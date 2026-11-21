Cuba da una lección a España: las "croquetas" más buenas no llevan bechamel ni pan rallado, sino queso, huevo y harina

En España, hablar de croquetas es hablar de bechamel, de horas de reposo y un rebozado que, cuando son muchas las que hay que hacer, requiere tiempo y paciencia.

Sin embargo, en Cuba existe una receta que permite conseguir un resultado parecido sin utilizar la bechamel como base y sin tener que esperar al día siguiente para poder comerlas.

Se trata de las frituras de yuca, una receta que se prepara con una raíz similar al boniato cada vez más fácil de encontrar en España y que, como nuestras croquetas, admite distintas versiones con rellenos como queso, carne...

La yuca en la cocina

La yuca, también conocida como mandioca, es una raíz comestible rica en almidón que se utiliza ampliamente en la gastronomía caribeña. En Cuba, hasta donde nos vamos hoy, forma parte de numerosas recetas y se suele consumir cocida o frita y acompañada de mojo, un aliño hecho con ajo, aceite y cítricos.

Otra forma muy habitual de cocinarla es hacer estas frituras con ella, pues su textura facilita la elaboración de una masa consistente a la que se le puede dar forma sin necesidad de recurrir a la bechamel.

Como en todos los platos que conforman los recetarios populares, para las frituras de yuca no existe una única receta.

Como muchas veces lo son las croquetas españolas, las frituras funcionan también como receta de aprovechamiento y eso implica que cada cocinero las prepara con lo que tiene a mano, restos de carne, queso rallado…. También hay versiones dulces.

Los ingredientes necesarios

Para preparar unas frituras de yuca sencillas se necesitan: 300 gramos de yuca cocida, 100 gramos de queso rallado tipo mozzarella, un huevo, dos cucharadas de harina de trigo, dos dientes de ajo, perejil, sal y aceite para freír.

La yuca es la base de la mezcla, mientras que el huevo y la harina ayudan a dar cohesión a la masa.

Cómo preparar la masa

Empezamos pelando la yuca y cortándola en trozos. Después la introducimos en una olla con agua y sal y la cocemos hasta que esté tierna. Una vez cocinada, la escurrimos y la dejamos templar para poder manipularla.

El siguiente paso consiste en retirar la fibra dura que atraviesa su parte central y rallar la yuca. También podemos aplastarla con un tenedor, aunque el rallado permite conservar una textura más irregular.

Para preparar la masa, ponemos la yuca en un recipiente y la mezclamos con el queso rallado, el huevo, la harina, el ajo machacado, el perejil picado y una pizca de sal.

Tiene que quedar una masa suficientemente consistente para poder formar pequeñas porciones. Si está demasiado líquida, podemos añadir un poco más de harina.

El secreto está en la fritura

Cuando la mezcla está lista, ponemos a calentar una sartén con aceite abundante. Con ayuda de una cuchara, cogemos pequeñas porciones de masa y las introducimos con cuidado en el aceite caliente.

También se pueden amasar ligeramente antes de freírlas para darles una forma alargada, similar a las croquetas españolas.

Las frituras se deben cocinar por tandas hasta que estén doradas por fuera. Después las retiramos y las dejamos escurrir en un colador para eliminar el exceso de aceite.

Cómo servir las frituras

Las frituras de yuca se sirven calientes y se pueden tomar como aperitivo, entrante o acompañamiento de otros platos.

También admiten diferentes salsas, entre ellas el popular mojo cubano. Se trata una salsa tradicional que se prepara con ajo, aceite, zumo de naranja agria y sal. También puede llevar cebolla, comino y orégano.

Para prepararlo, hay que pelar y machacar varios dientes de ajo con una pizca de sal. Después se mezclan con el zumo de naranja agria y las especias.

A continuación, se calienta aceite en una sartén y se vierte sobre la mezcla para potenciar los aromas. Se remueve bien y se sirve templado o a temperatura ambiente.

En España, la naranja agria se puede sustituir por una mezcla de zumo de naranja y lima. Es el acompañamiento clásico de la yuca hervida, aunque también es frecuente con las frituras y con platos de carne.