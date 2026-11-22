Juan Llorca, chef: "El salmón más jugoso para que cenen los niños no es a la plancha, sino con 1 huevo, mostaza y queso"

El salmón es uno de los pescados más recomendables para incluir en la alimentación infantil, pero no siempre resulta fácil convencer a los niños de que se coman un filete a la plancha.

Cambiar la forma de presentarlo puede ser una buena estrategia para que lo acepten mejor, especialmente cuando se prepara con ingredientes que les resultan familiares y en un formato que les recuerda a otras preparaciones que les encantan.

Como estos nuggets de salmón al horno, que quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro, y que además se pueden preparar con antelación para que en el momento de hacer la cena solo haya que darles un golpe de horno o de airfryer.

La receta la ha compartido en Instagram Juan Llorca (@juanllorca), chef especializado en alimentación infantil y conocido por su trabajo para mejorar la calidad de los menús escolares.

Con más de 20 años de experiencia profesional, ha sido responsable de alimentación de Valencia Montessori School y es uno de los impulsores del movimiento #PorUnaEscuelaBienNutrida.

También es autor de varios libros sobre alimentación infantil, entre ellos Sin dientes y a bocados, escrito junto a la dietista-nutricionista Melisa Gómez.

Nuggets que no se fríen

La propuesta de Juan Llorca consiste en preparar unos nuggets caseros utilizando salmón fresco en vez del pollo al que estamos acostumbrados.

La principal diferencia respecto a los nuggets convencionales es que tampoco se fríen en aceite, ya que se cocinan directamente en el horno.

Para cuatro personas, el chef propone utilizar entre 400 y 450 gramos de salmón fresco sin piel ni espinas, un huevo, cuatro cucharadas de requesón o queso crema, una cucharadita de mostaza suave, media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de orégano.

También se necesita una cucharada de pan rallado o panko para incorporar a la masa, además de sal, pimienta y más panko o copos de maíz triturados para el rebozado.

Truco para que estén jugosos

Lo primero que hay que hacer es picar el salmón en trozos pequeños asegurándose de que no contiene espinas. En este punto, el cocinero insiste en que se debe utilizar un cuchillo en vez de una picadora.

"Lo queremos con trocitos de salmón", explica el chef, que desaconseja triturarlo en exceso para evitar que la mezcla se convierta en una pasta.

Una vez picado, el pescado se pone en un bol y se mezcla con el huevo. Después se incorpora el queso crema. También vale queso fresco, requesón, ricota o similar.

Lo que se busca con el queso es aportar humedad a la mezcla para conseguir que el interior quede jugoso. A continuación, se añade la mostaza, el orégano, el ajo en polvo, una pizca de sal y pimienta.

Por último, se incorpora el pan rallado y se mezcla bien hasta tener una masa a la que se le pueda dar forma.

Un rebozado sin huevo

Para dar forma a los nuggets, Llorca recomienda humedecerse ligeramente las manos con agua. De esta manera, la masa resulta más fácil de manipular y no se queda tan pegada a los dedos.

Se cogen pequeñas porciones – a mí para esto me gusta usar una cuchara de las de servir helado-, se les da la forma deseada y se pasan directamente por el panko o los copos de maíz triturados.

No hace falta pasarlas antes por harina ni por huevo batido, como suele hacerse con otros empanados, porque la humedad de la mezcla permite que el rebozado se adhiera a la superficie.

Una vez formados, los nuggets se colocan en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y se cocinan a 180 °C durante unos 10 o 15 minutos, hasta que estén dorados por fuera y bien hechos por dentro.

El tiempo puede variar según el tamaño de los nuggets y el horno utilizado.

Una cena para días con prisa

Una de las ventajas que destaca Juan Llorca es que estos nuggets de salmón se pueden preparar con antelación y tenerlos guardados en el congelador.

Así, es posible tener varias raciones listas para hornear cuando se necesiten, sin tener que empezar la receta desde cero.

Además, se pueden cocinar directamente sin descongelarlos antes, solo habrá que ajustar el tiempo de horno para asegurarse de que el centro no se quede crudo.

Para completar la cena, se pueden acompañar de patatas asadas, una ensalada de tomate o unas verduras al horno. También se pueden servir con una salsa de yogur natural, aceite de oliva, pimienta, eneldo y ralladura de limón.

Proteínas y omega-3

Desde el punto de vista nutricional, el principal interés de esta receta está en el salmón, un pescado azul que aporta proteínas de buena calidad y ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA.

El salmón también es fuente de nutrientes como vitamina B12, vitamina D y minerales como el selenio.

El huevo y el queso añaden proteínas adicionales, y el horneado evita la necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite para freír.

Eso sí, aunque estos nuggets pueden ser una forma atractiva de ofrecer pescado a los niños, los expertos aconsejan mantener la variedad de preparaciones y adaptar la textura a su edad.