Hermanos Torres, chefs: "El bizcocho más rico no se hace al horno, sino en una sartén con 4 plátanos, 3 huevos y leche"

Hacer un bizcocho casero no es algo que suela entrar en los planes cuando tenemos poco tiempo, especialmente si hay que encender el horno para preparar un postre que desaparecerá en una merienda.

Pero ¿y si pudiéramos hacerlo usando únicamente una sartén con tapa?

Esa es la propuesta de Sergio y Javier Torres, más conocidos como los Hermanos Torres, que han compartido en su perfil de Instagram (@hermanostorrestv) una tarta de plátano caramelizado que se cocina sin horno.

Una receta que, además, sirve para aprovechar esos plátanos demasiado maduros que van quedando olvidados en el frutero.

Los chefs, responsables del restaurante Cocina Hermanos Torres de Barcelona, distinguido con tres estrellas Michelin, demuestran con su receta que, para disfrutar de un bizcocho casero, ni siquiera hacen falta moldes especiales.

Bizcocho sin harina de trigo

Una de las particularidades de esta receta es que no lleva harina de trigo, aunque sí utiliza harina de almendra y de maíz. Es, por tanto, un postre sin gluten apto para celíacos.

Para prepararla se necesitan cuatro plátanos maduros, tres huevos, 100 gramos de azúcar blanco, 80 mililitros de leche, 60 mililitros de aceite de oliva suave, 70 gramos de fécula de maíz (maicena), 50 gramos de harina de almendra y cinco gramos de impulsor químico o levadura de repostería.

Además, para preparar el caramelo que cubrirá los plátanos se utilizan 80 gramos de azúcar, 40 mililitros de agua, una vaina de vainilla y 30 gramos de mantequilla.

El secreto del caramelo

Toda la receta se cocina en la misma sartén. El primer paso es la elaboración del caramelo, para ello, los Hermanos Torres ponen en ella la mantequilla, el agua y el azúcar junto con una vaina de vainilla, el secreto para perfumar el caramelo con un aroma increíble.

Mientras la mezcla se calienta, pelan los cuatro plátanos y los cortan por la mitad a lo largo. Es recomendable utilizar fruta madura, que tiene un sabor más dulce y se ablanda fácilmente durante la cocción.

Cuando el caramelo empieza a coger color, los cocineros colocan los plátanos en la sartén, con el corte hacia abajo, para que se vayan dorando.

Cómo hacer una masa esponjosa

Mientras los plátanos se caramelizan, Sergio y Javier preparan la masa del bizcocho. Para ello empiezan separando las claras de las yemas de los tres huevos.

Las claras se baten con una parte del azúcar hasta alcanzar el punto de nieve. Con esto se incorpora mucho aire a la mezcla y se consigue que el bizcocho quede más esponjoso.

Por otro lado, las yemas se mezclan con el resto del azúcar, la leche, el aceite de oliva suave, la harina de almendra, la harina de maíz y el impulsor químico.

Cuando los ingredientes están integrados, se incorporan poco a poco las claras montadas, realizando movimientos suaves para evitar que pierdan demasiado volumen.

El resultado debe ser una masa homogénea y aireada, que los cocineros vierten cuidadosamente sobre los plátanos caramelizados que tienen en la sartén.

Un bizcocho sin horno

En vez de introducir la preparación en el horno, los Hermanos Torres tapan la sartén y mantienen la cocción a fuego bajo durante unos 20 o 30 minutos.

La tapa ayuda a conservar el calor y la humedad, de manera que es como si el bizcocho estuviese en un minihorno en el que se va cocinando suavemente mientras la base de plátano continúa en contacto con el caramelo.

El tiempo puede variar según el grosor del fondo de la sartén, su diámetro y la intensidad del fuego, por lo que conviene asegurarse de que la masa esté cuajada antes de retirarla.

Una vez lista, se coloca un plato sobre la sartén y se le da la vuelta con cuidado para desmoldar la tarta. Los plátanos quedarán entonces en la parte superior, cubiertos por una capa de caramelo brillante muy apetecible.

Cómo servir el bizcocho

Este bizcocho de plátano se puede disfrutar templado o a temperatura ambiente, aunque servirlo ligeramente caliente tiene una ventaja: el caramelo conserva una textura más fluida y la fruta resulta especialmente tierna.

Por sí solo ya es un postre completo, pero admite numerosos acompañamientos que permiten adaptarlo a distintas ocasiones.

Una de las opciones más clásicas es servir cada porción con un poco de crema inglesa, similar a unas natillas ligeras, que se elabora con leche, yemas de huevo, azúcar y vainilla.

Si se busca un contraste de temperaturas, se puede acompañar de una bola de helado de vainilla, nata o yogur. El helado se funde ligeramente sobre la tarta templada y se mezcla con el caramelo. Irresistible.

Otra posibilidad, especialmente indicada para quienes disfrutan de los postres más dulces, es hacerle un pequeño guiño al banoffee pie y añadir una cucharada de dulce de leche, que combina con el sabor del plátano y la vainilla.

A la hora de servirla en una merienda, un café con leche, un capuchino o un té negro son acompañamientos que combinan bien con sus sabores.

También se puede optar por un chocolate caliente poco azucarado, especialmente en los días fríos, o por un vaso de leche fría en días más cálidos.

Si se prepara para una merienda con invitados, una buena idea es presentar la tarta entera en el centro de la mesa y servir los acompañamientos por separado.