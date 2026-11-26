Javier Nombela, chef: "Las 'croquetas' más espectaculares de otoño no llevan jamón, se rellenan con huevos fritos"

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La bechamel es uno de los grandes comodines de la cocina. Sirve para cubrir lasañas y canelones, ha sido el arma secreta de muchas madres para esconder verduras y ha dado una segunda vida a más de un resto de cocido.

Y también es el ingrediente clave de los huevos encapotados, un plato que lleva décadas en los recetarios españoles, pero que sigue siendo desconocido para muchos.

La receta es de Javier Nombela, conocido en Instagram como @chef_nombe, quien no oculta que tiene su trabajo. En la publicación avisa de que el plato "es laborioso, pero merece la pena".

Qué son los huevos encapotados

Los huevos encapotados son una preparación de la cocina tradicional española que consiste en envolver un huevo, generalmente frito, en una capa gruesa de bechamel para después empanarlo y freírlo.

Su principal diferencia respecto a las croquetas convencionales está en el relleno. En lugar de incorporar jamón, pollo o pescado a la bechamel, se utiliza un huevo entero, generalmente con la yema poco cuajada para que siga líquida después de freírlo de nuevo.

Cuando cortamos un huevo encapotado, encontramos tres texturas diferentes, primero, una cubierta dorada y crujiente, después, una bechamel cremosa y en el corazón, una yema cremosa.

Javier propone también añadir trufa rallada a la bechamel, un ingrediente opcional que aporta un aroma delicioso para los meses de otoño.

Una alternativa puede ser un champiñón portobello rallado, que no es lo mismo, pero le dará ese toque terroso que tanto identificamos con esta época del año. Y si, por lo que sea, las setas no son una opción, un poco de nuez moscada tampoco le irá mal.

La clave, una bechamel espesa

La proporción más extendida para la bechamel de las croquetas es de una parte de harina, una de mantequilla y diez de leche, es decir, unos 100 g de harina y otros tantos de mantequilla por litro.

La de los huevos encapotados debe ser más espesa para que sea manejable, por eso se debe aumentar la proporción de harina y mantequilla por cada litro de leche.

Además, el cocinero da otros consejos para facilitar el montaje y la fritura. Por un lado, el huevo frito tiene que estar completamente frío, de ese modo, al freír la croqueta solo tendrá que calentarse, pero no se cocinará en exceso.

El segundo consejo de Javier Nombela es recortar la clara que sobresale de cada base. Así será más fácil cubrir el huevo con la segunda capa de bechamel.

Finalmente, ir regando las piezas con el aceite caliente durante la fritura sirve para que se doren también por la parte de arriba.

Receta de huevos encapotados Para los huevos fritos: Huevos, 12 ud

Aceite para freír, cantidad necesaria Para la bechamel: Mantequilla, 120 g

Harina de trigo, 120 g

Leche, 900 ml

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Trufa negra rallada, al gusto (opcional) Para el empanado: Huevos para batir, 2 o 3 ud

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite para freír, abundante Paso 1 Freímos los huevos de uno en uno en una sartén con aceite caliente intentando dejar la yema líquida. Los reservamos hasta que estén fríos. Paso 2 Fundimos la mantequilla en un cazo, añadimos la harina y la cocinamos sin dejar de remover durante un minuto para que pierda el sabor a crudo. Paso 3 Vertemos la leche poco a poco y seguimos removiendo con unas varillas hasta obtener una bechamel espesa. Salpimentamos y añadimos la trufa rallada. Paso 4 Untamos un papel de horno con un poco de aceite y formamos sobre él 12 bases de bechamel. Paso 5 Colocamos un huevo frito sobre cada base y recortamos la clara que sobresalga. Paso 6 Calentamos la bechamel restante con un chorrito de leche para hacerla más fluida y cubrimos cada huevo, dándole forma con ayuda de una cuchara hasta que quede completamente tapado. Paso 7 Despegamos las piezas del papel y las pasamos por huevo batido y después por pan rallado. Paso 8 Calentamos abundante aceite y freímos las piezas de una en una, echándoles aceite por encima con una espátula, hasta que estén doradas. Paso 9 Cuando estén doradas, las dejamos escurrir sobre una rejilla, las dejamos reposar un par de minutos y servimos.

Un clásico con muchos nombres

Los huevos encapotados aparecen con ese nombre en el recetario de Simone Ortega, autora de 1080 recetas de cocina, uno de los libros de cocina más famosos de España con el que muchas madres y abuelas aprendieron a cocinar.

El mismo plato se conoce también como huevos al colchón o huevos carlistas. Se dice que lo de carlistas tiene que ver con que el color amarillo de la yema derramándose sobre el blanco de la bechamel recordaba a la bandera de los partidarios del infante don Carlos, pretendiente al trono durante las guerras carlistas del siglo XIX.

La idea de cubrir un huevo con una salsa espesa y dejarla enfriar también tiene un pariente en la cocina francesa clásica. Auguste Escoffier recogió en 1903 los oeufs Villeroy , huevos escalfados o mollets enfriados y cubiertos con salsa Villeroy.