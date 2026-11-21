Nicola, cocinera: "El pollo más sabroso del otoño no se fríe, se hace con mostaza, vino blanco y un puñado de champiñones"

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Comer bien no tiene por qué ser sinónimo de gastar mucho dinero en la compra ni de tener que pasar delante de los fogones un tiempo que muchas veces no tenemos.

Con ingredientes tan básicos como una pechuga de pollo, unos champiñones y unos cuantos condimentos se puede preparar un plato que poco tiene que envidiar a los de un restaurante.

Así lo demuestra Nicola Graham, creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @estaesmicocina, que ha compartido esta receta de pollo con champiñones en salsa de vino blanco y mostaza.

Una propuesta especialmente apetecible para estos días de otoño en los que apetecen platos calientes y salsas de esas que reconfortan el alma. Es, además, un plato maravilloso para llevar en el tupper y ser la envidia de la oficina.

Una receta sin complicaciones

El pollo es la carne más consumida en España por su versatilidad, su precio asequible y la facilidad con la que se puede combinar con otros ingredientes, pues su sabor delicado hace que acepte todo tipo de condimentos.

Los champiñones son el otro ingrediente protagonista. Aunque se encuentran durante todo el año en los supermercados, son parte esencial de las recetas otoñales y quedan especialmente bien con el pollo.

El truco de los champiñones

La receta es tan fácil que solo hay que manchar una sartén para prepararla.

Cuando los trozos de pollo se han dorado en la sartén, se apartan hacia un lado para dejar espacio a los champiñones. Llegados a este punto, Nicola aconseja no remover los champiñones nada más añadirlos.

Lo que se busca es que los champiñones no se cuezan en sus propios jugos, sino que estos se evaporen por completo para que se puedan dorar y desarrollar nuevos matices de sabor.

Una salsa cremosa sin nata

Una vez dorados los champiñones, Nicola añade un chorrito de vino blanco para desglasar la sartén. Este paso permite recuperar los jugos y restos dorados que han quedado adheridos al fondo durante la cocción.

Después de dejar cocinar el vino unos minutos, incorpora la mostaza y remueve para integrarla con los demás ingredientes.

A continuación, añade leche de coco sin azúcar, que aporta cremosidad a la salsa sin necesidad de añadir lácteos. Así, la receta es también apta para personas con alergia a la leche de vaca o intolerancia a la lactosa.

Receta de pollo en salsa de mostaza y vino blanco Ingredientes Pechuga de pollo, 400 g

Champiñones, 250 g

Ajo, 2 dientes

Aceite de oliva, 2 cucharadas

Orégano seco, 1 cucharadita

Vino blanco, 100 ml

Mostaza, 1 cucharada

Leche de coco, 200 ml

Cebolla en polvo, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Para acompañar: Patatas medianas, 2 ud (unos 400 g)

Aceite de oliva, 1 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 Cortamos la pechuga en dados, picamos los ajos y limpiamos los champiñones. Si son grandes, los partimos por la mitad. Paso 2 Calentamos el aceite en una sartén amplia y añadimos el pollo con el ajo, la sal, la pimienta y el orégano. Paso 3 Doramos el pollo a fuego medio-alto, removiendo de vez en cuando, hasta que esté dorado por todos los lados. Paso 4 Apartamos el pollo a un lado de la sartén, ponemos los champiñones en el hueco libre. Y los cocinamos unos minutos sin removerlos, hasta que estén dorados. Paso 5 Añadimos el vino blanco, raspamos el fondo de la sartén y dejamos que se evapore durante unos minutos. Añadimos la mostaza y mezclamos. Paso 6 Incorporamos la leche de coco y sazonamos con la cebolla en polvo, sal y pimienta. Bajamos el fuego y dejamos reducir la salsa hasta que espese a nuestro gusto. Paso 7 Mientras se termina de hacer el pollo, cortamos las patatas en gajos o en bastones, las aliñamos con el aceite y un poco de sal y las cocinamos en la freidora de aire hasta que estén doradas. Paso 8 Servimos el pollo con la salsa y las patatas fritas.

Con qué acompañarlo

Para servir este plato, Nicola propone uno de sus acompañamientos favoritos: patatas fritas en la freidora de aire porque, según dice, son irresistibles para mojar en la salsa.

También se puede acompañar de arroz blanco, que empapa bien la salsa, o de un puré de patatas casero. Si se prefiere una guarnición más ligera, unas judías verdes al vapor o unas verduras asadas también son buenas opciones.

Desde el punto de vista nutricional, la pechuga de pollo aporta proteínas de buena calidad, mientras que los champiñones contienen fibra y minerales.

La leche de coco proporciona cremosidad, aunque también incorpora grasas saturadas, pero se puede elegir una versión baja en grasas si se necesita preparar una versión más ligera.