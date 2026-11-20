Pedro Subijana, chef: "Los huevos más ricos no son los fritos, se hacen con 100 ml de nata y 6 champiñones"

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Cuando se habla de un restaurante con tres estrellas Michelin, uno se imagina una cocina que parece un laboratorio en la que todo se hace con técnicas complicadísimas e ingredientes rarísimos.

Pero no todo lo que sale de una cocina de alta gastronomía es inalcanzable para quienes cocinamos en casa.

Un buen ejemplo son los huevos Igeldo de Pedro Subijana, uno de los platos más recordados de Akelarre, su restaurante en el monte Igeldo de San Sebastián.

Una receta que el propio chef define como un plato "sencillo, fácil, que cualquiera puede hacer en su casa", pero "sabrosote".

Subijana los preparó en A Bocados, el programa de cocina de EITB, cuando acudió como padrino del estreno de su sexta temporada.

Los huevos Igeldo son una versión elegante de los huevos benedictinos: huevo escalfado, salsa holandesa y una base sobre la que apoyarlo. Solo que aquí, en vez de pan y beicon, hay hojaldre, champiñones y trufa.

Un clásico con huevos del día

Los huevos Igeldo son un plato de los años 80, de la época en que los cocineros vascos empezaban a fijarse en la nouvelle cuisine francesa.

Subijana recuerda que entonces Akelarre tenía una granja pegada al restaurante, donde se criaban pollos y gallinas. "Muchos días teníamos que esperar a que recogiesen para que nos diesen", cuenta en el programa.

Para Subijana, usar huevos frescos es lo que más se nota al escalfarlos, porque en uno del día la clara se recoge al echarlo en el agua con vinagre, mientras que uno con más días se esparce.

En Akelarre se servían sobre todo en temporada de trufa y, aunque el chef los retiró de la carta del restaurante hace años, todavía hay clientes que los piden.

Pero no se fueron del todo, porque su versión actual se puede probar en los desayunos de Espazio Oteiza , el restaurante del hotel que Subijana abrió junto a Akelarre en 2017 y que lleva el nombre de su amigo, el escultor Jorge Oteiza. La diferencia es que allí los huevos se hacen en cocotte en lugar de escalfados.

Hojaldre en el microondas

Subijana descubrió el truco más llamativo de la receta por un despiste. Un día durante un servicio, cuando alguien pidió unos huevos Igeldo, él y Félix, su jefe de cocina durante 44 años, se dieron cuenta de que no habían metido el hojaldre en el horno.

En Akelarre siempre tenían el hojaldre crudo, cortado con la forma que iban a usar y guardado en el congelador, una costumbre que el chef recomienda también para casa.

"Los cocineros siempre tenemos que solucionar las cosas como sea", explica. Así que, presos de la desesperación, metieron las placas congeladas en el microondas a ver qué pasaba.

Para su sorpresa, el hojaldre subió, incluso mejor que metiéndolo directamente en el horno. Su único defecto es que no coge color, así que después lo pasaron al horno convencional para dorarlo y, según Subijana, "salió mejor que nunca".

Basta con ponerlo a 800 W y vigilarlo a través del cristal hasta que suba. Tampoco importa que suba mucho, porque en el montaje el hojaldre se aplasta y se rompe; lo que interesa es que conserve sus láminas.

Trufa en dos tiempos

Al cocinar la trufa pierde parte de su aroma, por eso, añade una parte picada a la duxelle, un sofrito de champiñón y chalota típico de la cocina francesa, y reserva otra para laminarla por encima al final.

Para el sofrito, Subijana mezcla siempre mantequilla y aceite, porque la mantequilla sola "se quema enseguida" y eso se corrige añadiendo un poco de aceite.

