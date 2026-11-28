Dani, cocinero: "Las patatas guisadas más buenas no llevan carne, se hacen con 3 ajos, 2 cebollas y 300 g de chorizo"

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Comensales: 4

Si tienes unas patatas en la despensa y no quieres que les salgan brotes, hay una solución mucho mejor que la de guardarlas lejos de las cebollas: preparar una receta como esta y disfrutar de un guiso delicioso para esta época del año.

Hablamos de las patatas a la riojana, un clásico de la cocina popular que el cocinero Dani Sánchez ha querido recuperar en su perfil de Instagram, @danieleandome.

Un guiso económico y contundente que no necesita costillas, ni ternera ni ninguna otra pieza de carne que necesite horas de cocción para conseguir un caldo lleno de sabor, pues solo hace falta un buen chorizo que deje sustancia.

El secreto está en el sofrito

Para preparar este guiso, Dani comienza con un sofrito de ajo y cebolla. La clave está en tener un poco de paciencia en este primer paso, pues la idea es que la cebolla quede bien caramelizada porque eso hará que el guiso tenga más sabor.

Una vez que el sofrito esté listo, el guiso tarda en hacerse más o menos lo que tardan en hacerse las patatas, por lo que al final, se puede disfrutar de un guiso de abuela, hecho a fuego lento, en menos de una hora,

Chascar las patatas

En lo que no es una excepción este guiso es en la manera de preparar las patatas antes de echarlas en la olla. Para que el guiso quede espeso y no parezcan unas patatas cocidas en caldo, las patatas no se pueden cortar limpiamente con el cuchillo, sino que hay que chascarlas.

Esta técnica consiste en introducir el cuchillo en la patata y terminar de romper cada trozo haciendo palanca, en vez de separar el trozo con un corte limpio.

De esta manera, las patatas liberan más almidón durante la cocción, que es lo que ayuda a espesar el caldo de forma natural sin necesidad de recurrir a la harina ni a otros espesantes.

Hay que decir que en un guiso como este, en el que las protagonistas son las patatas, elegir la variedad adecuada es el primer paso hacia el éxito. Unas patatas ricas en almidón, como las Kennebec, darán un resultado increíble, mientras que una patata que sea buena para freír, como la agria, dejará el caldo más aguado.

Receta fácil de patatas a la riojana Ingredientes Patatas grandes, 4 ud

Chorizo fresco, 300 g

Ajo, 3 dientes

Cebollas, 2 ud

Pulpa de pimiento choricero o de ñora, 1 cucharada

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Pimentón picante, ½ cucharadita (o menos si no gusta el picante)

Laurel, 2 hojas

Vino blanco, 1 o 2 cucharadas (opcional)

Agua o caldo, la necesaria para cubrir

Aceite de oliva virgen extra, 1 chorro

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Pelamos y picamos los ajos y las cebollas. Cortamos el chorizo en rodajas. Pelamos las patatas y las chascamos en trozos. Paso 2 Calentamos el aceite en una cazuela y sofreímos el ajo y la cebolla a fuego medio-bajo hasta que la cebolla esté bien caramelizada. Paso 3 Añadimos el chorizo y lo cocinamos 4 o 5 minutos. Paso 4 Si usamos vino, lo echamos en este momento, subimos el fuego y dejamos que se evapore el alcohol. Paso 5 Echamos la pulpa de pimiento choricero y el pimentón, y cocinamos un par de minutos más sin dejar de remover para que no se queme. Paso 6 Incorporamos las patatas, las cubrimos con agua o caldo, añadimos el laurel y salpimentamos al gusto. Paso 7 Dejamos cocer hasta que las patatas estén tiernas y el caldo, bien espeso.

Un plato con sello propio

Las patatas a la riojana, también conocidas como patatas con chorizo, son uno de los platos más representativos de la cocina tradicional de La Rioja y se preparan también en la vecina Álava.

El 9 de febrero de 2026, Correos les dedicó un sello dentro de su serie Gastronomía: España en 19 platos, ilustrado con sus ingredientes básicos: patata, chorizo y pimentón.

El chorizo de la tierra también está reconocido con una figura de calidad. La Unión Europea registró en 2010 la Indicación Geográfica Protegida Chorizo Riojano , cuyos ingredientes solo pueden ser carne y tocino o panceta de cerdo, sal, ajo fresco y pimentón 100 % de categoría extra, con cayena en la versión picante, y siempre embutido en tripa natural.