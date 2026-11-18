Íñigo Isao, chef: "El caldo más sabroso no se hace con carne, sino con huesos de rodilla, manitas de cerdo y cebolla"

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El ramen se ha hecho un hueco en las cartas de media España, pero en casa aún son pocos se atreven con él. El motivo no es otro que el caldo en el que todo ramen que se precie de ser bueno debe sostenerse.

Tiene fama de laborioso, pero la realidad es que, aunque necesita tiempo, el trabajo que da es mínimo.

Íñigo Isao Sakai, el cocinero vasco-japonés conocido en Instagram como @inigoisaosakai, también lo tiene claro. "Un pilar fundamental de todo buen ramen es el caldo", sentencia en un vídeo en el que presenta el tonkotsu como "el mejor de todos" para él.

Íñigo, para quienes aún no lo conozcan, creció entre la cocina mediterránea de casa y el restaurante japonés de sus padres, donde aprendió el oficio. Después se graduó como Técnico Superior en Dirección de Cocina.

Ha trabajado en cocinas de Tenerife, Donostia, Madrid y Copenhague, y se ha formado en proyectos con Martín Berasategui, Rasmus Munk y Rubén Trincado.

De su paso por Alchemist , el restaurante de Munk en Copenhague, dice que "marcó un antes y un después" que le impulsó al proyecto de divulgación gastronómica que lleva a cabo en redes sociales.

Del colágeno a la gelatina

Tonkotsu significa literalmente "hueso de cerdo" en japonés, y de ahí sale su sabor. Pero no vale cualquier hueso, porque aparte de sabor buscamos una textura increíble. Por eso, Íñigo elige rodillas de cerdo, manitas y patas de pollo porque son piezas muy ricas en colágeno.

Con calor húmedo y prolongado, explica el cocinero, ese colágeno se hidroliza. Esto quiere decir que sus largas cadenas de proteína se rompen y pasan al caldo en forma de gelatina.

La prueba de que el proceso ha funcionado se ve en la nevera. Al enfriarse, el caldo cuaja hasta convertirse en un bloque sólido, y esa es la señal de una buena extracción, según el chef.

Por eso desaconseja usar solo huesos de caña. Aportan grasa y médula, pero poca gelatina. Para conseguir un caldo con textura, insiste, hay que usar articulaciones, cartílago y piezas ricas en colágeno.

Emulsionar el caldo

El color blanco del tonkotsu y su textura, que el cocinero compara con la nata, tienen una explicación. Según explica, la cremosidad es una emulsión de grasa y gelatina en el líquido, que en la receta tradicional se logra hirviendo a fuego fuerte durante muchas horas.

En la olla a presión esa emulsión no llega a producirse, pero se puede conseguir igualmente triturando el caldo con la batidora de mano hasta conseguir el mismo efecto.

El resultado, dice, sirve para ramen y también para cocinar arroces, fideuás, guisos o salsas.

Tostar los aromáticos

La cebolla, el ajo y el jengibre no se añaden al principio. Con tres horas de cocción, advierte el cocinero, pierden fuerza y aportan menos sabor, así que los reserva para la última hora.

Antes de añadirlos, les pasa el soplete. Ese chamuscado busca un punto de amargor que, según el cocinero, aporta complejidad y matices al caldo. Si no hay soplete, no pasa nada, se pueden tostar en una sartén hasta que la superficie está casi negra.

Limpiar los huesos

Al poner a cocer los huesos, todas las impurezas empezarán a flotar en la superficie. La espuma que se forma son proteínas coaguladas y otros restos que, si se dejan, enturbian el caldo y le dan sabores ferrosos.

Por eso Íñigo, al igual que muchos cocineros profesionales, aconseja blanquear los huesos. Por eso, tira esa primera agua, los lava bien y los devuelve de nuevo a la olla con agua limpia.

Receta fácil de caldo para ramen (para una olla de 10 litros) Ingredientes Huesos de rodilla de cerdo, 3-4 kg

Manitas de cerdo, 1 kg

Patas de pollo, 700 g

Cebolla, al gusto

Ajo, al gusto

Jengibre fresco, al gusto

Setas shiitake deshidratadas, un puñado Paso 1 Lavamos los huesos de rodilla, las manitas y las patas de pollo bajo el grifo. Paso 2 Los colocamos en la olla a presión, los cubrimos con agua y llevamos a ebullición sin tapar. Paso 3 Cuando aparece la espuma, retiramos la olla del fuego, desechamos el agua y lavamos bien los huesos. Paso 4 Devolvemos los huesos a la olla limpia y los cubrimos con agua limpia, sin superar la línea máxima. Paso 5 Cerramos la olla y cocemos a presión durante 3 horas. Paso 6 Mientras tanto, chamuscamos con un soplete la superficie de la cebolla, el ajo y el jengibre. Paso 7 Apagamos el fuego y dejamos que la olla pierda la presión por sí sola. Paso 8 Abrimos la olla, añadimos los aromáticos, cerramos de nuevo y cocemos a presión 1 hora más. Paso 9 Dejamos que la olla vuelva a perder la presión por sí sola y colamos el caldo. Paso 10 Trituramos el caldo con la batidora de mano hasta que quede blanco y cremoso.

De Japón al mundo

El tonkotsu nació en Kurume, en la prefectura de Fukuoka, al norte de la isla de Kyushu.

En 1937, Tokio Miyamoto empezó a servirlo en Nankin Senryo, un puesto ambulante de comida, y según la publicación local Fukuoka Now optó por el cerdo porque sus huesos eran más baratos que los de pollo.

Aquel primer caldo, sin embargo, era casi transparente. El tonkotsu blanco llegó diez años después, en 1947, en el local Sankyu, donde su fundador, Katsumi Sugino, se olvidó de un caldo que estaba al fuego y al volver se encontró con un caldo lechoso que, una vez sazonado, resultó delicioso.

Desde Kurume, el estilo se extendió por todo Kyushu. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, la sucursal de Sankyu en Tamana sirvió de escuela a los fundadores de varios locales célebres de Kumamoto, y con los años Fukuoka se consolidó como la gran meca del ramen de huesos de cerdo.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer sin olla a presión? Sí, es el método tradicional. Según el chef, en una olla convencional el tonkotsu requiere unas 20 horas de cocción, y el hervor fuerte y prolongado es el que crea la emulsión sin necesidad de batidora.

¿Y si mi olla es más pequeña? Basta con reducir todas las cantidades en la misma proporción. El límite lo marca siempre la línea máxima de la olla, que no se debe sobrepasar.

¿Se puede desgrasar el caldo? Se puede, pero el resultado será distinto. Si la cremosidad viene de la emulsión de grasa y gelatina, como explica el cocinero, retirar la grasa dejará un caldo sabroso, pero sin el aspecto de nata del tonkotsu.

¿Dónde se compran las patas de pollo y las manitas? Las manitas de cerdo son habituales en carnicerías y casquerías. Las patas de pollo se encuentran en pollerías, aunque en algunas hay que encargarlas con antelación.