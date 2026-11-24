Cristian, cocinero: "El salmón más rico y elegante del otoño no se hace al horno, sino con 2 huevos, zanahoria y pepinillos"

El salmón se ha convertido en uno de los pescados favoritos de los españoles. Solo en 2025, los hogares de nuestro país compraron más de 68 millones de kilos, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sin embargo, aunque lo consumimos cada vez más, la mayoría de las veces nos lo comemos igual: a la plancha, al horno o al vapor.

De las tres maneras está rico, pero el salmón es un pescado muy versátil que también queda fenomenal en hamburguesas, pasteles, croquetas o ensaladillas.

Esta última es precisamente la propuesta de Cristian Ruiz, el cocinero que está detrás del perfil de Instagram @cristianruiz_cooks, que ha compartido una original ensaladilla de salmón con encurtidos y mayonesa de mostaza.

Una receta que, además de poderla preparar con antelación, puede servir para aprovechar ese trozo de pescado que lleva tiempo al fondo del congelador.

Una ensaladilla sin atún

La base de esta receta es la ensaladilla rusa tradicional, a la que Cristian le da una vuelta de tuerca para conseguir un plato elegante y lleno de sabor.

Para preparar seis raciones utiliza 280 gramos de salmón, tres patatas pequeñas que pesan aproximadamente 500 gramos sin pelar, una zanahoria grande de unos 115 gramos y dos huevos medianos cocidos.

También añade unos cuantos pepinillos y piparras bien picados, que le dan ese toque ácido y crujiente que tan bien le va a la ensaladilla, y una mayonesa casera que prepara con 190 gramos de aceite de girasol, un huevo, el zumo de medio limón, una pizca de sal y una cucharadita de mostaza en grano.

Para terminar el plato utiliza cebollino fresco, huevas de trucha y alguna piparra más, que aportan sabor y una presentación más vistosa.

Una ensaladilla fácil de hacer

Lo primero que hay que hacer es cocinar el salmón en una sartén o plancha caliente.

Y sí, si te ha sobrado un trozo de salmón a la plancha de una comida anterior, convertirlo en esta ensaladilla es mejor plan para aprovecharlo que recalentarlo y que quede reseco.

Siguiendo con la receta, Cristian cocina el pescado hasta que está hecho y después le retira la piel y lo desmenuza con ayuda de un tenedor.

Aparte, el cocinero cuece las patatas y la zanahoria hasta que están tiernas. Después las deja templar, las pela y las corta a cuchillo en trozos pequeños.

De esta manera, las verduras conservan su textura y no se convierten en un puré cuando se incorporan los demás ingredientes. Aunque hay a quien le gustan las ensaladillas con la patata más desecha y, si ese es tu caso, puedes aplastarlas con el tenedor.

El punto de los huevos duros

Para Cristian, el huevo duro es otro ingrediente imprescindible en una buena ensaladilla. En su receta utiliza dos huevos medianos, que cuece durante unos doce minutos para que tanto la clara como la yema estén bien cuajadas.

Una vez cocidos, los enfría, les retira la cáscara y los ralla finamente, por eso es importante que la yema no esté líquida.

Este detalle permite que el huevo se reparta de manera uniforme por toda la ensaladilla, en vez de encontrar trozos grandes al comerla.

Una mayonesa con mostaza

Se empieza preparando una mayonesa casera tradicional, cuando está lista, se incorpora una cucharadita de mostaza en grano, que le da un toque ácido y especiado, muy apropiado para acompañar pescados grasos como el salmón.

Opcionalmente, se puede añadir también eneldo, una hierba aromática que combina muy bien con el salmón, o un poco de chipotle si se busca un toque ahumado y picante.

Si se decide no usar mayonesa casera, basta con mezclarla con un poco de mostaza.

El toque de los encurtidos

Una de las particularidades de esta ensaladilla es la incorporación de pepinillos y piparras, dos encurtidos que aportan acidez y ayudan a equilibrar la grasa del salmón y la mayonesa. También le quedarían muy bien unas alcaparras o unas cebollitas en vinagre.

El truco COCINILLAS para esta y para todas las ensaladillas a las que se les quiera dar ese toque crunchy de los encurtidos es comprar directamente un picadillo de encurtidos o picadillo de variantes que tiene un poco de todo y ya está listo para usar.

Cómo servir la ensaladilla

Para la presentación, Cristian utiliza un aro de emplatar y remata la ensaladilla con cebollino fresco picado, unas huevas de trucha y una piparra.

El cocinero explica que utiliza huevas de trucha porque las de salmón resultan bastante más caras. Es una alternativa que permite conseguir un acabado vistoso sin invertir mucho presupuesto.

Otra posibilidad es servirla sobre pequeñas rebanadas de pan tostado, a modo de aperitivo, especialmente cuando se prepara una comida con varios entrantes.

Una receta con omega-3

Desde el punto de vista nutricional, esta ensaladilla destaca por incorporar salmón, un pescado azul que aporta proteínas de buena calidad y ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA.

Los huevos proporcionan proteínas adicionales y nutrientes como la vitamina B12 y la colina, mientras que las patatas aportan hidratos de carbono y la zanahoria contiene betacaroteno, que el organismo puede transformar en vitamina A.

La mayonesa incrementa el aporte energético del plato debido al aceite, por lo que conviene ajustar su cantidad según el tamaño de las raciones. También es recomendable moderar la sal, ya que los encurtidos y las huevas pueden contener cantidades importantes de sodio.