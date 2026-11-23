Para preparar un aperitivo de fiesta no hace falta comprar marisco caro ni recurrir a elaboraciones complicadas ni inventarse una receta nueva.

Con unos mejillones frescos y pocos ingredientes más se puede preparar un entrante que tiene más de cien años de historia.

Son los "mejillones revolucionarios" y, aunque su nombre podría hacernos pensar en un invento viral de la cocina moderna, es una receta tradicional catalana que ha recuperado Miquel Cano, el cocinero que está detrás del perfil de Instagram @miquelisimo.

Miquel se ha propuesto rescatar del olvido algunas preparaciones que aparecen en antiguos recetarios y que, pese a formar parte de nuestro patrimonio gastronómico, apenas se cocinan actualmente.

En esta ocasión, por ejemplo, ha encontrado la inspiración en La teca, uno de los libros más importantes de la cocina catalana, publicado hace más de un siglo.

Una receta centenaria

La teca. La veritable cuina casolana de Catalunya fue publicado por primera vez en 1924 por Ignasi Domènech, uno de los cocineros y divulgadores gastronómicos catalanes más influyentes de su época.

El libro, que ha tenido numerosas reediciones y está considerado uno de los recetarios catalanes más vendidos de la historia, recopila platos tradicionales, consejos culinarios y propuestas para organizar comidas familiares y celebraciones.

Entre sus recetas aparecen estos musclos revolucionaris o mejillones revolucionarios, cuyo peculiar nombre tenía un origen humorístico.

Más de un siglo después, Miquel Cano los recupera para demostrar que los recetarios antiguos todavía guardan propuestas que merecen ser tenidas en cuenta en los menús del siglo XXI.

Los ingredientes necesarios

La receta tiene como protagonistas unos mejillones frescos que se sirven acompañados de una salsa espesa, elaborada en mortero con ajo, almendras, tomate asado y yemas de huevo duro.

Para preparar un aperitivo para cuatro personas se puede calcular aproximadamente un kilo de mejillones, seis o siete dientes de ajo, un puñado de almendras tostadas, dos o tres tomates escalivados y tres huevos duros.

También se necesita aceite de oliva y sal, además de un poco de agua para abrir los mejillones.

La combinación recuerda a algunas salsas tradicionales catalanas por el uso del mortero, los frutos secos y el tomate asado, aunque tiene una personalidad propia gracias a la incorporación de las yemas cocidas que le dan una textura mucho más untuosa.

Cómo preparar los mejillones

La receta empieza limpiando los mejillones y retirando las barbas y las pequeñas conchas que puedan tener adheridas. Después se colocan en una cazuela con una cantidad muy pequeña de agua, se tapan y se calientan hasta que se abran.

No es necesario sumergirlos en agua, ya que los propios moluscos liberan líquido durante la cocción. Una vez abiertos, se retiran del fuego y se dejan templar lo suficiente para poder manipularlos.

Miquel propone eliminar una de las dos valvas y conservar la que contiene la carne del mejillón, que servirá también como cucharita para presentar el aperitivo.

Una salsa tradicional

La parte más característica de la receta es la salsa, que se prepara siguiendo un procedimiento tradicional.

Primero se introducen en un mortero los dientes de ajo pelados y una pizca de sal. Se machacan hasta conseguir una pasta y después se incorporan las almendras tostadas, que se trabajan con la mano del mortero hasta que quedan bien trituradas.

A continuación, se añaden los tomates escalivados, previamente pelados y sin semillas.

La escalivada es una técnica tradicional catalana que consiste en asar las hortalizas, habitualmente al calor de las brasas o en el horno, hasta que se ablandan.

Una vez incorporado el tomate, se agregan las yemas de los tres huevos duros. Las claras se reservan para decorar el plato.

Se continúa machacando y mezclando hasta conseguir una pasta homogénea, en la que los ingredientes estén bien integrados.

Debemos tener en cuenta también que el uso del mortero hace 100 años era la única opción, pero en nuestros días nadie va a enfadarse por usar una batidora eléctrica para hacer la salsa.

Seguro que, de haber tenido una, nuestras tatarabuelas se habrían ahorrado muchas horas de mortero.

El truco para ligar la salsa

El siguiente paso consiste en añadir el aceite de oliva poco a poco, sin dejar de remover con la mano del mortero (o de batir con la batidora).

Es exactamente lo mismo que hacemos para preparar un alioli o una mayonesa, ya que aquí también se busca que el aceite se incorpore a la mezcla y se forme una salsa espesa y bien emulsionada.

Cuando la salsa está lista, se reparte sobre los mejillones, procurando que cada uno quede cubierto con una cantidad generosa.

Para terminar, se pican finamente las claras de los huevos duros que se habían reservado y se espolvorean por encima.

Un aperitivo para celebrar

Miquel Cano propone servir estos mejillones acompañados de un vino espumoso bien frío y, si se quiere respetar la presentación tradicional, beberlo en porrón, como se recoge en la receta histórica.

El resultado es un aperitivo que combina las proteínas y los minerales del mejillón con las grasas insaturadas del aceite de oliva y las almendras. Los huevos aportan proteínas adicionales, además de vitaminas y otros nutrientes.

Aunque la salsa resulta más energética que un aliño sencillo debido al aceite y los frutos secos, se puede jugar con la cantidad utilizada para acompañar cada mejillón.

La receta tiene otra ventaja ya que los mejillones y la salsa se pueden preparar con antelación, así, el momento de servir solo hay que montar el plato.