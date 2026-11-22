Ana Peleteiro, madre de 2 hijos: "Los mejillones más ricos no se abren al vapor, sino con limón, pimentón y 1 hoja de laurel"

Ana Peleteiro ha logrado consagrarse como una de las mejores atletas españolas de todos los tiempos, con una medalla olímpica y varios títulos europeos de triple salto.

Pero fuera de las pistas, la atleta gallega también tiene una vida familiar que compaginar con las exigencias del deporte de élite.

Madre de dos hijos, Lúa y León, Ana también encuentra tiempo para compartir recetas, como esta crema de mejillones con verduras asadas y leche de coco que publicó durante las pasadas Navidades en su perfil de Instagram, @anapeleteirob.

Una crema para sorprender

Los mejillones son uno de los productos más representativos de la gastronomía gallega. Aunque lo habitual es comerlos al vapor, en escabeche o acompañados de alguna salsa, también se prestan para preparar cremas y sopas de marisco.

Y el secreto de Ana Peleteiro para preparar la suya está en la forma de cocinarlos. En vez de abrirlos únicamente al vapor, como suele ser habitual, la deportista los cubre con agua a la que añade limón, pimentón dulce, aceite de oliva y laurel.

Con todos estos aromáticos obtiene un caldo mucho más sabroso que después utiliza para enriquecer la crema.

El marisco más económico

Aunque encontramos mejillones frescos durante prácticamente todo el año, el otoño y el comienzo del invierno son una de las mejores épocas para consumir mejillón gallego.

Durante estos meses, los ejemplares destinados al consumo en fresco suelen presentar una buena cantidad de carne, lo que los convierte en una opción a tener en cuenta para las comidas de Navidad.

Frente a otros mariscos, como las cigalas, los percebes o los langostinos, los mejillones suelen tener un precio muchísimo más asequible. Esto permite preparar un entrante para varias personas sin realizar un gran desembolso.

Sabor con pocos ingredientes

Hemos estimado las cantidades necesarias para preparar cuatro raciones. Se necesitan, aproximadamente, 1,5 kilos de mejillones frescos, 500 gramos de calabaza, dos zanahorias medianas y una cebolla grande.

También harán falta unos 200 mililitros de leche de coco sin azúcar, medio limón, una cucharadita de pimentón dulce, una hoja de laurel, un chorrito de aceite de oliva, sal y tomillo.

Para la presentación, la gallega utiliza cebollino fresco y un poco de almendra molida, dos ingredientes que permiten terminar el plato con un contraste de colores y texturas.

El secreto está en el caldo

Para empezar, Ana pone los trozos de calabaza en una bandeja de horno junto con las zanahorias y la cebolla. Las condimenta con aceite, sal y tomillo y las asa durante unos 40 minutos, hasta que estén tiernas.

Mientras tanto, toca cocer los mejillones. Después de limpiarlos y retirar las barbas, Ana los introduce en una olla con el zumo del medio limón, el pimentón dulce, un chorrito de aceite y una hoja de laurel.

Se cocinan lo justo, hasta que las conchas se abren y liberan sus jugos. Una vez cocidos, se retiran los mejillones de las conchas y se reservan. El caldo se cuela y se reserva también.

Una crema sin nata

Cuando las verduras están listas, Ana Peleteiro las introduce en el vaso de la batidora y añade la leche de coco y los mejillones reservados, dejando alguno para decorar.

Tritura la mezcla hasta conseguir una textura cremosa y, cuando está casi terminada, incorpora el caldo de los mejillones. Conviene añadirlo poco a poco para ajustar la consistencia a nuestro gusto.

Para terminar, Ana reparte la crema en vasitos y utiliza los mejillones reservados para decorar junto con el cebollino y la almendra molida.

El resultado es un entrante que se puede presentar en platos hondos o pequeños vasitos individuales como hace Ana, una opción especialmente práctica cuando se prepara un menú navideño con varios platos.

Un marisco muy nutritivo

Los mejillones no solo destacan por su precio y versatilidad gastronómica. También tienen un perfil nutricional interesante, ya que aportan proteínas de buena calidad, contienen poca grasa y son ricos en determinados minerales y vitaminas.

Entre sus nutrientes destacan el hierro, el yodo, el selenio y la vitamina B12. Esta última es necesaria para el funcionamiento normal del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, mientras que el hierro contribuye al transporte de oxígeno en el organismo.

La calabaza y la zanahoria añaden fibra y carotenoides, entre ellos betacaroteno, que el organismo puede transformar en vitamina A. Por su parte, la cebolla también aporta fibra y compuestos vegetales.

La leche de coco proporciona la textura cremosa de la receta, aunque conviene recordar que contiene una proporción considerable de grasas saturadas, por lo que su cantidad influye en el valor nutricional final.