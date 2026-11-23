Llegar a casa con poco tiempo para cocinar y encontrarse un buen guiso esperando en la nevera es una de esas pequeñas alegrías que hacen más llevadera la semana.

Sobre todo, cuando se trata de uno de esos platos que están incluso más ricos al día siguiente.

Esa es precisamente una de las ventajas de la receta que ha compartido Ana Mateoni, la creadora de contenido gastronómico que está detrás del perfil de Instagram @la_cocinadeani.

Su guiso de sepia con garbanzos y patatas es de los que merece la pena preparar varias raciones para tener resueltos un par de días de la semana. Además, se puede hacer con garbanzos de bote, sin necesidad de poner las legumbres a remojo el día anterior.

Un guiso para repetir

Para preparar el guiso, Ana utiliza una sepia grande, aproximadamente un kilo de garbanzos cocidos, una patata, una cebolla o cebolleta, cinco dientes de ajo, una zanahoria, un pimiento verde y otro rojo.

Los ingredientes en un guiso como este no tienen que pesarse al gramo, por ejemplo, si se usan dos botes de garbanzos, que son unos 800 gramos, se pueden añadir una patata y una zanahoria adicionales.

Ana, también incorpora cinco tomates pera rallados, que pueden sustituirse por 300 gramos de tomate natural triturado, una cucharadita generosa de pimentón dulce, perejil, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

El truco para dorar la sepia

Lo primero que hay que hacer es limpiar la sepia y cortarla en trozos de tamaño mediano.

A continuación, se calienta una cucharada de aceite de oliva virgen extra en una cazuela y se incorpora la sepia a fuego vivo. Durante los primeros minutos, el molusco suelta bastante líquido, que la cocinera retira y reserva para evitar que la sepia termine cociéndose en sus propios jugos.

Después se añade un poco más de aceite y hay que continuar salteándola hasta que adquiere un ligero color dorado. Este paso permite desarrollar sabores tostados antes de la cocción lenta, que servirá para ablandar la sepia. Una vez dorada, la retira de la cazuela y la reserva.

Un sofrito muy sabroso

En la misma cazuela, Ana incorpora la cebolla, los pimientos, la zanahoria y el ajo picados. Añade un poco de sal y deja que las verduras se pochen sobre los jugos tostados del marisco que han quedado en la cazuela.

Cuando están tiernas, añade el pimentón dulce y lo remueve brevemente para evitar que se queme. Después incorpora el tomate rallado y continúa cocinando hasta que pierde buena parte de su agua y el sofrito queda concentrado.

En vez de dejar las verduras enteras, para que el guiso resulte más elegante, la cocinera introduce el sofrito en un vaso de batidora, añade un diente de ajo crudo, perejil fresco y un poco de caldo y lo tritura.

La patata espesa el caldo

El sofrito triturado se devuelve a la cazuela junto con la sepia. Ana añade caldo, sazona ligeramente y deja cocinar con la cazuela tapada, a fuego suave, durante unos 40 minutos o hasta que la sepia esté tierna.

En ese momento incorpora los garbanzos cocidos, el líquido reservado de la sepia y las patatas chascadas.

Chascar las patatas consiste en introducir el cuchillo en la patata y hacerlo girar para arrancar el trozo, en vez de separarlo con un corte limpio. Al chascarla, se facilita que libere parte de su almidón durante la cocción y eso ayuda a espesar el caldo.

El toque final de ajo

Antes de terminar, Ana añade una cucharada de majado de ajo y perejil. Para prepararlo basta con machacar en un mortero un diente de ajo con unas ramitas de perejil fresco y un poco de sal.

La mezcla se incorpora a la cazuela y se mantiene la cocción hasta que la patata está blanda. Después se apaga el fuego, se espolvorea con perejil picado y se deja reposar unos minutos antes de servir.

Un plato nutritivo y completo

Desde el punto de vista nutricional, este guiso combina las proteínas de la sepia con las proteínas vegetales y la fibra de los garbanzos. La sepia también aporta minerales como el selenio, mientras que las legumbres proporcionan hierro, folatos e hidratos de carbono complejos.

Las verduras del sofrito aportan fibra, vitaminas y otros compuestos vegetales, y el aceite de oliva virgen extra aporta principalmente grasas insaturadas.

Además, el tomate aporta licopeno, un antioxidante que el organismo absorbe mejor cuando se cocina con aceite de oliva, como es el caso del sofrito de esta receta.