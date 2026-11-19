Rakel Cernicharo, chef: "Las patatas fritas más buenas no llevan solo sal, sino queso rallado y mantequilla tostada"

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Unas patatas fritas con un poco de sal por encima, si están bien hechas, nos gustan siempre. Lo que rara vez hacen es sorprender.

Pero basta una pequeña vuelta de tuerca y un par de ingredientes más para convertir las patatas de siempre en una guarnición capaz de llevarte al séptimo cielo. Como esta propuesta de la chef Rakel Cernicharo.

Rakel Cernicharo (Valencia, 1984) abrió Karak con 22 años, en el barrio de El Carme, y en 2017 ganó la cuarta edición de Top Chef. Hoy su restaurante tiene sede en el hotel One Shot Mercat 09, también en Valencia.

Además, comparte algunas de sus recetas en su perfil de Instagram, @rakelkarak, como estas patatas con queso y mantequilla tostada, un ingrediente típico de la cocina francesa que es la clave de la preparación.

Qué es la mantequilla tostada

La mantequilla tostada o mantequilla noisette es el resultado de calentar una mantequilla convencional hasta caramelizar las proteínas y la lactosa que contiene.

Se trata de un proceso mediante el que desarrolla notas tostadas y de frutos secos. El nombre en francés, beurre noisette, significa literalmente "mantequilla de avellana", por eso también se la suele llamar mantequilla avellanada.

Según explica la cocinera, se prepara en dos fases. Primero, la mantequilla se funde a fuego medio y se deja que burbujee ligeramente mientras se evapora el agua, hasta llegar a unos 100 °C.

Después, una vez evaporada el agua, los sólidos lácteos empiezan a dorarse entre los 120 y los 150 °C y es cuando se empieza a notar un intenso e irresistible olor a frutos secos.

El punto correcto es cuando alcanza un color ámbar dorado, momento en el que se retira del fuego y se vierte en un recipiente frío.

Es importante usar mantequilla sin sal con al menos un 82 % de materia grasa, porque la sal se concentra al evaporarse el agua y con una mantequilla salada el resultado podría quedar muy salado.

El chef Íñigo Isao Sakai, recomienda, además, usar un cazo de fondo claro, como los de acero inoxidable, para ver el color de los sólidos y que sea más fácil controlar el punto.

El cocinero vasco-japonés tampoco es partidario de colar la mantequilla ya tostada para retirar los sólidos, porque ahí está gran parte del aroma. Solo se debe colar cuando la receta lo exige, por ejemplo, si buscamos una vinagreta fina.

Cocer, freír y mucho queso

Otra particularidad de esta receta es que Rakel Cernicharo cuece las patatas antes de pasarlas por harina de arroz y freírlas.

Con estos pasos previos lo que consigue es que las patatas queden más crujientes y absorban menos aceite, para que al condimentar con la mantequilla no resulten pesadas.

El toque final se lo da añadiendo una abundante cantidad de queso curado rallado en polvo, como un buen parmesano o un grana padano para una opción más económica.

Receta de patatas con queso y mantequilla tostada Ingredientes Patatas, 4 ud

Harina de arroz, cantidad necesaria

Aceite para freír, cantidad necesaria

Romero, al gusto

Sal, al gusto

Mantequilla sin sal (mínimo 82 % de materia grasa), al gusto

Queso rallado (parmesano o grana padano), abundante Paso 1 Cocemos las patatas, las escurrimos bien, las dejamos enfriar y las pasamos por harina de arroz. Paso 2 Las freímos en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Paso 3 Las escurrimos y las mezclamos con romero y sal al gusto. Paso 4 Fundimos la mantequilla en un cazo a fuego medio, hasta que burbujee y se forme espuma. Paso 5 Seguimos cocinándola, removiendo con suavidad, hasta que los sólidos se doren y empiece a oler a frutos secos. Hay que estar atentos porque puede quemarse con facilidad. Paso 6 La retiramos del fuego cuando tenga un color ámbar dorado y la vertemos en un recipiente frío para cortar la cocción. Paso 7 Echamos la mantequilla sobre las patatas y removemos. Paso 8 Añadimos queso rallado sin miedo y volvemos a remover. Paso 9 Terminamos con un poco de romero y servimos.

Más con mantequilla tostada

La mantequilla noisette aparte de dar un sabor increíble si se añade al final como acabado de verduras o pescados a la plancha, resulta irresistible en otras muchas preparaciones.

La mantequilla noisette montada que propone Íñigo Isao es la más sencilla. Se deja enfriar hasta que cuaje, se bate hasta que quede aireada y se sazona al final. Se puede usar para untar pan tostado o para fundirla sobre otros alimentos como toque final.

La holandesa de noisette se prepara como la clásica. Se baten las yemas con unas gotas de limón al baño maría hasta que espesen y se incorpora la mantequilla tibia a hilo fino, sin dejar de batir. Ideal para acompañar espárragos blancos o unos huevos escalfados tipo huevos benedictinos.

La vinagreta tibia de la que habla Isao puede hacerse mezclando la mantequilla con vinagre y un poco de mostaza. Resulta ideal para verduras asadas o ensaladas templadas de espinacas, escarola o endivia.