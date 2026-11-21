Willy, cocinero: "Para mejorar el arroz blanco, usa esta mezcla con 60 ml de salsa de soja y tomate concentrado"

El arroz blanco es un acompañamiento muy habitual, pero también uno de los alimentos que más suelen sobrar después de una comida.

Aunque se puede recalentar y servir tal cual o se puede aprovechar para una ensalada, existe otra manera muy fácil de darle una segunda vida y convertirlo en un plato mucho más completo y sabroso.

El cocinero Willy Pascual, conocido en Instagram como @recetasdewilly, ha compartido una receta de arroz con verduras al estilo cantonés que utiliza una salsa con soja, tomate concentrado y otros condimentos para llevar el arroz cocido al siguiente nivel.

La propuesta está inspirada en la cocina asiática y es tan fácil como mezclar en la sartén arroz basmati cocido, verduras salteadas y una salsa que se prepara en pocos minutos.

El secreto está en la salsa

La clave de esta receta es la mezcla de condimentos que se incorpora a las verduras antes de añadir el arroz. Ingredientes ricos en umami que aportan sabor para que el arroz frito quede irresistible.

Para preparar la salsa, Willy mezcla cuatro cucharadas de salsa de soja, equivalentes aproximadamente a 60 mililitros, una cucharada de salsa picante sriracha, una cucharada de tomate concentrado, dos cucharadas de vinagre de arroz y una cucharada de aceite de sésamo.

Verdura para un toque de color

La receta de Willy lleva 500 gramos de arroz basmati, un manojo de ajos tiernos, un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, un cuarto de col, una zanahoria, jengibre fresco y 50 gramos de guisantes.

También se necesitan aceite de oliva, sal, pimienta, cebollino fresco y semillas de sésamo para terminar el plato.

El primer paso consiste en picar todas las verduras en trozos pequeños y de tamaño uniforme para facilitar su cocción.

A continuación, se calienta un poco de aceite de oliva en una sartén amplia o un wok y se incorporan la cebolla, la zanahoria y los ajos tiernos, junto con el jengibre rallado.

Se sazona todo con sal y pimienta al gusto y se deja sofreír hasta que la cebolla empiece a coger color.

Después se añaden los guisantes, los pimientos y la col, y se mantiene la cocción a fuego fuerte durante dos o tres minutos más, removiendo de vez en cuando para evitar que se quemen.

El arroz se echa al final

Cuando las verduras están listas, se incorpora la salsa y se deja cocinar durante un minuto para que los sabores se integren.

Después se incorpora el arroz basmati previamente cocido y se mezcla con el resto de los ingredientes.

Willy recomienda saltearlo a fuego fuerte durante uno o dos minutos, sin dejar de remover, para conseguir que los granos queden sueltos y ligeramente crujientes.

Una vez terminado, se sirve con cebollino fresco picado y unas semillas de sésamo por encima.

Aprovechar el arroz sobrante

Aunque Willy propone la receta con arroz basmati, la receta también se puede adaptar a otras variedades de arroz blanco que hayan sobrado de una comida anterior.

De hecho, utilizar arroz previamente cocinado y frío puede facilitar que los granos se mantengan separados durante el salteado.

Eso sí, es importante que las sobras se hayan enfriado rápidamente, guardado en la nevera y se vayan a consumir en un plazo de tiempo seguro. El arroz cocido no debe permanecer durante horas a temperatura ambiente.

También se pueden aprovechar pequeñas cantidades de verduras que estén dando vueltas por la nevera como trocitos de brócoli o apio.

Un plato que da energía

Desde el punto de vista nutricional, este arroz frito aporta principalmente hidratos de carbono procedentes del arroz, que constituyen una fuente de energía.

Las verduras incorporan fibra, vitaminas y minerales, mientras que el aceite de oliva y el de sésamo proporcionan grasas, principalmente insaturadas.

Se trata de una receta vegetal que puede formar parte de una alimentación equilibrada, aunque conviene tener en cuenta el contenido de sal de la salsa de soja, aunque podría usarse una opción baja en sodio.

Para conseguir una comida con mayor aporte proteico, el arroz también puede acompañarse de tofu, huevo, pollo o langostinos, según los gustos y circunstancias de cada persona.