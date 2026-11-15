Dani García, chef: "Para que el arroz quede más rico, no uso sofrito, sino un caldo de pollo casero con 400 g de carcasas"

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En 2013, durante una estancia en Nueva York, el chef Dani García comenzó a desarrollar una nueva manera de cocinar el arroz que se alejaba de la paella tradicional.

Su nueva técnica consistía en dar protagonismo a un ingrediente principal servido sobre el arroz y apostar por una presentación más moderna y creativa, pero sin renunciar a la esencia de este plato tan tradicional de la cocina española.

Para el chef marbellí, uno de los elementos imprescindibles de la paella es un buen socarrat, esa capa crujiente y caramelizada que se forma en el fondo de la paella.

Pero también defiende poder elaborar arroces más sencillos, sin necesidad de preparar sofritos, utilizando únicamente un buen caldo y una mezcla de especias que intensifique el sabor.

Su mezcla, que ya utilizan también otros chefs como Jordi Cruz, incluye azafrán, clavo, pimienta negra y comino en polvo, triturados y mezclados en las proporciones adecuadas para potenciar los aromas sin enmascarar el sabor del caldo.

El truco: un buen caldo

Uno de los mejores ejemplos de esta técnica es su famoso arroz de chuleta, un clásico de su restaurante Lobito de Mar. Para prepararlo, utiliza un caldo suave elaborado con carcasas y alitas de pollo, tomate, aceite de oliva, sal y agua.

Según Dani García, el secreto está en conseguir un caldo elegante, sabroso, pero no excesivamente intenso, que permita disfrutar de una ración completa sin que sature el paladar.

Otro de sus trucos consiste en añadir un chorrito de aceite al caldo para favorecer la formación del socarrat, porque así, al evaporarse el agua del caldo, quedará en el fondo una mínima cantidad de aceite que ayudará a tostar el arroz.

Receta del arroz de Dani García Para el arroz Arroz bomba, 320 g

Chuleta de ternera, 1 ud

Sal fina, al gusto

Pimienta recién molida

Aceite de oliva, para engrasar

Ramita de romero Para el caldo Carcasas de pollo, 400 g

Alitas de pollo, 400 g

Tomate, 200 g

Sal, 8 g

Aceite de oliva, 20 ml (más un poco extra para el socarrat)

Agua, 2 litros Para la mezcla de especias Pimienta negra en grano, 4 g

Clavo, 2 ud

Comino en polvo, 2 g

Azafrán, 0,2 g Paso 1 En una olla grande, colocamos las carcasas de pollo, las alitas de pollo y los trozos de tomate. Cubrimos con agua, añadimos sal al gusto y unos 20 ml de aceite de oliva. Paso 2 Llevamos a ebullición y dejamos cocer durante 20 minutos. Añadimos otro chorrito de aceite para favorecer la formación de un socarrat suelto y sabroso. Paso 3 En un mortero, incorporamos la pimienta negra en grano, el clavo, el comino en polvo y las hebras de azafrán y las machacamos hasta reducirlas a polvo. Paso 4 Asamos la chuleta de cerdo a la brasa hasta que quede bien marcada y cocida, cuidando que no pierda su jugosidad. En casa, podemos cocinarla en sartén o sobre fuego fuerte o en una plancha eléctrica. Reservamos la grasa que se libere durante la cocción. Paso 5 En una paellera o sartén baja, llevamos el caldo a ebullición junto con un chorrito de aceite de oliva. Paso 6 Añadimos el arroz y dejamos que comience a cocerse a fuego vivo. Incorporamos en este momento la mezcla de especias, removiendo para que se distribuya uniformemente, pero sin ligarlo. Paso 7 A los 14 minutos, cuando el arroz esté prácticamente hecho, lo metemos al horno a 200 ºC durante unos 5 minutos. Este "golpe de horno" ayudará a darle el toque final de textura y concentración de sabor. Paso 8 Justo antes de servir, colocamos la chuleta sobre el arroz como elemento central del plato. Paso 9 Si lo deseamos, podemos añadir un toque de ahumado prendiendo una ramita de romero y colocándola sobre el arroz al finalizar la cocción. Paso 10 Pintamos ligeramente el arroz con parte de la grasa fundida de la chuleta, espolvoreamos con sal al gusto y decoramos con un poco de romero seco para aportar aroma y frescura.

Paella de chuleta de Dani García

Más ligero que la paella

Desde el punto de vista nutricional, esta receta de arroz de chuleta que presenta Dani García es un plato equilibrado que contiene carbohidratos complejos, proteínas de alta calidad y grasas que son una explosión de sabor.

El arroz bomba proporciona energía, mientras que la chuleta, rica en proteínas y minerales como el hierro y el zinc, aporta valor nutricional y saciedad.

La grasa de la chuleta, usada de forma controlada para aromatizar el arroz, añade sabor sin necesidad de recurrir a salsas o ingredientes ultraprocesados.

Además, la ausencia de sofrito y el uso de especias naturales como el azafrán, el comino, el clavo y la pimienta, reducen la carga calórica, así como el tiempo de ejecución.

Ideas para hacerlo a tu gusto

La propuesta original de Dani García se presta a muchas reinterpretaciones y, de hecho, son muchos los cocineros que han seguido su estela preparando arroces en los que la proteína no va mezclada con el cereal, sino que se sirve sobre él.

La idea es cocinar el arroz en un caldo muy sabroso y sustituir la chuleta de ternera por otras proteínas que sean también muy sabrosas y que se puedan colocar sobre el arroz ya terminado.

Por ejemplo, podemos utilizar chuletas, secreto o presa de cerdo ibérico, que son piezas con mucho sabor y muy jugosas, ideales para acompañar un arroz aromatizado con un caldo preparado con costillas de cerdo y los recortes, verduras asadas y un toque de tomillo y romero.

Estos cortes, cocinados a la brasa o marcados en sartén, pueden coronar el arroz justo al final, aportando ese contraste entre la untuosidad de la carne y la textura del socarrat.

Si buscamos una versión marinera, podríamos sustituir la carne por pescado a la brasa, como un lomo de lubina o dorada, o incluso por mariscos como colas de gambas, cigalas o langostinos.

En este caso, el caldo tendrá que estar en consonancia con el ingrediente principal. Por ejemplo, un buen fondo de pescado y marisco elaborado con cabezas, espinas y cáscaras, enriquecido con ajo, cebolla y un poco de tomate.

Para dar intensidad y un aún más toque especial, se podría incluir un poco de tinta de calamar o unas cucharadas de salmorreta. El resultado será un arroz más ligero, pero igualmente sabroso.

También podríamos experimentar con caldos vegetales intensificados con setas secas o alga kombu, que son ricas en umami y se lo aportan al caldo, si buscamos una versión más sutil o vegetariana.