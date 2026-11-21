Las abuelas gallegas coinciden: "Las patatas más doradas y crujientes no se fríen; se cuecen y se acaban al horno con ajo"

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En casa de muchas abuelas gallegas, cuando se cocina un asado, las patatas que lo acompañan le hacen seria competencia a la carne. Y no son patatas fritas.

Son patatas que salen del horno bien doradas, con los bordes crujientes y el interior tan tierno que casi parece una crema.

Para conseguir que queden así, las abuelas gallegas tenían un truco muy fácil que consiste en darles una primera cocción en agua y terminarlas en el horno con manteca de cerdo, ajo y alguna hierba aromática. Una técnica que tiene mucho que ver con la forma en que se cocinaba antiguamente en Galicia.

La manteca de cerdo gallega

Durante generaciones, la manteca de cerdo fue una de las grasas más utilizadas en las cocinas rurales gallegas. La matanza proporcionaba carne, embutidos y grasa para cocinar durante buena parte del año, mientras que el aceite de oliva era un producto más caro y menos accesible.

La manteca aporta un sabor característico y favorece el dorado de las patatas durante el horneado final.

Junto con el ajo y el perejil u otras hierbas aromáticas, el resultado es una guarnición especialmente sabrosa, habitual en los asados de las comidas familiares aprovechando que se enciende el horno.

Por qué se cuecen primero

El otro punto clave del método de las abuelas es la doble cocción. En vez de introducir las patatas crudas directamente en el horno, se cuecen brevemente en agua antes de asarlas.

Esta primera cocción comienza a ablandar su interior y modifica la estructura del almidón superficial. Durante el asado posterior, la pérdida de humedad y el contacto con la grasa caliente favorecen que se forme una capa dorada y crujiente.

Así se consigue que el interior esté muy tierno y una superficie tostada, sin necesidad de freír las patatas en abundante grasa. También evita el riesgo de que el interior quede duro o la superficie quemada, algo que podría pasar si se hornea la patata en crudo.

Receta de patatas asadas deliciosas Ingredientes Patatas kennebec, 1 kg

Manteca de cerdo, 100 g

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto (opcional)

Dientes de ajo (opcional)

Perejil fresco o hierbas aromáticas secas, al gusto (opcional) Paso 1 Pelamos las patatas y las cortamos en cubos grandes de aproximadamente 3-4 cm de lado. Paso 2 En una olla grande, ponemos las patatas con suficiente agua para cubrirlas y la llevamos a ebullición. Añadimos sal al gusto. Las cocemos durante 10 minutos, hasta que estén algo tiernas en la superficie, pero sin cocinar en el centro. Paso 3 Ponemos las patatas en un escurridor y las dejamos reposar unos minutos para que eliminen el exceso de humedad. Mientras tanto, precalentamos el horno a 200 °C sin ventilador. Paso 4 En una bandeja apta para horno, colocamos la manteca de cerdo y la introducimos en el horno durante 2-3 minutos, hasta que se derrita y esté bien caliente. Paso 5 Meneamos varias veces el colador con las patatas para que los dados de patata se choquen ligeramente entre ellos y la superficie se quede un poco más rugosa. Eso hará que el acabado sea más crujiente. Paso 6 Sacamos la bandeja del horno con cuidado y añadimos las patatas, mezclándolas bien para que se impregnen con la manteca. Opcionalmente, podemos poner también en la bandeja algunos dientes de ajo aplastados y sin pelar y una ramita de romero fresco para que dejen sus aromas. También les queda bien un toque de pimienta recién molida. Paso 7 Horneamos las patatas durante 30-40 minutos, removiéndolas cada 10-15 minutos para que se doren de manera uniforme. Paso 8 Cuando las patatas estén doradas y crujientes por fuera, las retiramos del horno y las servimos inmediatamente.

Las mejores patatas

En Galicia las variedades de patatas más apreciadas son la Kennebec y la Fina de Carballo. Esta comunidad autónoma cuenta, además, con la Indicación Geográfica Protegida Patata de Galicia que garantiza la calidad de las patatas que se venden con su sello.

Para hacer patatas asadas, las Kennebec son ideales y, haciéndolas con la técnica que hemos visto, quedan deliciosas.

En España, encontramos otras variedades que también son muy populares como la Monalisa, una patata de piel fina color amarillo claro que es todoterreno y se puede usar para cocer, freír o asar.

También es muy habitual la Agria, de carne amarilla, que es la mejor para freír porque tiene muy poca agua y las patatas fritas quedan crujientísimas o la Spunta, que es buena para cocer y asar.