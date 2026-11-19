Rosalía, cantante, sobre su receta de tortilla de patata favorita: "Con 1 cebolla por cada 4 patatas y pan con tomate"

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El lunes se conocieron las nominaciones a la 69ª edición de los premios Grammy y Rosalía fue una de las grandes protagonistas: nueve candidaturas, solo por detrás de la británica Raye, que reúne once.

La catalana opta a álbum del año por Lux (Complete Works), grabación del año y canción del año por Berghain.

Ninguna artista española había conseguido hasta ahora colarse en esas tres categorías a la vez. La gala se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

El momento para la cantante no puede ser mejor. Hace solo unos días, Lux ganó el Latin Grammy al álbum del año, el tercero que consigue en esa categoría tras El mal querer y Motomami, y La Perla se llevó el de canción del año.

Con su música en lo más alto, en COCINILLAS hemos querido acercarnos a su faceta más personal para descubrir cómo cocina cuando lo hace para sus amigos.

Cuando la revista Vogue la eligió portada de su edición de primavera y le propuso preparar un plato para la sección Now Serving, Rosalía no dudó en ponerse a freír patatas para hacer una tortilla.

"Si me preguntas cuál es mi plato favorito del mundo, me cuesta mucho contestar, porque soy muy foodie. Pero me encanta, me encanta la tortilla de patatas", explicaba en la entrevista.

Confiesa también que le encanta la tortilla con mucha cebolla y su receta podría resumirse así: una cebolla entera por cada cuatro patatas, fritura suave, diez minutos de reposo de las patatas en el huevo antes de cuajar la tortilla y, mientras reposa, preparar un pan con tomate para acompañar.

Que esté hecha con ganas

Rosalía corta la cebolla reconociendo que su técnica es mejorable y avisa desde el principio: "Tampoco tiene que salir perfecto. Lo importante es que tenga vibra , que tenga corazón, que esté hecho con ganas".

Cocina la tortilla para unos amigos que llegan a mitad de la grabación, abre un vino y, mientras las patatas se están, improvisa un aperitivo a base de vermut con patatas de la churrería de al lado de casa, aceitunas, mejillones en lata y salsa Espinaler.

Entre bromas, la de Sant Esteve cuenta qué es lo que piensa sobre cocinar para otros: "Es muy especial que alguien te cocine, porque es un lenguaje de amor".

En la entrevista que acompañaba a esa portada aseguraba, además, estar obsesionada con la tortilla de Betanzos, famosa por su interior cremoso. Aunque la suya no llega a ese extremo.

Una cebolla y cuatro patatas

Como decíamos, la discusión sobre la cebolla queda resuelta desde el principio, al menos en su cocina. Rosalía es concebollista y propone una cebolla entera por cada cuatro patatas porque le gusta el punto dulce que aporta.

Cocina la cebolla poco a poco, con aceite de oliva y fuego medio, pendiente de que no se queme. Habla de caramelizarla, pero sin añadir azúcar, porque lo que busca es que se ablande y vaya cogiendo color sin acelerar el proceso.

Tampoco le preocupa cortar las patatas con precisión milimétrica. Al contrario, explica que, si los trozos son algo distintos, unas quedan más blanditas y otras más crujientes, y que esa variedad de texturas es justo lo que busca en una tortilla.

Fritura suave y reposo

Para Rosalía es importante cómo se fríen las patatas. Calienta el aceita hasta unos 150 °C antes de incorporarlas, contando con que la temperatura bajará al añadirlas, y después intenta mantener la fritura alrededor de 120-130 °C durante unos 15-20 minutos para que se confiten.

Advierte de que el tiempo depende de la variedad de patata que se utilice, así que la mejor manera de acertar es comprobar que las patatas estén tiernas antes de escurrirlas y mezclarlas con el huevo.

Una vez mezcladas las patatas con el huevo, Rosalía deja reposar la mezcla unos diez minutos antes de echarla en la sartén. Para cuajarla usa una sartén antiadherente a fuego medio, con unas gotas de aceite.

Receta de tortilla de patatas de Rosalía Ingredientes Patatas, 4 ud

Cebolla, 1 ud

Huevos, 5-6 ud

Aceite de oliva, cantidad suficiente

Sal, al gusto Para el pan con tomate Pan de barra, 4 trozos

Tomates maduros de untar, 2 ud

Diente de ajo, 1 ud (opcional)

Aceite de oliva, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos la cebolla, la cortamos y la ponemos en una sartén con aceite de oliva. Cocinamos a fuego medio, removiendo y vigilando que se ablande y tome color sin quemarse. Paso 2 Pelamos las patatas y las cortamos en trozos o láminas, sin necesidad de que sean idénticos, pero procurando evitar diferencias de tamaño tan grandes que unas queden crudas cuando las demás estén hechas Paso 3 Calentamos el aceite en una sartén, sin llenarla en exceso. Cuando alcance unos 150 °C añadimos las patatas con cuidado y las cocinamos unos 15-20 minutos, o hasta que estén tiernas. Paso 4 Retiramos las patatas, dejamos que escurran el exceso de aceite y las sazonamos. Batimos los huevos con sal y añadimos las patatas con la cebolla. Paso 5 Mezclamos y esperamos unos 10 minutos, siguiendo la pauta de Rosalía, antes de pasar al cuajado. Paso 6 Abrimos los trozos de pan y los tostamos ligeramente. Si utilizamos ajo, pelamos el diente y lo frotamos sobre el pan. Cortamos los tomates por la mitad y restregamos la pulpa contra la miga. Aliñamos con aceite de oliva y sal. Paso 7 Calentamos una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio y vertemos la mezcla de patatas y huevo. Paso 8 Cuando tenga consistencia suficiente para darle la vuelta, cubrimos con un plato y giramos con cuidado. La deslizamos de nuevo en la sartén para cuajarla por el otro lado. Paso 9 Pasamos la tortilla a un plato limpio y la acompañamos con el pan con tomate.

Preguntas frecuentes

¿Hay que lavar los huevos antes de cascarlos? No. El lavado puede favorecer la contaminación por salpicaduras. Conviene comprarlos limpios, conservarlos en la nevera y lavarnos las manos antes y después de manipularlos, además de limpiar los utensilios que hayan tocado el huevo crudo.

¿Podemos servir en el plato que usamos para darle la vuelta? Si el plato ha estado en contacto con huevo crudo, hay que lavarlo antes de poner en él la tortilla terminada o utilizar otro limpio.

La recomendación de limpiar los utensilios que hayan tocado huevo crudo sirve también para el plato de servirla, no basta con que parezca limpio.