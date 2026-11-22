Carlos, cocinero: "El arroz a la cubana más bueno no lleva plátano ni huevo frito, mejor a la plancha y con salchichas"

Hay platos que triunfan y desaparecen con la siguiente receta viral y otros que sobreviven durante décadas porque cumplen tres requisitos difíciles de superar: son baratos, gustan a casi todo el mundo y se pueden hacer con lo que suele haber por la nevera.

El arroz a la cubana que se suele hacer en España es uno de ellos. Con arroz blanco, tomate y un huevo se soluciona una comida sin demasiadas complicaciones, aunque también admite pequeñas variaciones que lo hacen aún más apetecible.

El cocinero Carlos Gómez, conocido en Instagram como @charlito_cooks, ha compartido la receta que recuerda de su infancia, con salchichas frescas de carnicería y huevo a la plancha.

"Esto lo hacía mi abuela un montón", explica el cocinero, que presume de que el suyo es un "arrocito a la cubana ligeramente mejorado".

Su versión conserva los ingredientes que identificamos con este plato, pero añade otros para darle más sabor, desde aromatizar el arroz con ajo y laurel -un truco muy de abuela- hasta cocinar las salchichas directamente en la salsa de tomate.

Un arroz blanco con sabor

Lo primero es hacer el arroz blanco, para el que Gómez utiliza una variedad de grano redondo. En una cazuela añade un chorrito de aceite de oliva y un par de dientes de ajo ligeramente aplastados, que cocina durante unos instantes a fuego moderado para que suelten su aroma.

A continuación, incorpora el arroz y lo remueve durante unos 20 o 30 segundos, hasta que tenga un aspecto nacarado. Después añade el agua, una pizca de sal y una hoja de laurel.

La proporción que utiliza es de dos partes de agua por cada parte de arroz, una medida habitual para determinadas variedades de grano redondo. No obstante, esta cantidad puede cambiar según el tipo de arroz empleado.

Por ejemplo, si se utiliza un basmati, puede necesitar menos agua y un tiempo de cocción inferior. En su caso, tapa la cazuela, deja hervir el arroz durante unos 15 minutos y, una vez transcurrido ese tiempo, apaga el fuego y lo deja reposar antes de servirlo.

El toque de las salchichas

Mientras se cuece el arroz, Carlos prepara el ingrediente que distingue su receta de la versión más conocida: unas salchichas rojas frescas de carnicería que sustituyen al habitual plátano frito.

Las corta en trozos de bocado y las cocina en una sartén a fuego suave, sin añadir aceite porque se cocinarán en la propia grasa que sueltan durante la cocción.

Cuando empiezan a tomar color, incorpora el tomate. Y aquí usa un sencillo truco que resulta especialmente útil durante los meses fríos.

En invierno, cuando los tomates frescos no siempre ofrecen el mejor sabor, el cocinero prefiere utilizar una lata de tomates enteros en conserva. Los aplasta con las manos y los añade directamente a la sartén, junto con todo el jugo de la conserva.

De esta manera, las salchichas terminan de cocinarse a fuego lento en el tomate, que se deja reducir hasta tener una salsa algo espesa.

Y un dato curioso, la acidez del tomate puede ayudar a eliminar algunas manchas rebeldes de las sartenes de acero inoxidable, de esas que no se van por mucho que frotes. Después de cocinar una salsa de tomate, las ollas y sartenes de acero quedan impolutas.

Con huevo a la plancha

Con el arroz cocido y la salsa de tomate preparada, solo falta el huevo.

En vez de freírlo en abundante aceite, Carlos Gómez opta por cocinarlo a la plancha. Así, aparte del ahorro de aceite, se evitan salpicaduras molestas que hacen que la limpieza posterior de la cocina sea más engorrosa.

La idea es preparar un huevo por persona y condimentarlo con una pizca de sal y pimienta recién molida.

Para montar el plato, coloca primero una porción de arroz blanco, añade por encima la salsa de tomate con los trozos de salchicha y termina con el huevo.

Una comida muy completa

Desde el punto de vista nutricional, el arroz proporciona hidratos de carbono, mientras que el huevo y las salchichas aportan proteínas, aunque también grasas. Lo ideal es que sea un embutido de calidad con un buen porcentaje de magro y sin aditivos y alternarlo con otras fuentes de proteínas.

El tomate añade fibra y compuestos como el licopeno, un pigmento con actividad antioxidante cuya absorción mejora cuando se cocina con grasa.

Si se quiere completar la comida con más vegetales, el plato puede acompañarse de una ensalada verde o unas verduras salteadas.