Ana Peleteiro, madre de 2 hijos: "En Navidad, preparo esta crema blanca con patata, puerro, coliflor y caldo de pollo"

Ana Peleteiro se ha consagrado como una de las grandes figuras del atletismo español, con una medalla olímpica y varios títulos europeos de triple salto.

Pero, además de ser una gran deportista de élite, la gallega es madre de dos hijos, Lúa y León, y tiene una vida familiar que compaginar con los entrenamientos y sus compromisos profesionales.

Instalada de nuevo en Ribeira, su localidad natal en la costa coruñesa, también encuentra tiempo para cocinar en casa y compartir algunas de sus recetas.

Durante las pasadas Navidades publicó en su perfil de Instagram, @anapeleteirob, una crema blanca de patata, puerro, nabo y coliflor, un entrante económico y fácil de preparar que puede venir muy bien para las celebraciones de este año o para cenar calentito cualquier noche entre semana.

La propuesta tiene también una ventaja cuando hay invitados en casa porque se puede dejar preparada con antelación y solo hay que calentar y decorar antes de servirla.

Un entrante para Navidad

Aunque no especifica cantidades, para preparar cuatro raciones se pueden utilizar aproximadamente dos patatas medianas, un puerro grande, un nabo pequeño y media coliflor.

También se necesita caldo de pollo, un chorrito de aceite, sal y tomillo, además de granada, cebollino fresco y almendra picada para la presentación.

Puede sonar insípida la lista de ingredientes, pero no lo es en absoluto, porque las verduras se asan en el horno antes de triturarlas.

Asando las verduras hasta que están ligeramente doradas, se concentran sus sabores y se desarrollan nuevos matices que no estarían presentes en una crema hecha solo con verduras hervidas.

Hornear las verduras

Lo primero que hay que hacer es preparar las hortalizas. Se pelan las patatas y el nabo, se limpia bien el puerro para eliminar cualquier resto de tierra y se separa la coliflor en pequeños ramilletes.

Después se cortan las verduras en trozos de tamaño similar y se colocan en una bandeja de horno.

Ana Peleteiro las condimenta con un poco de aceite, sal y tomillo, una hierba aromática que combina especialmente bien con las verduras asadas.

La atleta indica que las hortalizas deben permanecer en el horno durante unos 40 minutos, hasta que estén suficientemente tiernas para triturarlas.

El caldo que aporta sabor

Una vez asadas las verduras, Ana Peleteiro las introduce en el vaso de la batidora y añade un poco de caldo de pollo. Después tritura la mezcla hasta conseguir una crema homogénea.

Lo mejor es incorporarlo poco a poco y añadir hasta que la crema tenga la textura que nos guste.

Una presentación de fiesta

Uno de los detalles más originales de esta receta está en la forma de servirla. En lugar de utilizar un plato hondo, Ana Peleteiro propone presentar la crema en vasitos de cristal, una opción muy práctica para ofrecerla como aperitivo o entrante.

Para terminar, añade unos granos de granada, cebollino fresco y almendra picada.

La granada aporta un toque ácido y dulce que contrasta con la suavidad de las verduras. El cebollino introduce un ligero sabor que recuerda al de la cebolla, mientras que las almendras proporcionan una textura crujiente.

Además, los colores rojo y verde destacan sobre el tono claro de la crema, haciendo que el conjunto resulte especialmente apropiado para una mesa navideña.

Si se prefiere servir como primer plato, también se puede presentar en pequeños cuencos y acompañar con unas tostadas finas de pan o unos picatostes.

O una cena ligera

Desde el punto de vista nutricional, la receta utiliza varias hortalizas que aportan fibra, vitaminas y minerales. La coliflor destaca por su contenido en folatos, mientras que las patatas proporcionan hidratos de carbono y potasio.

El puerro y el nabo también contribuyen al aporte de fibra y diferentes compuestos vegetales. Por su parte, las almendras utilizadas para decorar incorporan grasas principalmente insaturadas, proteínas vegetales y vitamina E.