Rubén, cocinero: "El guiso más bueno del otoño no lleva carne ni patatas, sino 1 kilo de calamares y caldo de verduras"

Conseguir que los calamares queden tiernos y que la salsa tenga suficiente sabor son dos de las principales preocupaciones cuando nos animamos a preparar un guiso marinero.

Sobre todo, cuando aún no tenemos demasiada experiencia entre fogones. Pero hay recetas que son perfectas para estrenarse con honores en el mundo de los guisos con sabor a mar.

Es el caso de este guiso de calamares con verduras que propone Rubén Martínez, el cocinero gallego que está detrás del perfil de Instagram @comiendobienn.

Una receta especialmente apetecible cuando bajan las temperaturas, en la que los calamares sólo necesitan unos 15 minutos de cocción y cuyo único secreto es preparar un buen sofrito.

Un guiso fácil y económico

Los calamares son un producto muy versátil en la cocina. Podemos prepararlos a la plancha, fritos, rellenos o en su tinta, aunque también resultan especialmente apropiados para elaborar guisos y arroces a los que dan mucho sabor.

En esta ocasión, Rubén Martínez utiliza un kilo de calamares, una cebolla, un diente de ajo, medio pimiento rojo y medio pimiento verde.

También necesitamos una cucharada de tomate concentrado, 200 g de tomate natural rallado, 50 ml de vino blanco y medio litro de caldo de verduras.

Una de las ventajas de esta receta es que podemos utilizar calamares que ya nos hayan limpiado en la pescadería, lo que permite ahorrar bastante tiempo. Si además tenemos las verduras preparadas, el trabajo se reduce a preparar el sofrito y dejar que se cocine todo junto.

Cómo limpiar los calamares

Si compramos los calamares enteros, empezaremos retirando la cabeza y separando los tentáculos. Después eliminamos el pico, situado en el centro de estos últimos, y extraemos la pluma transparente que está en el interior del tubo, junto con las vísceras.

Una vez limpios, los lavamos con agua fría y los cortamos en rodajas de aproximadamente dos dedos de grosor, tal como recomienda Rubén.

Después los secamos con papel de cocina para retirar el exceso de humedad y los reservamos mientras preparamos la base del guiso.

Es aconsejable no cortar los calamares demasiado pequeños, ya que durante la cocción sueltan líquido y encogen. Además, los trozos de cierto grosor permiten apreciar mejor su textura.

El secreto está en el sofrito

Lo primero es picar finamente la cebolla, que la pondremos a pochar en una cazuela a fuego bajo con una pizca de sal.

Dejamos que se ablande lentamente y, cuando comienza a estar tierna, incorporamos el diente de ajo rallado y los pimientos cortados en trozos pequeños.

Continuamos cocinando hasta que las verduras estén pochadas y añadimos una cucharada generosa de tomate concentrado.

A continuación, incorporamos el tomate rallado y dejamos que se cocine hasta que se evapore buena parte de su agua. Este paso es importante porque nos permite obtener una base de sabor más concentrado.

Calamar tierno en 15 minutos

Cuando tenemos el sofrito preparado, incorporamos el vino blanco y dejamos que reduzca durante unos minutos. Después añadimos los calamares troceados junto con el caldo de verduras.

Rubén Martínez recomienda cocinar todo junto a fuego medio durante unos 15 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo del tamaño de los calamares y de su textura. Si pasado ese tiempo están aún firmes, podemos prolongar suavemente la cocción hasta que queden tiernos.

Durante este proceso, los calamares liberan parte de sus jugos, que se mezclan con el sofrito y el caldo para formar una salsa muy sabrosa.

Antes de retirar la cazuela del fuego, comprobamos el punto de sal y, si es necesario, dejamos reducir ligeramente el líquido para conseguir una salsa con más cuerpo o añadimos un poco más de sal.

Una vez terminada la cocción, repartimos los calamares con su salsa en platos hondos y añadimos un poco de perejil fresco picado, tal como propone el cocinero.

Podemos acompañarlos de arroz blanco, que quedará delicioso con la salsa del guiso y nos solucionará un menú de plato único. Si no, podemos servirlos con un buen trozo de pan para mojar en la salsa.

Un plato rico en proteínas

Desde el punto de vista nutricional, los calamares aportan proteínas de buena calidad y contienen relativamente poca grasa. También proporcionan nutrientes como vitamina B12, selenio y otros minerales.

Las verduras del sofrito incorporan fibra y diferentes vitaminas, mientras que el tomate aporta licopeno, un carotenoide con actividad antioxidante.

El resultado es un guiso con un buen aporte proteico que podemos integrar en una alimentación equilibrada. Conviene, eso sí, controlar la cantidad de sal, especialmente si utilizamos caldo de verduras comercial.