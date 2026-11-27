Jesús Sánchez, chef: "El mejor arroz de calamares se hace con 1 ajo, 1/2 pimiento verde y 500 ml de un buen caldo casero"

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Preparar un arroz que salga rico y en su punto es mucho más sencillo de lo que siempre nos han hecho creer.

Así lo demuestra Jesús Sánchez, chef de El Cenador de Amós, galardonado con tres estrellas Michelin, en Villaverde de Pontones (Cantabria), con una de las recetas que ha compartido a través de su perfil de Instagram.

Una propuesta que se aleja de la manera de cocinar los arroces que hemos visto siempre y resulta especialmente práctica para quienes tienen poca experiencia en la cocina o no disponen de demasiado tiempo, porque es un arroz que se hace por partes.

Jesús Sánchez cocina el arroz y los calamares por separado. De esta manera, el guiso de calamares puede prepararse con antelación y dejar únicamente la cocción del arroz para el momento de servir.

Una vez listas ambas elaboraciones, basta con mezclarlas en el plato para disfrutar de un arroz de calamares en el que todos los ingredientes están en el punto perfecto.

Un arroz en el punto perfecto

Además de facilitar la tarea de organizarse en la cocina, este método permite controlar mejor los tiempos de cocción de cada ingrediente.

Así, si los calamares necesitan unos minutos más de lo previsto para que queden tiernos, podemos prolongar su cocción sin correr el riesgo de que el arroz se pase.

En cuanto a los ingredientes, la receta apuesta por los básicos de la cocina mediterránea.

El ajo, la cebolla, el tomate y el pimiento son la base de un sofrito hecho con aceite de oliva virgen extra y un buen caldo de pescado casero son los que se encargan de que el plato final sea muy sabroso.

En cuanto al arroz, tan importante como el punto es acertar con la variedad. Para un plato como este, las opciones más adecuadas son el arroz bomba, que es el que ha elegido el chef, o el arroz redondo, dos variedades que absorben bien los sabores del caldo y del guiso.

Receta de arroz de calamares de Jesús Sánchez Para el guiso de calamar Calamar fresco, 300 g

Diente de ajo (muy picado), 2 ud

Cebolla (brunoise), ½ ud

Pimiento verde (picado), ½ ud

Pimiento rojo (picado), ¼ ud

Tomate maduro (en dados), 1 ud

Hoja de laurel, 1 ud

Vino blanco seco, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Para el arroz Arroz bomba o de grano redondo, 180 g

Calamar muy picado (tentáculos o recortes), 50 g

Diente de ajo (picado), 1 ud

Picadillo de cebolla y pimiento verde, 2 cucharadas

Caldo de pescado caliente, 500 ml

Sal, cantidad necesaria Para emplatar Alioli suave o mayonesa de ajo, al gusto

Perejil fresco picado, al gusto Paso 1 Para preparar el guiso, calentamos aceite de oliva virgen extra en una cazuela amplia y añadimos los dientes de ajo muy picados. Los dejamos dorar suavemente hasta que empiecen a "bailar" vigilando para que no se quemen. Paso 2 Incorporamos el calamar cortado en anillas o trozos y lo salteamos brevemente, solo para marcarlo ligeramente. Retiramos y reservamos. Paso 3 En la misma cazuela, añadimos la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo y la hoja de laurel. Removemos y cocinamos a fuego medio hasta que el sofrito esté bien pochado. Paso 4 Agregamos el tomate en dados y cocinamos durante unos minutos. Vertemos el vino blanco seco y dejamos que el alcohol se evapore por completo. Paso 5 Reincorporamos los calamares, tapamos la cazuela y dejamos guisar a fuego suave durante 20 minutos aproximadamente, hasta que el calamar esté tierno y la salsa espesa. Reservamos caliente. Paso 6 Para hacer el arroz, en una paella o sartén amplia, calentamos aceite de oliva virgen extra. Añadimos el calamar muy picado, el ajo y el picadillo de cebolla con pimiento verde. Sofreímos durante 2 minutos. Paso 7 Incorporamos el arroz y lo rehogamos durante 1 a 2 minutos, removiendo, hasta que los granos estén ligeramente nacarados. Paso 8 Vertemos el caldo caliente y lo distribuimos uniformemente. Añadimos sal al gusto. Cocinamos a fuego fuerte durante los primeros 5 minutos, luego bajamos el fuego y dejamos cocer sin remover, hasta que el arroz esté en su punto y el líquido completamente absorbido. Paso 9 Retiramos del fuego y dejamos reposar durante 2 minutos. Paso 10 Repartimos el guiso de calamar por encima del arroz, decoramos con algunos puntos de alioli y espolvoreamos con perejil fresco picado antes de servir.

Pura dieta mediterránea

Este arroz con calamares del chef Jesús Sánchez es una receta que reúne varios de los alimentos más representativos de la dieta mediterránea.

La combinación de arroz y calamares permite disfrutar de un plato completo desde el punto de vista nutricional, que aporta energía en forma de hidratos de carbono complejos y proteínas de alto valor biológico.

Las hortalizas utilizadas en su elaboración, como el tomate, la cebolla y el pimiento aumentan el contenido en fibra del plato, además de aportar vitaminas A, C y E y compuestos con propiedades antioxidantes.

Por otro lado, la elección del aceite de oliva virgen extra como principal fuente de grasa y usado en cantidades moderadas, añade ácidos grasos monoinsaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular y el control del colesterol.

Gracias a la selección de los ingredientes y a su forma de preparación, se obtiene un plato nutritivo, saciante y bajo en grasas saturadas, que puede incluirse perfectamente en una alimentación variada y equilibrada, manteniendo el sabor característico de la cocina mediterránea.