Alfredo Vozmediano, chef: "El guiso de carne más rico se hace con 2 cebollas, 3 zanahorias, nata y tomate concentrado"

Falta poco más de un mes para Navidad y muchos están empezando ya a pensar en los menús de las próximas fiestas. Si estás en ese grupo porque este año te toca recibir invitados en casa, esta receta es para ti.

Una alternativa a los tradicionales asados que no necesita horno y es casi imposible que la carne no quede tierna y melosa.

La propuesta es del chef Alfredo Vozmediano, que ha compartido en su perfil de Instagram, @avozmechef, una receta de costilla de vaca guisada y glaseada, un guiso que tiene cero complicaciones.

Aunque no es una receta rápida porque la carne se cocina a fuego lento, no requiere apenas trabajo, pues no hace falta estar pendiente en todo momento.

Además, como sucede con muchos guisos, se puede preparar el día anterior y calentarlo antes de servir, que estará aún más rico. Una ventaja considerable cuando hay que organizar una comida familiar.

Una carne ideal para guisar

"La costilla de vaca es, sin duda, una pieza que se ve demasiado poco, pero es, en mi humilde opinión, la mejor parte para guisar en cuanto a sabor y textura ", asegura el chef madrileño.

Las costillas contienen tejido conectivo rico en colágeno que, durante una cocción lenta y prolongada en un caldo, se transforma parcialmente en gelatina. Este proceso es lo que hace que la carne acabe con una textura melosa y que la salsa tenga cuerpo.

Para su receta, el chef utiliza dos costillas de vaca cortadas en tercios, dos ramas de apio, dos cebollas rojas, tres zanahorias y una cucharada de tomate concentrado. También necesita 150 mililitros de vino de oporto, otros 150 de vino tinto, caldo de ave o ternera, sal y pimienta.

El secreto del sofrito

La preparación de la receta empieza dorando las costillas en una cazuela amplia. Vozmediano insiste en que es importante marcar bien la carne por todas sus caras, hasta que adquiera un color tostado.

Este paso favorece las reacciones de Maillard, responsables de buena parte de los aromas que se desarrollan cuando los alimentos se doran a temperaturas elevadas.

Una vez marcadas las costillas, se retiran y se reservan. En la misma cazuela, sin lavarla, se incorporan las dos cebollas rojas, las tres zanahorias y las ramas de apio, cortadas en trozos grandes.

Las verduras se rehogan con los jugos que ha soltado la carne hasta que empiezan a coger color. Después se añade la cucharada de tomate concentrado, un ingrediente que aporta sabor umami y que evita añadir tomate fresco que habría que reducir.

Vino tinto y oporto

El siguiente paso consiste en subir el fuego e incorporar los 150 mililitros de vino de oporto y la misma cantidad de vino tinto. Hay que dejarlo que hierva para que se evapore el alcohol y el líquido se reduzca.

Cuando el vino ha reducido, se introducen nuevamente las costillas y se cubren con el caldo.

El chef advierte de que no se debe añadir mucha sal al principio, porque el caldo se reducirá y se concentrará el sabor. Añadir demasiada sal de primeras podría hacer que la salsa final esté demasiado salada.

Una salsa muy sabrosa

La carne debe cocinarse hasta que esté tan tierna que pueda cortarse sin cuchillo y el hueso salga limpio al tirar de él. En ese momento, se sacan las costillas y se reserva el líquido de cocción.

Con la carne ya en su punto, el chef cuela el caldo para separar las verduras y otros restos sólidos, retira la grasa acumulada en la superficie y lo devuelve al fuego para reducirlo.

El objetivo es conseguir una salsa de sabor intenso y textura ligeramente espesa, que después se usará para napar las costillas.

Una guarnición diferente

Para acompañar el guiso, hay muchas guarniciones posibles, desde las eternas patatas fritas o en puré hasta unas verduras al horno.

Aunque el cocinero propone sustituir el habitual puré de patatas por una crema de apionabo, una hortaliza de raíz emparentada con el apio, de sabor suave y ligeramente terroso.

La receta es tan fácil como cocer un apionabo en agua con sal hasta que esté tierno y triturarlo con 100 mililitros de nata y 100 gramos de mantequilla, hasta conseguir una textura muy cremosa.

A la hora de servir, se puede colocar una base de crema de apionabo, disponer encima la carne de las costillas y terminar cubriéndolas con el jugo reducido y un poco de cebollino fresco picado.