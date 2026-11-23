Bárbara, cocinera: "Las patatas cocidas más sabrosas no se hacen en caldo, sino con 600 g de langostinos y aceitunas"

Si alguien pide una tapa de "hormigón" en un bar, el camarero lo mirará con desconcierto, a no ser que el bar esté en Málaga, donde no dudarán en servirle una de las ensaladas de patata más populares de la gastronomía local.

Detrás de este nombre tan poco habitual se esconde una deliciosa mezcla de patatas cocidas, marisco, aceitunas y mayonesa que hasta podría ser una buena opción para abrir un menú navideño sin gastar demasiado.

La receta la ha compartido Bárbara, creadora de contenido gastronómico tras el perfil de Instagram @foodandglory_recetas, que explica cómo preparar este hormigón malagueño en casa.

¿Por qué se llama hormigón?

El hormigón malagueño es una variante de la ensaladilla rusa muy arraigada en los bares y restaurantes de Málaga, donde, como ya hemos dicho, se sirve como tapa.

Aunque no se conoce con certeza el origen del nombre, la explicación más extendida lo relaciona con la consistencia compacta de esta ensaladilla, en la que las patatas se desmenuzan para que se integren bien con la mayonesa.

También se conoce como "hormigón armado malagueño" y, como sucede con muchas recetas populares, admite distintas versiones. Algunas llevan gambas, otras langostinos, rape, atún o huevo cocido, pero todas sobre una base de patata y mayonesa.

Una ensaladilla con marisco

Para preparar la versión de Bárbara para cuatro personas se necesitan 800 gramos de patatas, 600 gramos de langostinos crudos sin pelar y 120 gramos de aceitunas.

Y, quienes quieran hacer la mayonesa casera, necesitan, además, un huevo, 50 mililitros de aceite de oliva, 150 mililitros de aceite de girasol, una cucharadita de vinagre y una pizca de sal. Opcionalmente, se pueden usar unos 50 mililitros de agua para aligerar su consistencia.

También reserva 100 gramos de sal para preparar el baño de agua helada en el que enfría los langostinos después de cocerlos.

Cómo cocer los langostinos

Lo primero que hay que hacer es poner a cocer las patatas enteras y con piel en abundante agua, hasta que estén tiernas. Después se retiran y se dejan templar hasta que se puedan pelar sin quemarse los dedos.

Mientras se cuecen las patatas, Bárbara prepara los langostinos. Primero retira el intestino de cada uno con ayuda de un palillo, que introduce entre el segundo y el tercer segmento de la cáscara, contando desde la cabeza, para extraerlo con cuidado.

A continuación, pone a hervir abundante agua con unos 35 gramos de sal por cada litro de agua y cuece los langostinos en tandas, durante uno o dos minutos, hasta que están hechos.

Nada más sacarlos, los introduce en un recipiente con abundante agua, hielo y los 100 gramos de sal. Este baño frío permite detener rápidamente la cocción para evitar que el marisco se pase y pierda jugosidad.

La cocinera recomienda no dejarlos en remojo más de cinco minutos. Después los escurre, los pela, reserva 3 o 4 para decorar y corta el resto en tres trozos.

El secreto de la mayonesa

Hay que empezar haciendo una mayonesa tradicional, emulsionando el huevo con los dos aceites, el vinagre y la sal. Una vez conseguida la mayonesa, se trata de añadir agua poco a poco para tener una textura más ligera que empape mejor la patata.

También se puede utilizar mayonesa comercial y aligerarla con un poco de agua, la alternativa práctica para los que no quieran o no puedan consumir huevo crudo.

La textura de "hormigón"

Con todos los ingredientes preparados, Bárbara en vez de cortar las patatas en dados regulares, las rompe con un tenedor para conseguir pequeños trozos irregulares, aunque sin llegar a hacerlas puré.

Este detalle es importante porque es el que permite conseguir una ensaladilla compacta, pero con trozos de patata reconocibles, que se mezclan fácilmente con los demás ingredientes.

Después añade una pizca de sal, incorpora los langostinos troceados y las aceitunas picadas y lo mezcla todo.

A continuación, añade la mayonesa poco a poco, reservando una pequeña cantidad para la presentación. La mezcla debe quedar cremosa y bien ligada, pero sin deshacer completamente las patatas.

Un aperitivo para Navidad

Para servir el hormigón malagueño, Bárbara coloca la ensaladilla en una fuente, reparte por encima la mayonesa que había reservado y termina decorando con los langostinos enteros.

Propone acompañarlo con colines, aunque también se puede servir con pequeños picos de pan o unas regañás, que aportan un contraste crujiente.

Es una receta especialmente práctica para las celebraciones porque permite adelantar buena parte de la elaboración. Basta con conservar la ensaladilla bien refrigerada y decorarla poco antes de llevarla a la mesa.

Además, los langostinos se encuentran entre los mariscos más habituales de las comidas navideñas y, al ir mezclados con patatas y aceitunas, se puede preparar un entrante para varios comensales sin necesidad de comprar grandes cantidades de producto.