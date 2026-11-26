David, cocinero: "Para que las judías verdes estén más ricas, ponles 1 lata de mejillones y 1 huevo en vez de jamón"

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Esa lata de mejillones en escabeche que muchos tenemos en la despensa es capaz de hacer que las judías verdes cocidas dejen de parecer una comida de hospital.

Esa es la propuesta de David García, el creador de contenido de Pamplona que está detrás del perfil de Instagram @siempre.hambrientos junto a su pareja, Irene Larraz.

En una de sus últimas recetas, utiliza estos dos ingredientes para preparar una ensalada de mejillones en escabeche con crema de patata que te sirve para hacer la cena en menos de 10 minutos, pero también como entrante en una comida en la que quieras triunfar.

El escabeche no se tira

Lo más habitual es escurrir los mejillones y apartar el escabeche, pero David lo aprovecha entero para darle sabor a la crema de patata que servirá de base a la ensalada.

Ese escabeche se tritura con patata cocida, yogur griego natural y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y, para que te hagas una idea, eso es lo más complicado de la receta. El resultado es una crema fina que hace a la vez de salsa y de acompañamiento.

Judías, huevo y crujiente

Sobre esa base se colocan las judías verdes, los mejillones y el huevo cocido picado. Las judías pueden ser frescas o congeladas que hayamos cocido nosotros, o de bote, y también pueden ser las que hayan sobrado de otra comida.

El remate lo ponen el perejil fresco y unas avellanas picadas, que David incluye para dar "el toque crujiente". Si no hay avellanas en casa, unas almendras tostadas o, incluso, unos cacahuetes hacen el apaño.

Un método de origen persa

Según el Diccionario de la lengua española, la palabra escabeche procede del árabe andalusí y tiene su raíz última en el persa. El Diccionario etimológico de Joan Corominas la relaciona con el término sikbâg, que significa "guiso con vinagre".

En la cocina persa y árabe, el sikbâg era un plato de carne cocinada o marinada en vinagre que ya se comía en el siglo VI. Su paso por el árabe andalusí explica cómo llegó a la península y por qué la palabra se quedó tanto en castellano como en portugués.

La definición académica sigue fiel a esa base: aceite frito, vino o vinagre, hojas de laurel y otros ingredientes. Con los siglos, el escabeche pasó de las cocinas domésticas a las conserveras, y hoy es una de las presentaciones más frecuentes del mejillón enlatado.

Ensalada rápida de patatas y judías verdes Para la crema de patata y escabeche: Patata cocida de bote, 250 g

El escabeche de una lata de mejillones

Yogur griego natural, 40 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Pimienta negra, al gusto

Sal, solo si es necesaria Para la ensalada: Mejillones de la misma lata

Judías verdes cocidas, 150 g

Huevo cocido, 1 ud

Avellanas tostadas, 20 g

Perejil fresco, al gusto Paso 1 Trituramos la patata cocida con todo el escabeche de los mejillones, el yogur griego y un chorrito de aceite de oliva virgen extra hasta obtener una crema fina y sedosa. Paso 2 Añadimos pimienta negra, probamos y rectificamos de sal si es necesario. Paso 3 Extendemos la crema en la base de un plato. Paso 4 Repartimos por encima las judías verdes, los mejillones y el huevo cocido picado. Paso 5 Terminamos con las avellanas picadas y el perejil fresco, y servimos.

Más recetas con una lata

La ensalada de David no es la única forma de sacarle partido a esta conserva. Estas son otras ideas sencillas para cuando haya una lata de mejillones en la despensa.

Ensaladilla de mejillones. Cambiamos el atún de la ensaladilla de siempre por mejillones en escabeche troceados y añadimos una cucharada de su líquido a la mayonesa.

Huevos rellenos de mejillones. Mezclamos las yemas cocidas con los mejillones picados, mayonesa y unas gotas de escabeche. Rellenamos las claras y coronamos cada mitad con un mejillón entero.

Paté de mejillones. Trituramos una lata de mejillones escurridos con unos 100 g de queso crema y un poco del escabeche hasta obtener una pasta untable. Sirve para tostas, crackers o bastones de zanahoria y pepino, y se conserva en la nevera bien tapada hasta un par de días

Pasta con mejillones. Calentamos el escabeche en la sartén con un ajo laminado y unos tomates cherry, añadimos la pasta recién cocida y, en el último momento, los mejillones para que no se rompan. También queda muy rica en frío, como ensalada de pasta.

Ensalada de legumbres. Unos garbanzos o lentejas de bote bien enjuagados, pimiento rojo y cebolleta picados y los mejillones por encima. El escabeche, mezclado con un poco de aceite, servirá como vinagreta para aliñarla.

Patatas fritas con escabeche. Es el aperitivo más rápido de todos es una ración de patatas fritas de bolsa con los mejillones por encima y un chorrito de su líquido justo en el momento de servir, para que las patatas no pierdan el crujiente.