Roscón de Reyes helado, una versión alternativa, vegana y diferente para despedir las navidades

Total: 30 min

Comensales: 8

Está bien conocer y conservar las recetas tradicionales, pero también está bien utilizarlas como inspiración para crear nuevas recetas que se adapten mejor a nuestros gustos o necesidades nutricionales.

La época navideña que se caracteriza por el consumo de platos que no solemos consumir a diario, especialmente, dulces. Turrones, polvorones, mantecados o panettones van marcando el camino hacia el roscón de Reyes con el que despedimos las navidades hasta el próximo diciembre.

Pero celebrar no tendría que ser sinónimo de comer cosas que no nos apetecen o que no nos vienen bien y hay mil razones por las que un roscón de Reyes tradicional, por buenísimo que esté, no sea lo más adecuado para nosotros: se puede ser celíaco, vegano, intolerante a la lactosa, alérgico al huevo... y eso hará que necesitemos una versión alternativa.

Y como ejemplo de plan B, desde Abbot Kinney's nos proponen este roscón helado vegano de skyr con glaseado de coco y frutos rojos que, además, no puede ser más vistoso. No necesita horno y es facilísimo de hacer, por lo que es perfecto para los que no tienen mucho tiempo para estar metidos en la cocina, pero quieren sorprender a aquéllos con los que compartirán la llegada de sus majestades de Oriente. Eso sí, hay que hacerlo con un poquito de antelación porque al ser helado necesita unas horitas en el congelador.

Para preparar la receta, aparte de un molde de unos 20-22 cm de diámetro, necesitarás una batidora o un procesador de alimentos, papel de horno y papel de aluminio. Con estas cantidades sale un roscón de 8 raciones.

Cómo hacer un roscón de Reyes vegano y alternativo

Ingredientes Para el "bizcocho" Skyr, 400 ml

Anacardos crudos, 200 g (remojados durante 4 horas en agua tibia)

Sirope de arce, 3 o 4 cucharadas

Zumo y ralladura de 1 mandarina o 1/2 naranja

Sal, 1/4 cucharadita Para el glaseado y la cobertura Yogur de coco natural, 100 ml

Azúcar glace, 4 cucharadas

Frambuesas frescas, un puñado

Grosellas rojas, un puñado

Hojas de menta fresca

Hojas de romero fresco

Paso 1

Mezclamos los anacardos remojados, el skyr, el sirope de arce, el zumo y la ralladura de una mandarina junto a la sal en un robot de cocina o batidora. Batimos a alta velocidad hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 2

Forramos el molde redondo con papel de hornear y colocamos una taza pequeña o un aro de emplatar en el centro.

Paso 3

Vertemos la mezcla en el molde, cubrimos con papel de aluminio y metemos en el congelador durante al menos 6 horas.

Paso 4

Sacamos el roscón helado del congelador 10-15 minutos antes de servir para que se descongele ligeramente y se ablande.

Paso 5

Mezclamos los 100 ml de Abbot Kinney’s Coco Start Natural en un bol pequeño con el azúcar en polvo. Volcamos con cuidado el roscón en un plato y decoramos con la mezcla, frambuesas frescas, grosellas rojas, hojas de menta y un poco de romero fresco.

