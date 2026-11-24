Cristina Almeida, exdiputada de 82 años: "Éramos 6 hermanos, mi madre ingeniaba muchas cosas para darnos de comer sin gastar mucho dinero"

Cristina Almeida se sentará este martes a la mesa de La cena de los idiotas (La 1) junto a Miguel Ángel Revilla, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo, pero no es la primera vez que la abogada se pone a cocinar y hablar de comida delante de una cámara.

Hace 40 años se puso el delantal en Con las manos en la masa, el mítico programa de Elena Santonja, y cocinó un menú completo con un plato principal que en su casa era sagrado.

La exdiputada compartió la receta de los repápalos, unas albóndigas de miga de pan y huevo de su Extremadura natal, uno de esos platos de las abuelas pensado para alimentar a muchos con muy poco.

En el programa, la política extremeña recordó también las comidas de su infancia: los lunes tocaba cocido, porque era el día en que se podía lavar; los miércoles, lentejas con filete ruso; los viernes, potaje, y los domingos, pollo, cuando llegaba, porque aunque ahora sea la carne más barata, durante mucho tiempo comer pollo era un lujo.

De Atocha a los fogones

Nacida en Badajoz en 1944 en una familia de seis hermanos y “muy de derechas”, Cristina Almeida se trasladó a Madrid con once años y se hizo abogada laboralista.

Durante el franquismo defendió a trabajadores y a presos políticos, entre ellos a dirigentes de Comisiones Obreras.

La noche del 24 de enero de 1977, un comando ultraderechista asesinó a cinco personas (tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo) e hirió a otras cuatro en el despacho del número 55 de la calle de Atocha de Madrid, en lo que se recuerda como la Matanza de Atocha.

Almeida era compañera de las víctimas y se salvó por pura casualidad, pues aquellos días estaba en Chile preparando un informe sobre mujeres y niños desaparecidos. Más tarde fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la matanza.

En aquel despacho de Atocha 55 trabajaba también Manuela Carmena, fundadora del bufete, que salió del edificio apenas unos minutos antes de que llegaran los pistoleros.

La biografía compartida de ambas abogadas las llevó a la ficción en 2024 en Las abogadas, la serie de TVE que puede verse en Netflix, en la que Elisabet Casanovas interpreta a Almeida.

En política, fue concejala del Ayuntamiento de Madrid por el PCE en 1979, cofundó Izquierda Unida en 1986 y llegó al Congreso como diputada en 1989.

Unos repápalos con salsa de puerros Mer Bonilla

Los repápalos, paso a paso

Explica Cristina Almeida sobre los repápalos que son un plato socorrido en tiempos de crisis, que recuerdan a una tortilla guisada, pero más sabrosos y más baratos.

Eran los platos de la posguerra, cuando las madres ingeniaban cantidad de cosas para darnos de comer y no gastar mucho dinero.

Para prepararlos, Cristina usa unos 300 g de miga de pan y empieza por lo que es alma de la receta. Maja en el mortero un par de dientes de ajo con un buen ramillete de perejil, porque ese majado es, según dice, el principal ingrediente del plato.

En un bol aparte bate seis huevos y añade la miga para que se empape sin prisa; incorpora después el majado bien machacado y deja reposar la masa unos 15 minutos, para que coja sabor.

Con las manos forma porciones más o menos regulares y las fríe en aceite caliente hasta que están bien doradas.

Después retira la mayor parte del aceite de la sartén y, con lo justo para rehogar, pocha una cebolla picada; añade una hoja de laurel (con el agua, explica, soltará más el sabor), un poco más de majado de ajo y perejil, sal y agua, aunque reconoce que se podría usar caldo de carne.

Para darle color a la salsa se puede usar azafrán, cúrcuma o colorante si es lo que hay.

La deja que se cocine durante otros 15 minutos y, por último, añade los repápalos y los cuece apenas 5 minutos, lo justo para que queden sabrosos, pero sin dejar que se deshagan.