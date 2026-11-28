Noelia, madre de 5 hijos: "Las zanahorias más ricas del otoño no se cuecen, se hacen con 200 gramos de yogur y 160 de queso"

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Hay alimentos que, de tan cotidianos que son, pocas veces se les hace el caso que merecen.

Las zanahorias son uno de ellos, son baratas, las tenemos siempre por la nevera para sofritos, caldos, ensaladas o purés de verduras, pero nunca como protagonistas.

La receta de hoy viene a cambiar eso y, si en las próximas semanas te toca organizar alguna comida con familia o amigos y buscas un entrante que no exija ingredientes difíciles de encontrar ni muchos conocimientos de cocina, sigue leyendo porque te interesa.

La propuesta es de Noelia Gamero Buendía, conocida en Instagram como @cocinaconnoelia. Esta madrileña, madre de cinco hijos, trabaja como administradora en un colegio, aunque su pasión está entre fogones.

Es, además, autora del libro La cocina casera de Noelia (Espasa, 2023), donde recopila las recetas que aprendió viendo a cocinar a su madre.

Zanahorias con yogur

La receta consiste en unas zanahorias que se asan con especias hasta casi caramelizarlas, que se sirven con una crema de yogur. El contraste entre el dulzor de las primeras y la acidez del segundo hacen que cada bocado sea irresistible.

La crema se hace con yogur griego natural sin azúcar que se puede conseguir de dos formas: haciéndolo nosotros mismos a partir de yogur natural o comprándolo hecho en el súper.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los yogures griegos naturales que se venden en España suelen llevar nata, además de leche y fermentos.

El griego tradicional, en cambio, se obtiene eliminando el suero, sin añadir nata. Así que una manera sencilla y económica de hacer nuestro propio yogur griego consiste en retirar parte del suero de unos yogures naturales.

Para hacerlo, pondremos una gasa o un trapo limpio de algodón sobre un colador y dejaremos el yogur escurriendo el suero durante un par de horas hasta tener un yogur de textura más espesa.

Feta, un queso con DOP

El queso feta que también lleva la receta es una denominación de origen protegida de la Unión Europea, que lo reconoció de forma definitiva en 2002.

Según la Comisión Europea, solo puede producirse en Grecia y se elabora únicamente con leche de oveja y de cabra de razas autóctonas, y la cabra no puede superar el 30 % de la mezcla.

El nombre "feta" surgió en el siglo XVII y hace referencia al corte del queso, aunque, como recuerda la Comisión, el producto aparece en textos literarios mucho más antiguos.

De Asia Central a Europa

La zanahoria naranja que hoy consumimos es casi una recién llegada. Un estudio publicado en 2023 en Nature Plants (Coe et al.), que analizó 630 variedades de zanahoria, concluye que esta hortaliza se domesticó durante la Alta Edad Media en una región que va de Asia occidental a Asia central.

Allí eran habituales las zanahorias moradas y las amarillas. Según los autores del trabajo, ambas llegaron a Europa, pero las amarillas tuvieron más éxito, probablemente por su sabor.

Las naranjas se seleccionaron en Europa a partir del siglo XVI y en el XVII ya se habían extendido, hasta convertirse en el tipo dominante en todo el mundo. Los investigadores apuntan a que pudieron surgir de cruces entre zanahorias blancas y amarillas, y que su color depende de tres genes recesivos.

Su popularidad creció todavía más a finales del XIX y principios del XX, cuando se empezó a entender el papel del betacaroteno como precursor de la vitamina A, descubierta en 1913.

Receta fácil de zanahorias con yogur Ingredientes Zanahorias medianas, 10 ud

Tomillo seco, 1 cucharadita (o unas ramitas de tomillo fresco)

Aceite de oliva, 4 cucharadas (2 para asar y 2 para la salsa)

Agua, 3 cucharadas

Yogur griego natural sin azúcar, 200 g

Queso crema, 100 g

Limón, ½ ud (la ralladura) y 1 cucharada de su zumo

Sal, 1 pizca

Miel, 1 cucharada

Queso feta, 60 g

Nueces peladas, 1 puñado (unos 30 g) Paso 1 Precalentamos el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Lavamos y pelamos las zanahorias y les retiramos la punta. Si son finas, las dejamos podemos dejar enteras; si son gruesas, las partimos por la mitad a lo largo para que se cocinen más rápido. Paso 2 Colocamos las zanahorias en una fuente de horno, en una sola capa y con el corte hacia arriba. Repartimos por encima el tomillo y 2 cucharadas de aceite, y vertemos el agua en el fondo de la fuente. Paso 3 Horneamos hasta que estén doradas y la punta de un cuchillo entre con facilidad en la parte más gruesa. El tiempo total dependerá del grosor de las zanahorias. Paso 4 Mientras se asan, mezclamos el yogur griego con el queso crema, la ralladura y el zumo de limón, la sal y el aceite restante, hasta obtener una crema suave. Paso 5 Extendemos la crema en el fondo de una fuente de servir y colocamos encima las zanahorias cuando estén templadas. Paso 6 Terminamos con un hilo de miel, el queso feta desmenuzado y las nueces troceadas.

Beneficios de las zanahorias

La zanahoria tiene fama de ser buena para la vista, y es una fama con base científica. Su vistoso color naranja, tan de otoño, se debe al betacaroteno, un pigmento que el organismo transforma en vitamina A.

Según las Tablas de Composición de Alimentos de Moreiras et al. (2013), publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 100 g de zanahoria aportan 1.346 µg de equivalentes de retinol. Una cifra que incluso supera la cantidad diaria recomendada en adultos.

La vitamina A contribuye al mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas en condiciones normales, y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

La zanahoria contiene también luteína, otro carotenoide que, como recuerda el MAPA, se localiza en la retina y el cristalino humano.

Otro punto a su favor es que aporta pocas calorías y bastante fibra: 40 kcal y 2,9 g de fibra, soluble e insoluble, por cada 100 g.

Además, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda tomar al menos tres raciones de hortalizas al día, y la zanahoria, cruda o cocinada, es una forma fácil de tachar una de la lista.