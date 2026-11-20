Marc, cocinero: "Para que los mejillones estén más ricos, hazlos con 2 ajos, pimentón, tomate concentrado y vino blanco"

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Los mejillones a la marinera son de esos platos sobre los que poco se habla de lo buenos que están para lo fácil que es hacerlos.

Y así estamos, que la mayoría de las veces, los mejillones acaban cocidos al vapor con un chorro de limón, porque parece que hacer otra cosa es complicarse la vida.

Y nada más lejos de la realidad, basta una sartén y poco más de 10 minutos para hacer unos mejillones de chuparse los dedos.

Como los que ha hecho Marc Balló, el cocinero tras el perfil de Instagram @ma_petite_bouchee. Unos mejillones a la marinera como "los auténticos" inspirados en los "que preparaban los pescadores".

Abrir al vapor

Marc abre los mejillones al vapor y reserva sus jugos, pues ese es el caldo que después le echa a la salsa para darle sabor. Es la ventaja de usar mejillones frescos, que luego no hace falta fumet ni caldo de pescado.

Una vez abiertos, separa "con cuidado" la concha vacía de cada mejillón. La otra se reserva unida a la carne para que haga las veces de cuchara a la hora de contener la salsa.

Tomate, harina y perejil

Marc insiste en no añadir el vino hasta que el tomate concentrado, el pimentón y la harina forman "una pasta caramelizada". Solo entonces añade "un buen chorro de vino" y, a continuación, el caldo de los mejillones.

Después, la harina de arroz "hará que la salsa espese", explica el cocinero

El perejil fresco lo reserva para el final. Según Marc, "potenciará el sabor, dará color". Antes de añadirlo, deja reposar la salsa con los mejillones ya dentro.

Saber si un mejillón está vivo

Antes de echarlos a la olla, el cocinero hace una comprobación rápida. Si alguno de los mejillones está ligeramente abierto, le da un golpe y si la concha se cierra, es que el mejillón está vivo y, en sus palabras, "eso es que es bueno".

También debe quitarse el biso, lo que coloquialmente se conoce como las barbas, siempre tirando de ellas hacia la parte más picuda del mejillón para no romper la carne.

Receta fácil de mejillones a la marinera Ingredientes Mejillones frescos, 1 kg

Ajo, 2 dientes

Cebolla, 1 ud

Tomate concentrado o tomate italiano natural, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Harina de arroz, 1 cucharadita

Pimentón ahumado, 1 cucharadita

Vino blanco albariño, 80 ml

Laurel seco, 2 hojas

Perejil fresco, al gusto Paso 1 Lavamos los mejillones bajo el grifo y les retiramos las barbas con ayuda de un cuchillo. Paso 2 Ponemos los mejillones en una olla, tapamos y los cocinamos al vapor a fuego fuerte hasta que se abran todos. Paso 3 Retiramos una de las conchas de cada mejillón y los reservamos. Colamos el caldo que han soltado y lo reservamos también. Paso 4 Pelamos y picamos los ajos y la cebolla. Paso 5 Calentamos el aceite en una sartén amplia a fuego medio y sofreímos el ajo y la cebolla hasta que la cebolla esté transparente. Paso 6 Añadimos la harina de arroz, el pimentón y el tomate concentrado, y removemos hasta obtener una pasta. Paso 7 Vertemos el vino blanco y el caldo de los mejillones, añadimos el laurel y cocinamos 10 minutos a fuego medio. Paso 8 Colocamos los mejillones en la salsa y movemos la sartén para que se impregnen bien. Paso 9 Retiramos el laurel y dejamos reposar unos minutos. Paso 10 Picamos el perejil, lo espolvoreamos por encima y servimos.

Una receta ligera

Según la ficha del mejillón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la porción comestible es de unos 25 g por cada 100 g de producto fresco.

Cada 100 g de carne aportan solo 60 kcal, 10,8 g de proteínas y 1,9 g de grasa. Además, el mejillón es fuente de selenio, fósforo, hierro, yodo y vitamina B12.

A partir de esos datos y las tablas de composición de alimentos del Libro de la Alimentación Española de la Fundación Española de la Nutrición, una ración de la receta aporta unas 230 kcal.