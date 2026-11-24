Tamara Falcó, 45 años, sobre la Navidad: "En Nochebuena hago un falso suflé de queso sin bechamel como entrante"

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A Tamara Falcó la hemos visto crecer en las revistas del corazón, pero fue en la cuarta edición de MasterChef Celebrity, concurso que ganó en 2019, donde conocimos su faceta como cocinera.

Tras su paso por el talent culinario, la socialite continuó su formación en Le Cordon Bleu y copresentó el programa Cocina al punto de RTVE junto al chef Javier Peña.

Después de eso, la marquesa de Griñón también ha compartido recetas de su casa y ha contado qué es lo que prepara para su familia en una de las cenas más señaladas del año: la de Nochebuena.

Su aportación al menú de la cena más entrañable de la Navidad es un entrante habitual de las comidas con invitados en casa de su madre.

"En Nochebuena hago un falso suflé de queso sin bechamel como entrante previo al pavo del padre de Fernando Verdasco", explicó durante una intervención en El Hormiguero, el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos.

El falso suflé de Tamara Falcó

En su libro, Las recetas de casa de mi madre (Espasa, 2021), Tamara Falcó explica cómo preparar sus soufflecitos de queso.

Según cuenta, fue al estudiar en Le Cordon Bleu cuando se dio cuenta de que el plato que tanto les gustaba en casa tenía poco que ver con el tradicional suflé francés.

Desde entonces empezó a llamar al suyo falso suflé, sin intención de renunciar a una elaboración de la que seguían disfrutando con sus invitados.

La diferencia entre ambos está en la base, pues el original lleva una bechamel suave y, en el que ella prepara, la base es una mezcla de huevo con queso rallado.

Receta de falso suflé de queso Ingredientes Queso gouda rallado, 300 g

Mantequilla, 50 g

Claras de huevo, 6 ud

Yemas de huevo, 4 ud

Pan de molde blanco sin corteza (rebanadas), 6 ud Paso 1 Precalentamos el horno a 240 °C, con calor arriba y abajo. Untamos el interior de los moldes con mantequilla. Paso 2 Recortamos las rebanadas con un cortapastas redondo para ajustarlas al fondo de los moldes y colocamos una porción de pan en cada base. Paso 3 Batimos las yemas con la mantequilla en un recipiente. En otro, montamos las claras a punto de nieve hasta que estén firmes. Paso 4 Incorporamos las claras montadas al batido de yemas mediante movimientos envolventes procurando que las claras no bajen mucho. Paso 5 Añadimos el queso rallado y lo integramos con suavidad para que la mezcla no pierda mucho aire. Paso 6 Repartimos la mezcla entre los moldes, sobre el pan, y horneamos entre 5 y 7 minutos a 240 °C. Paso 7 Retiramos del horno y dejamos reposar un poco antes de desmoldar.

Cómo hacer suflé tradicional

Si quisiéramos preparar un suflé de queso tradicional para cuatro personas, tendríamos que empezar por la bechamel.

Para ello, derretimos 30 gramos de mantequilla en un cazo, añadimos 30 gramos de harina y cocinamos durante un minuto mientras removemos.

Vertemos 250 mililitros de leche y seguimos mezclando al fuego hasta que la salsa espese. Retiramos el cazo y dejamos que la bechamel se atempere antes de incorporar los huevos.

Mientras tanto, precalentamos el horno a 180 ºC con ventilador y untamos con mantequilla el fondo y las paredes de cuatro moldes individuales para suflé.

Separamos las claras de las yemas de cuatro huevos y añadimos las yemas a la bechamel templada junto con 150 gramos de queso rallado, que puede ser emmental o comté, y una pizca de nuez moscada.

En otro recipiente, montamos las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Las incorporamos a la bechamel con movimientos suaves y envolventes, procurando que no pierdan mucho aire.

Repartimos la mezcla entre los moldes y los introducimos en el horno.

Horneamos entre 20 y 25 minutos, sin abrir la puerta durante la cocción, hasta que los suflés hayan subido y estén dorados. Servimos inmediatamente en sus propios moldes.