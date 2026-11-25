Ainara López, cocinera: "La 'tortilla' de patatas más rica del otoño no lleva huevo, sino 300 g de setas y 100 g de queso"

Se te antoja una tortilla de patatas para cenar, pero no has tenido tiempo de hacer la compra esta semana y no te queda ni un huevo en la nevera.

Parece que toca cambiar de planes, pero no necesariamente. En Suiza se prepara una especie de tortilla de patatas, sin huevo y con una superficie dorada y crujiente, que puede ser la solución.

Se llama rösti y la cocinera Ainara López, conocida en Instagram como @ainaralo, ha compartido una versión especialmente apetecible para el otoño, rellena de setas salteadas y queso fundido.

Una receta que podemos preparar con ingredientes sencillos y que, además de resolver una cena, también puede convertirse en una buena guarnición para acompañar una carne en una comida de fiesta.

Según apunta la cocinera, se puede preparar con antelación y calentar en la sartén justo antes de servir, algo que se agradece mucho cuando hay invitados para comer.

¿Qué es el rösti suizo?

El rösti es uno de los platos más representativos de la gastronomía suiza. Sus orígenes están vinculados a la cocina campesina de la parte germanoparlante del país, especialmente al cantón de Berna, donde tradicionalmente se consumía como desayuno.

Con el tiempo, pasó a convertirse en una preparación habitual en toda Suiza, tanto como plato principal como acompañamiento de carnes y otras especialidades.

Su ingrediente fundamental es la patata rallada, que puede utilizarse cruda o previamente cocida, dependiendo de la receta. En ambos casos, se cocina en una sartén con algo de grasa hasta formar una torta redonda, dorada por ambas caras y con una superficie crujiente.

Su parecido con nuestra tortilla de patatas está en la forma y en la manera de servirlo. La principal diferencia es que el rösti tradicional no necesita huevos para mantener su estructura, ya que aprovecha el almidón de las propias patatas.

Además, el rösti tiene una superficie más tostada y crujiente que envuelve un interior cremoso como el de las buenas tortillas de patata.

Patatas, setas y queso

La receta que propone Ainara López utiliza 700 gramos de patatas, 300 gramos de setas variadas y 100 gramos de queso al gusto. También necesitamos aceite de oliva, sal, pimienta negra y cebollino fresco.

Para preparar las setas, la cocinera incorpora ajo picado y también utiliza un toque de guindilla y perejil fresco.

Podemos elegir las variedades de setas que más nos gusten. Los champiñones, las setas de ostra o los shiitakes son opciones que se encuentran fácilmente en el supermercado.

Aunque también se pueden usar algunas setas silvestres de temporada siempre que provengan de establecimientos de confianza o hayan sido recogidas por un experto.

En cuanto al queso, nos interesa elegir uno que funda bien, como emmental, gouda, edam o havarti o una mezcla de quesos adecuado para fundir. Ainara en su versión utiliza unas tiras de queso brie.

Relleno de setas salteadas

Empezamos limpiando las setas con un paño ligeramente humedecido y cortándolas en trozos de tamaño similar. Después calentamos un poco de aceite de oliva en una sartén y las salteamos hasta que empiezan a dorarse.

Cuando se haya evaporado el líquido que sueltan, incorporamos el ajo picado y, si nos gusta el picante, un poco de guindilla. Añadimos sal y terminamos con perejil fresco bien picado.

Reservamos las setas mientras preparamos las patatas. Las pelamos, las lavamos, las secamos y rallamos utilizando la parte más gruesa del rallador.

A continuación, colocamos la patata rallada en un paño limpio de algodón y la apretamos para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Este paso es crucial para no acabar con un puré de patata cocida. Una vez escurrida, salpimentamos la patata.

¿Cómo preparar el rösti?

Calentamos un poco de aceite de oliva en una sartén a fuego medio y distribuimos la mitad de la patata rallada, formando una capa uniforme que cubra el fondo.

Dejamos cocinar durante unos 10 o 12 minutos, hasta que la base esté dorada y tenga consistencia.

A continuación, repartimos las setas salteadas sobre la patata y añadimos el queso, procurando que quede todo bien repartido.

Cubrimos el relleno con la otra mitad de la patata rallada y presionamos suavemente los bordes para cerrar la torta.

Le damos la vuelta con ayuda de un plato y cocinamos otros 10 o 12 minutos, hasta que la segunda cara esté dorada y la patata completamente hecha. También se podría usar una sartén doble, que es la solución ideal para los que temen al volteo.

¿Cómo servir el rösti?

Una vez listo, dejamos reposar el rösti un par de minutos para que resulte más fácil cortarlo. Podemos terminarlo con un poco de cebollino fresco picado y servirlo en porciones, como haríamos con una tortilla de patatas.

Ainara López lo propone como guarnición para acompañar carnes a la plancha, aunque también combina con un pollo asado o un solomillo de cerdo o, incluso, para el cordero asado de Navidad.

Si preferimos convertirlo en el plato principal, podemos acompañarlo de una ensalada de rúcula, canónigos y tomate, aliñada con una vinagreta de mostaza. En Suiza también es habitual servirlo con un huevo frito encima, que lo acercaría aún más a la tortilla de patata.

Otra ventaja de esta preparación es que, como explica la cocinera, podemos dejarla hecha con antelación y volver a calentarla en una sartén. Así recuperamos parte del dorado exterior y el queso se vuelve a fundir.