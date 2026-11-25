Teresa, madre de 8 hijos: "La tarta más buena no necesita horno, sino 7 huevos, 200 g de chocolate y 600 de galletas"

Para muchos de nosotros, la tarta de galletas y chocolate es uno de esos sabores que nos devuelven directamente a la infancia.

A las merendolas con los primos, a los cumpleaños en casa, sin piscina de bolas, pero con tus amigos de siempre y la amenaza de tu madre de que algo terrible sucedería si se te ocurría meterle mano a la tarta mientras esperaba en la nevera a que fuera la hora.

Una tarta que no necesitaba grandes decoraciones para convertirse en la favorita de todos y que, décadas después, sigue siendo una de las tartas caseras más queridas.

Teresa Navarro, madre de ocho hijos y creadora del perfil de Instagram @teresagarna, ha compartido su versión, hecha con galletas María y una crema de chocolate que tiene un pequeño secreto para conseguir una textura ligera y esponjosa.

La tarta tampoco necesita horno y tiene la ventaja de que se puede preparar el día anterior, algo que siempre se agradece cuando organizamos un cumpleaños, una comida familiar o cualquier celebración en casa.

Un clásico de toda la vida

La tarta de galletas y chocolate, conocida popularmente como tarta de la abuela, forma parte del recetario doméstico español desde hace décadas.

Aunque no existe una única receta, todas alternan capas de galletas humedecidas y algún tipo de crema, habitualmente de chocolate, natillas o ambas.

A diferencia de los bizcochos tradicionales, esta tarta, como adelantábamos, no necesita cocción en el horno. Son el reposo y el frío los que permiten que las galletas se ablanden y las capas se asienten para que se pueda cortar en porciones.

La receta de Teresa está pensada para ocho personas y utiliza 400 gramos de margarina sin sal, siete cucharadas soperas de azúcar, siete huevos, 200 gramos de chocolate negro para postres, tres paquetes de galletas María Dorada y, aproximadamente, un litro de leche entera.

La cocinera también propone añadir, de manera opcional, un chorrito de licor o coñac a la crema de chocolate.

Durante mucho tiempo era habitual añadir a la leche de remojar las galletas una copita de vino de quina, pero ni qué decir tiene que, en las puertas de 2027, si hay niños, el licor está descartado

El relleno: crema de chocolate

Se empieza mezclando la margarina con el azúcar. Teresa recomienda utilizar una batidora de varillas, aunque también puede hacerse a mano con un poco más de esfuerzo. El objetivo es conseguir una crema suave, sin grumos y con el azúcar bien integrado.

Por otro lado, se derrite el chocolate calentándolo en el microondas durante unos tres minutos a 300 vatios, aunque también se puede fundir al baño maría. Una vez derretido, se reserva unos minutos para que se atempere.

Mientras tanto, se separan las claras de las yemas de los siete huevos. Las yemas se incorporan a la mezcla de margarina y azúcar, preferiblemente de una en una, removiendo bien después de cada adición.

A continuación, se incorpora el chocolate fundido, que debe estar templado para facilitar su integración con el resto de los ingredientes. Esto es importante, porque si el chocolate está muy caliente, se puede cortar la crema.

Textura aireada

En la receta de Teresa, las claras se montan a punto de nieve antes de incorporarlas a la crema de chocolate.

Con esto se introduce aire en la preparación y se consigue una crema con una textura más ligera y esponjosa que la de una simple mezcla de chocolate y margarina.

Las claras montadas hay que integrarlas poco a poco, utilizando una espátula y con movimientos envolventes para conservar el mayor volumen posible.

Si se desea aromatizar la tarta con un poco de licor o coñac, Teresa indica que este es el momento de añadirlo.

Como la preparación no lleva cocción posterior, es importante tener en cuenta que los huevos no reciben ningún tratamiento térmico. Para elaborar esta tarta con seguridad, conviene utilizar yemas y claras pasteurizadas, especialmente si va a servirse a niños, embarazadas o personas vulnerables.

Montar la tarta de la abuela

Con la crema preparada, llega el momento de montar las capas. Teresa utiliza una fuente honda, en cuyo fondo coloca una primera capa de galletas María previamente remojadas en leche.

Las galletas hay que humedecerlas lo justo para que se ablanden, pero sin sumergirlas demasiado tiempo en la leche para que no se rompan.

Sobre esta primera capa se extiende una cantidad de crema de chocolate y se continúa alternando capas de galletas y crema hasta terminar la crema.

La última capa debe ser de chocolate, procurando que cubra completamente las galletas y alisando la superficie con una espátula para conseguir un acabado uniforme.

Una vez montada, la tarta se debe dejar en la nevera durante un mínimo de tres o cuatro horas, aunque Teresa asegura que está todavía más rica si se deja reposar de un día para otro.

Servir la tarta de la abuela

La tarta se sirve fría, cortada en porciones que permitan apreciar las distintas capas de galleta y chocolate. No necesita ningún acompañamiento, aunque admite algunos detalles para adaptarla a diferentes ocasiones.

Para una merienda familiar, se puede decorar con virutas de chocolate, cacao en polvo o unas almendras tostadas picadas. También le van genial las fresas o frambuesas frescas, cuya acidez ayuda a equilibrar el dulzor de la crema, o unas rodajas de plátano que con el chocolate siempre son un éxito.

Si se quiere presentar como postre de una comida especial, una pequeña cantidad de nata montada o una bola de helado de vainilla tampoco le quedan nada mal.

Para acompañarla en una merienda, un café con leche, un capuchino o un vaso de leche fría para los más pequeños resultan deliciosos con el chocolate y las galletas.