

Se pueden servir con láminas de aguacate y un poco de huevo duro o queso fresco picado por encima.