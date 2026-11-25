Josep Ariza, chef: "El aperitivo más rápido y sano en 2 minutos: con 1 lata de sardinas, 1 lata de mejillones y 2 huevos"

Hay fines de semana en los que te apetece tomarte el día con calma y preparar algo especial para el aperitivo, pero sin que eso suponga tener que trabajar horas en la cocina.

Y, aunque comprar patés, quesos o embutidos para montar una tabla de picoteo es una gran idea, hay otras posibilidades que se pueden preparar en casa con ingredientes que solemos tener en la despensa.

Es el caso del paté de sardinas y mejillones que propone Josep Ariza, el cocinero que está detrás del perfil de Instagram @ariza.recetas. Una receta de crema para untar hecha con dos latas de conserva que, además de ser muy sabrosa, tiene un perfil nutricional interesante.

Josep Ariza asegura que se puede preparar en apenas dos minutos, siempre que tengamos los huevos previamente cocidos y el resto de los ingredientes a mano.

Solo con eso tenemos una receta ideal para compartir con amigos, resolver un aperitivo improvisado o preparar una cena informal si se acompaña de unas buenas tostadas de pan.

Un aperitivo "de despensa"

En COCINILLAS no nos cansamos de decir que quien tiene unas buenas conservas en la despensa, tiene un tesoro.

Se conservan durante meses en cualquier armario de la cocina, están listas para consumir y sirven de base para preparar otras recetas sin depender de ingredientes frescos.

Para elaborar su paté, Josep Ariza utiliza una lata de sardinas, otra de mejillones, dos huevos duros, media cebolla, una cucharadita de mostaza y otra de alcaparras.

También le pone una cucharada de queso crema, unos 30 gramos de mantequilla y ralladura y zumo de limón. En el vídeo utiliza mostaza antigua y aumenta ligeramente la cantidad de mantequilla, hasta unos 40 gramos.

Las sardinas y los mejillones aportan sabor, mientras que el huevo, la mantequilla y el queso crema le dan una textura cremosa y fácil de untar.

Cómo preparar el paté

Abrimos las conservas y escurrimos el aceite o líquido de gobierno. Ariza recomienda no desperdiciarlos, ya que se pueden utilizar para preparar una vinagreta y aprovechar su sabor.

Después ponemos las sardinas y los mejillones en el vaso de una picadora o de un procesador de alimentos. Añadimos la media cebolla picada y los dos huevos cocidos y cortados por la mitad.

A continuación, añadimos la mostaza, las alcaparras, la mantequilla y el queso crema. Estos ingredientes ayudan a equilibrar el sabor de las conservas y aportan la consistencia característica de un paté.

El toque de limón

Antes de triturar, añadimos la ralladura de medio limón y una cucharada de su zumo. Un poco a ojo, depende de cuánto le guste el toque cítrico a cada uno.

La acidez del limón ayuda a equilibrar la grasa de las sardinas y la mantequilla, mientras que los aceites aromáticos de su piel aportan frescor.

Una vez incorporados todos los ingredientes, solo hay que triturarlos hasta conseguir la textura deseada. Si se busca un paté muy fino, conviene trabajar la mezcla durante más tiempo.

Si se prefiere una textura más rústica, parecida a la de unas rillettes, se puede triturar solo unos segundos para que queden algunos pequeños trozos.

Cuando está listo, lo pasamos a un recipiente de cristal, alisamos la superficie y terminamos con un poco de cebollino fresco picado. Si no tienes, un poco de perejil también le quedará bien.

Cómo servirlo y acompañarlo

Josep Ariza propone servir el paté con tostadas de pan, pero también se puede utilizar para rellenar huevos duros, preparar pequeños sándwiches o montar canapés con pepinillos y cebolla encurtida.

También se puede servir con regañás, crackers, galletitas saladas o pequeños biscotes. Si se prefiere algo más ligero, se puede acompañar con bastoncitos de zanahoria, pepino o apio.

En cualquier caso, conviene conservarlo en la nevera, sacarlo solo cuando vaya a consumirse y usar siempre cubiertos limpios para servirlo.

Proteínas, omega-3 y hierro

Además de resultar práctico, este paté tiene una composición nutricional interesante. Las sardinas son una buena fuente de proteínas de calidad y ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, relacionados con el mantenimiento de la salud cardiovascular.

Cuando se consumen con sus espinas, que en las sardinas en conserva son blandas y se trituran sin dificultad, también aportan calcio.

Los mejillones destacan por su contenido en hierro, vitamina B12 y otros minerales como el yodo y el selenio. Los huevos completan el aporte proteico y proporcionan nutrientes como la colina.

Sin embargo, también conviene tener en cuenta que la mantequilla y el queso crema incorporan grasas saturadas, mientras que la mostaza y las alcaparras pueden contener cantidades importantes de sal.