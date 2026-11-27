Dani García y un filete de pescado a la plancha LauriPatterson

Dani García, chef con 30 años de experiencia: "El pescado a la plancha más bueno se hace sin aceite, con un puñado de setas"

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomiendan comer entre dos y tres raciones de pescado a la semana.

Y recomiendan hacerlo usando técnicas como la plancha o el vapor en vez de la fritura.

Pero hacer pescado a la plancha en casa es algo que a muchas personas aún les sigue imponiendo respeto. El miedo a que la piel se quede pegada a la sartén o que la carne termine seca suele ser el motivo por el que algunos no cocinan tanto pescado como les gustaría.

Para solucionar eso, nada mejor que atender a los consejos que da un chef como Dani García.

El cocinero, que llegó a tener tres estrellas Michelin en su restaurante de Marbella y hoy luce dos en la puerta de Smoked Room, en Madrid, propone en su canal de YouTube una versión muy sencilla en la que cocina un filete de dorada sin añadir ni una gota de aceite.

Dorada a la plancha sin aceite

El chef salpimienta la dorada y la coloca en la sartén caliente por el lado de la piel, sin añadir ningún tipo de grasa.

"Con su propia grasa, que es lo que estáis viendo salir, tenemos más que suficiente", dice señalando la sartén.

Y no es mucha grasa, pues según las tablas de composición de alimentos que recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , la dorada apenas contiene 1 g de grasa por cada 100 g de porción comestible.

Otras fuentes la clasifican como semigrasa, y un trabajo publicado en 2013 en Cuadernos de Estudios Agroalimentarios recuerda que los peces de cultivo suelen tener más lípidos que los salvajes.

Truco para saltear las setas

Para que las setas queden más buenas, se deben echar en la sartén a fuego muy fuerte y, al principio, sin nada de aceite. Solo cuando las setas "han sudado" y se ha evaporado ese líquido, se añade un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.

Así conseguiremos que se doren las setas en vez de cocerse en el líquido que sueltan.

Receta fácil de dorada a la plancha con setas Ingredientes Dorada, 2 lomos con piel (unos 150 g cada uno)

Setas variadas, 200 g

Patatas cocidas, 2 medianas

Sobrasada, 40 g

Perejil fresco, 1 cucharada picada

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Limpiamos las setas y las cortamos en trozos regulares. Paso 2 Salpimentamos los lomos de dorada. Paso 3 Calentamos una sartén sin aceite y colocamos la dorada con la piel hacia abajo. La cocinamos hasta que la piel esté dorada y la carne casi opaca. La retiramos y reservamos. Paso 4 Ponemos el fuego al máximo y añadimos las setas, sin grasa. Las salteamos hasta que suelten su agua y esta se evapore. Paso 5 Añadimos el aceite, la sal y la pimienta, y salteamos un minuto más. Paso 6 Incorporamos la patata y, si la usamos, la sobrasada en trozos, y removemos hasta que la sobrasada se funda. Paso 7 Espolvoreamos el perejil. Paso 8 Devolvemos la dorada a la sartén, sobre la guarnición, y la dejamos uno o dos minutos más antes de servir.

DORADA A LA PLANCHA sin aceite con SETAS

Preguntas frecuentes

¿No se pega la piel sin aceite? En una sartén antiadherente en buen estado, no debería. El truco está en secar bien la piel con papel de cocina, calentar bien la sartén y no mover el pescado hasta que se despegue solo.

¿Cómo evito que quede seco el pescado a la plancha? La retiramos de la sartén cuando la carne aún está ligeramente translúcida en el centro, porque vuelve al fuego al final junto a la guarnición.

¿Qué puedo usar en vez de sobrasada? Puedes añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra al final y un toque de pimentón dulce o picante.

¿Qué setas se pueden usar? Mejor unas que sean sabrosas, como champiñones Portobello, setas de ostra, shiitakes o una mezcla.

¿Se puede hacer con otro pescado? Sí, el mismo método sirve para cocinar a la plancha filetes de otros pescados como lubina, merluza, bacalao fresco...