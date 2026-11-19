Paula, cocinera: "Los huevos cocidos más ricos no se rellenan, mejor dóralos en la sartén con ajo, jengibre y soja"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 2

Si eres de los que sigue pensando que la única manera de mejorar unos huevos cocidos es meterles dentro un relleno, quédate porque esta receta te va a sorprender.

Es tan fácil que parece imposible que esté tan buena y, además, es de esas recetas que con un par de huevos te solucionan una comida o una cena en menos de lo que tardarías en pedir comida a domicilio.

La receta la ha compartido Paula Casado en su perfil de Instagram (@pcvelasco), y sí, hay que freír un huevo que ya está cocido que, como ella misma reconoce, "puede parecer un crimen culinario", hasta que se prueba el resultado.

Huevos "piel de tigre"

Al freírlos en aceite muy caliente, la clara se dora y se arruga hasta formar una superficie llena de pliegues, parecida a la piel de un tigre, que es la que da nombre al plato.

Paula la compara con la de unos huevos con puntilla, pero con más textura, y con la ventaja de que esa costra se mantiene aunque los huevos los guardes después en la nevera.

Los pliegues no son solo estéticos. Según explica la cocinera, sirven para atrapar toda la salsa en la que se terminan de cocinar.

El truco: secarlos bien

La única advertencia que hace Paula y creedme que es mejor hacerle caso es que hay que secar bien los huevos antes de freírlos, "porque si no, menudo festival".

Las gotas de agua que quedan en la superficie tras el baño de hielo saltan en contacto con el aceite caliente y las salpicaduras pueden ser épicas.

Por eso conviene pasar cada huevo por papel de cocina y freírlos en un wok o una sartén honda, con una tapa antisalpicaduras a mano si es posible.

Un plato con variantes

En China, como decíamos, estos huevos se conocen como hǔpí jīdàn, huevos piel de tigre , por el aspecto dorado y rugoso que toma la clara al freírse. Se toman como guarnición de otros platos o con arroz blanco, como sugiere Paula.

Pero freír un huevo cocido y bañarlo en salsa no es una idea exclusiva de China. En Tailandia, los khai luk khoei o huevos del yerno son huevos duros fritos que se sirven con una salsa agridulce de azúcar de palma, salsa de pescado y tamarindo, y son habituales en la comida callejera.

El nombre, según dicen, se explica con una historia popular según la cual la suegra los servía como advertencia a un yerno que no trataba demasiado bien a su hija.

En Indonesia, el telur balado de la cocina minangkabau, en Sumatra Occidental, es otro pariente cercano. El balado, que significa "con guindilla", es una mezcla de guindilla roja molida, ajo, chalota y tomate salteados en la que se envuelven, entre otros ingredientes, los huevos cocidos fritos.

Receta fácil de huevos en salsa Ingredientes Huevos L, 4 ud

Aceite de girasol para freír, 250 ml

Ajo, 2 dientes

Jengibre fresco, 10 g

Salsa de soja, 2 cucharadas (30 ml)

Salsa de ostras, 1 cucharada (15 ml)

Azúcar moreno, 1 cucharada (12 g)

Vinagre de arroz, 1 cucharada (15 ml)

Agua, 80 ml

Arroz blanco cocido, 2 raciones

Sésamo tostado, 1 cucharadita

Cebolleta, 1 ud Paso 1 Cocemos los huevos en agua hirviendo durante 9 minutos, los pasamos a un bol con agua y hielo y los dejamos enfriar 5 minutos. Paso 2 Pelamos los huevos y los secamos muy bien con papel de cocina. Paso 3 Picamos el ajo y el jengibre, y cortamos la cebolleta en aros finos. Paso 4 Calentamos el aceite en un wok o sartén honda a fuego fuerte. Paso 5 Freímos los huevos, girándolos, hasta que la superficie esté dorada y arrugada por todos los lados. Los retiramos y reservamos. Paso 6 Retiramos parte del aceite hasta dejar una cucharada en el wok, y sofreímos el ajo y el jengibre 1 minuto. Paso 7 Añadimos la soja, la salsa de ostras, el azúcar, el vinagre y el agua. Removemos y dejamos reducir 2 minutos. Paso 8 Devolvemos los huevos a la salsa y los cocinamos 10 minutos a fuego suave, girándolos de vez en cuando. Paso 9 Servimos los huevos sobre el arroz con la salsa por encima, el sésamo y la cebolleta.

Más recetas para cenar huevos

El revuelto de setas es uno de los platos más socorridos de la temporada. Se saltean las setas troceadas con un poco de ajo en aceite de oliva hasta que suelten el agua y se doren, se añaden los huevos batidos y se cuajan a fuego bajo sin dejar de remover para que queden jugosos.

Los huevos al horno con crema de calabaza aprovechan una de las hortalizas más otoñales. Se reparte una crema de calabaza espesa en cazuelitas individuales, se casca un huevo en el centro de cada una, se espolvorea con un poco de queso rallado y se hornean a 180 °C unos 12 minutos, hasta que la clara cuaje y la yema siga líquida.

La tortilla de calabacín y cebolla es otra cena rápida. Se pochan ambos ingredientes cortados finos, se mezclan con huevo batido y se cuaja la tortilla por los dos lados en la mitad de tiempo que una de patata. Como revuelto también queda genial.

Los huevos en salsa de tomate te solucionan una cena con ingredientes que siempre suele haber en casa. Se sofríe tomate con un poco de cebolla y pimentón, se hacen unos huecos en ella y se cascan los huevos, que se cocinan tapados a fuego suave hasta que la clara esté hecha. El pan para mojar es obligatorio.