Receta de huevos Igeldo de Pedro Subijana Para el hojaldre: Hojaldre, 1 lámina Para la salsa de champiñones (*duxelle*): Champiñones, 6 ud

Chalotas, 3 ud

Trufa picada, 2 cucharadas soperas

Coñac, 100 ml

Nata líquida, 100 ml

Mantequilla, 2 cucharadas soperas

Sal, al gusto Para la salsa holandesa: Yemas de huevo, 4 ud

Mantequilla clarificada, 400 g

Limón, 1 ud

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Para los huevos: Huevos, 8 ud

Vinagre blanco, 2 cucharadas soperas

Sal, al gusto Para terminar: Trufa en láminas, al gusto

Perifollo, unas briznas (o perejil fresco) Paso 1 Extendemos la lámina de hojaldre y cortamos 8 discos con ayuda de un vaso. Los colocamos en un plato y los metemos en el congelador hasta que estén bien firmes. Paso 2 Pasamos los discos congelados directamente al microondas y los cocinamos a 800 W, vigilándolos a través del cristal, hasta que suban. Paso 3 Los colocamos en una bandeja de horno y los horneamos a 200 ºC hasta que estén dorados. Reservamos. Paso 4 Picamos muy finos los champiñones y las chalotas. Derretimos la mantequilla en una cazuela baja y los pochamos junto con la trufa picada. Paso 5 Añadimos el coñac y la nata, y cocinamos hasta que la salsa empiece a espesar. Rectificamos de sal y reservamos. Paso 6 Batimos las yemas con unas gotas de zumo de limón, sal y pimienta al baño María. Incorporamos poco a poco la mantequilla clarificada, sin dejar de batir, hasta obtener una emulsión estable. Mantenemos la holandesa en un sitio templado o en un baño maría suave para que no se corte. Paso 7 Llevamos a ebullición agua con un chorro de vinagre. Cascamos los huevos en el agua y los escalfamos durante 3 minutos, envolviéndolos con ayuda de una espumadera. Paso 8 Retiramos los huevos con cuidado, los pasamos por un bol con agua templada y sal, recortamos las barbas de la clara y los escurrimos bien. Paso 9 Aplastamos ligeramente los discos de hojaldre en el plato y colocamos un huevo sobre cada uno. Cubrimos con la salsa de champiñones caliente, añadimos unas cucharadas de holandesa y terminamos con láminas de trufa y unas briznas de perifollo.

Medio siglo en Akelarre

Pedro Subijana nació en San Sebastián en 1948 y su intención era estudiar Medicina. En su casa, sin embargo, la cocina estaba muy presente, pues su padre había sido pastelero, había nacido en París y en su casa se hablaba francés.

Su abuelo, un gran aficionado a la buena mesa, lo llevaba a los mejores restaurantes de Gipuzkoa y del País Vasco francés.

Y fueron los amigos de su cuadrilla, para los que siempre cocinaba en las salidas al monte, quienes lo animaron a estudiar hostelería.

Tras pasar por la escuela de hostelería de Madrid, se trasladó a la escuela Euromar de Zarautz, donde fue el único alumno de Luis Irizar durante un curso, porque el centro aún no tenía permiso de apertura. Después se quedó allí como profesor de cocina y de francés.

Tras trabajar en Tolosa, Madrid y Estella, llegó a Akelarre en 1975, cinco años después de su apertura. Con Juan Mari Arzak lideró la Nueva Cocina Vasca y consiguió para Akelarre la primera estrella Michelin en 1978, la segunda en 1982 y la tercera en la guía de 2007.

Desde 1992 se hizo popular en todas las casas con La cocina de Pedro Subijana en EITB, del que grabó más de 1.400 programas. Hoy su hija Oihana dirige el hotel de Akelarre y él sigue en la cocina del restaurante, donde en 2025 cumplió 50 años.

Subijana resume su oficio en que "te dedicas a hacer felices a los demás". Y a quien dude de si los grandes chefs cocinan en casa, le responde con un dato: se ha mudado unas 14 veces en sus 50 años de matrimonio y la primera obra de cada piso nuevo ha sido siempre la cocina, con una mesa cerca del fogón para las cenas de los domingos con toda la familia.