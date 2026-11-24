Sofía, cocinera: "Las patatas fritas más buenas no se fríen en bastones, sino en rodajas con 3 huevos, ajos y 12 langostinos"
La versión andaluza de los huevos rotos son estas patatas arrieras, con langostinos al ajillo, huevos fritos y mayonesa de ajo.
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Las patatas fritas no necesitan muchos acompañamientos para triunfar en una mesa, pero eso no quiere decir que no se puedan mejorar.
Un buen ejemplo de cómo hacerlo son las patatas arrieras, una ración muy popular en bares y restaurantes andaluces que, sin embargo, no es tan conocida en otras regiones de España.
Para aprender más sobre esta receta, la cordobesa Sofía Cruz ha compartido en su perfil de Instagram, @sofiatecocinaa, una versión en la que las patatas fritas en rodajas se acompañan con langostinos al ajillo, huevos fritos y una mayonesa de ajo asado.
Un plato contundente, pensado para disfrutarlo recién hecho y sin demasiadas prisas, que la propia Sofía recomienda a quienes todavía no hayan probado esta especialidad andaluza.
"Las patatas arrieras con langostinos y huevo frito son una de las mejores cosas que te puedes comer en la vida", asegura la creadora de contenido.
Un plato típico de Andalucía
Las patatas arrieras, como decíamos, forman parte de la cocina popular andaluza, aunque existen diferentes interpretaciones de esta preparación. Una de las más conocidas combina patatas fritas con gambas o langostinos al ajillo y un alioli.
El nombre del plato hace referencia a los arrieros, las personas que antiguamente transportaban mercancías utilizando animales de carga. Sin embargo, no está documentada con certeza la relación histórica entre este oficio y la receta actual.
Sofía reconoce que desconoce si se prepara con el mismo nombre fuera de Andalucía, pero tiene claro que la receta merece la pena darla a conocer.
Con pocos ingredientes
Para elaborar su versión, Sofía utiliza cuatro patatas, doce langostinos, tres dientes de ajo y tres huevos. También prepara una mayonesa con una cabeza de ajos asados, un huevo, aceite de girasol, sal y pimienta.
El primer paso es asar una cabeza de ajos entera, para ello, se le corta la parte superior y se condimenta con un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta.
Después Sofía la envuelve en papel de aluminio y la cocina en la freidora de aire a 200 °C durante unos 40 minutos. Al asarlos, los dientes de ajo se ablandan y desarrollan un sabor más dulce y menos intenso que cuando están crudos. Además, la mayonesa hecha con el ajo asado no repite.
Una vez tiernos, se extrae su pulpa y se incorpora a una mayonesa preparada con huevo y aceite de girasol, que se tritura de nuevo hasta conseguir una salsa cremosa y homogénea.
Patatas fritas en rodajas
Mientras se están asando los ajos, se pelan las cuatro patatas y se cortan en rodajas de unos 3 o 4 milímetros, ni muy finas ni muy gruesas.
Después las fríe en abundante aceite de oliva hasta que están tiernas por dentro y bien doradas por fuera.
Una vez fritas, se retiran del aceite, se dejan escurrir y se condimentan con un poco de sal.
Langostinos al ajillo
El siguiente paso consiste en preparar los langostinos, de los que Sofía aprovecha también sus cabezas para conseguir un aceite con más sabor.
Primero las coloca en una sartén y las sofríe, presionándolas para extraer sus jugos. Después aprovecha ese aceite aromatizado para dorar los tres dientes de ajo.
Cuando el ajo comienza a tomar color, incorpora los langostinos pelados y los saltea brevemente hasta que están cocinados.
Sofía reserva los langostinos junto con el aceite de la sartén, pues también lo utilizará para terminar el plato.
Con un par de huevos fritos
Con las patatas, la mayonesa y los langostinos preparados, llega el momento de freír los huevos en el mismo aceite en el que se han frito las patatas. Debe estar bien caliente si quieres que los huevos tengan puntillitas.
Para montar el plato, primero se sirven las patatas fritas en el plato con un poco de mayonesa de ajo por encima.
A continuación, se echan los langostinos al ajillo junto con un poco del aceite aromatizado que ha quedado en la sartén. Finalmente, se ponen los huevos fritos para rematar el plato.