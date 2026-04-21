La cena desinflamatoria que recomiendan los mejores nutricionistas: con una lata de anchoas y lista en 15 minutos
Una receta perfecta para cuidar tu salud intestinal.
Las cenas antiinflamatorias se han convertido en un pilar fundamental de la dieta moderna, sobre todo ante el auge de la inflamación crónica de bajo grado, vinculada a enfermedades como diabetes tipo 2, artritis reumatoide y trastornos cardiovasculares.
Esta inflamación, desencadenada por estrés, sedentarismo y alimentos procesados, se agrava con comidas nocturnas pesadas. Así pues, optar por una cena rica en omega-3, antioxidantes y fibra contrarresta este proceso, promoviendo recuperación celular durante el sueño y mejorando la salud metabólica general.
Consumir alimentos antiinflamatorios por la noche también reduce marcadores como la proteína C-reactiva (PCR) y citoquinas proinflamatorias, según constata la evidencia científica acumulada. Esto no solo alivia dolores articulares y fatiga crónica, sino que estabiliza los niveles de glucosa, favoreciendo el control de peso.
Y no os equivoquéis: cuidarse más no implica necesariamente estar más horas en la cocina. Basta con una lata de anchoas, verduras congeladas como espinacas o brócoli, zumo de limón o cúrcuma, entre otras muchas ideas.
Para integrar las recetas antiinflamatorias a tu dieta, puedes empezar poco a poco con porciones moderadas. Y, si puedes, combínalo con caminatas vespertinas. En unas semanas, notarás mucho menos hinchazón, más energía y mejor humor, transformando la cena en una herramienta preventiva poderosa.
Cena antiinflamatoria fácil
Sandra Moriño, nutricionista integrativa muy conocida en redes, con 976.000 seguidores en Instagram y dos libros publicados (Feliz menopausia y Adiós a la inflamación), ha compartido numerosos vídeos explicando ideas fáciles de recetas antiinflamatorias que puedes elaborar por poco dinero y con productos que se encuentran a la venta en los supermercados más conocidos.
En uno de estos vídeos, Sandra sugiere una idea de cena a base de boniato, aguacate y anchoas. "El boniato, si lo asas y lo dejas enfriar al menos 12 horas, el almidón que contiene se convierte en resistente y es el alimento perfecto para nuestras bacterias del intestino, pues generan ácido butírico que es un antiinflamatorio natural", explica. Además, asegura que las anchoas también tienen un alto poder antiinflamatorio. Todos los detalles, a continuación.
Ingredientes
- Boniato, 1
- Anchoas, 5-6
- Aguacate, 1
- Aceite de oliva virgen extra, al gusto
Paso 1
Coge el boniato asado y enfriado previamente 12 horas y córtalo en varios trozos. Ponlos en un plato o bol.
Paso 2
Ahora pela y corta el aguacate y distribuye los trocitos también por el bol, junto al boniato.
Paso 3
Encima del boniato y del aguacate coloca las anchoas y rocía el conjunto con un poco de aceite de oliva al gusto y listo.
Para más ideas de cenas o comidas sanas y fáciles, puedes consultar nuestra sección de Saludables en Cocinillas.