Ángel León, chef: "El arroz más sabroso no lleva carne, sino una sepia, 1 tomate, 1 pimiento y un litro de caldo de pescado"

Preparar un buen arroz no es difícil, pero tiene sus secretos y, cuando se trata de arroces marineros, uno de los más importantes es conseguir un sabor intenso sin necesidad de gastar una fortuna en pescado y marisco.

Ángel León, el cocinero gaditano conocido como el "Chef del Mar", sabe mucho de eso.

Al frente de Aponiente y Alevante, suma cinco estrellas Michelin y lleva años demostrando que el mar ofrece muchas más posibilidades gastronómicas de las que solemos aprovechar.

En esta ocasión, el chef comparte en el perfil de Instagram de OhGar (@ohgar_es) una receta de arroz meloso de sepia, una receta inspirada en la cocina tradicional gaditana.

En Andalucía, especialmente en las provincias de Cádiz y Huelva, la sepia recibe el nombre de choco y es un cefalópodo muy utilizado en guisos, arroces y platos tradicionales como las populares papas con choco.

Qué es la melsa de la sepia

Cuando compramos una sepia en la pescadería, lo habitual es pedir que nos la limpien para llegar a casa con el trabajo ya hecho. Sin embargo, al hacer eso estamos renunciando a una de las partes que más sabor aportan a los arroces marineros.

Se trata de la melsa, una glándula que contiene una sustancia de sabor muy intenso y que el chef Ángel León utiliza para preparar su arroz.

Los ingredientes del arroz

Para cocinar este arroz meloso, Ángel León utiliza 250 gramos de arroz bomba, una sepia grande, un litro de fumet de pescado, una cebolleta, un pimiento verde, dos dientes de ajo y un tomate rallado.

También incorpora 100 mililitros de vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra y laurel.

Para la mayonesa de tinta necesita un huevo, 200 mililitros de aceite de girasol, un sobre de tinta de calamar, una cucharada de zumo de limón y sal. También se puede añadir un diente de ajo si se desea un sabor más intenso.

La elección del arroz bomba es importante porque se trata de una variedad que absorbe bien los sabores del caldo y queda con una textura melosa sin que se llegue a romper el grano.

El sofrito y la melsa

Lo primero que hay que hacer es limpiar la sepia, reservando la melsa y cortando la carne en dados pequeños y regulares. Si se lo pedimos al pescadero, hay que decirle que nos reserve la melsa.

Después, se calientan un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cazuela y se añaden la cebolleta, el pimiento verde y los dientes de ajo, picados muy finamente.

Las verduras se sofríen hasta que comienzan a ablandarse. En ese momento, Ángel León incorpora el vino blanco para desglasar la cazuela y deja que reduzca antes de añadir el tomate rallado.

Hay que dejar la cazuela a fuego medio-bajo hasta que el tomate pierda una buena cantidad de su agua para conseguir un sofrito concentrado.

Entonces se incorpora la melsa y se mezcla con el sofrito. Después se añade la sepia troceada y se sofríe durante unos minutos para que se impregne de los sabores del fondo.

Cómo hacer un arroz meloso

Una vez preparado el sofrito, se añade el caldo y se lleva a ebullición antes de añadir el arroz.

El tiempo de cocción aproximado es de 18 minutos, durante los que hay que remover suavemente de vez en cuando para que el arroz libere parte del almidón y le dé al caldo esa melosidad que buscamos.

Conviene vigilar la cantidad de caldo y añadir más caldo caliente si fuera necesario, ya que la absorción depende del arroz y de la intensidad del fuego.

Cuando está listo, se comprueba el punto de sal y pimienta, se rectifica si es necesario, y se retira del fuego.

Una mayonesa de tinta

El toque final de esta receta es una mayonesa de tinta de calamar, una alternativa al alioli que suele acompañar a los arroces marineros, que aporta cremosidad, color y más sabor a mar.

Ángel León indica que la tinta debe cocerse previamente con vinagre antes de utilizarla. Aunque para preparar la receta en casa, es más práctico usar tinta comercial apta para uso alimentario, que se puede consumir directamente.

Para hacer la mayonesa, se pone el huevo en el vaso de la batidora junto con la tinta, una pizca de sal, el zumo de limón y, opcionalmente, un diente de ajo sin el germen.

Después se empieza a añadir aceite de girasol mientras se emulsiona la mezcla, hasta conseguir una salsa espesa y homogénea.

El toque final del chef

Para presentar el plato, Ángel León sirve el arroz meloso en un plato hondo y añade una pequeña cantidad de mayonesa de tinta.

La idea no es cubrir completamente el arroz, sino mezclar ligeramente la salsa con los granos para conseguir un contraste de sabores y texturas.