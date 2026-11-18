Daniel de la Torre y una cazuelita de revuelto de calabacín. bonchan iStock

Daniel del Toro, chef: "Los huevos revueltos más cremosos de otoño no llevan nata ni leche, sino 1 calabacín y 1 cebolla"

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Un chorrito de nata o de leche en el bol de los huevos batidos es uno de los consejos que más hemos leído en recetas de huevos revueltos para que queden jugosos.

Pero no hace falta ninguna de las dos cosas. La clave está en controlar bien la temperatura, como explica Daniel del Toro, para que el huevo no cuaje en exceso.

Daniel del Toro es chef y comunicador gastronómico, y muchos lo recordarán por su participación en la cuarta edición de MasterChef España.

Además, comparte muchas de sus recetas en su perfil de Instagram (@danielmchef4), donde ha publicado este revuelto como una de esas cenas que se solucionan en un momento.

La clave: el calor residual

El truco, explica el chef, consiste en no esperar a que el huevo esté completamente cuajado para retirar la sartén. El secreto está en ir poniéndola al fuego sin dejar de remover y apartarla de vez en cuando "para que el huevo no cuaje, sino que quede cremoso".

Según el cocinero, el calor residual de la sartén termina la cocción de forma muy lenta y es el que da al revuelto esa textura suave. Por eso hay que apartarla definitivamente del fuego cuando el huevo todavía parece algo crudo.

Y hay que andarse con ojo porque no hay mucho margen. El huevo entero batido cuaja en torno a los 69 °C, y si la temperatura sigue subiendo, se vuelve cada vez más firme hasta acabar duro y gomoso.

En cambio, las mezclas de huevo y líquido, como las natillas, cuajan entre 79 y 85 °C. Es decir, la leche o la nata retrasan el momento en que cuaja el huevo, de ahí que el truco de la leche sea tan habitual, pero no imprescindible. Solo es cuestión de hacerlo más rápido.

Una cena ligera

El calabacín es una de las hortalizas más ligeras porque es una de las que más agua contienen. Según las Tablas de Composición de Alimentos de Moreiras et al. (2013), recogidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, contiene 96,5 g de agua y 14 kcal por cada 100 g.

La cebolla blanca aporta mucho sabor, pero solo 23 kcal por 100 g, según la misma fuente.

El huevo, por otro lado, aporta 12,5 g de proteína de alto valor biológico por cada 100 g de porción comestible, además de vitamina B12, vitamina D y yodo.

Según una estimación propia, tomando como referencia un calabacín de 250 g, una cebolla de 150 g, tres huevos medianos y unos 20 g de aceite de oliva virgen extra, cada una de las dos raciones aporta alrededor de 250 kcal, 12 g de proteína, 20 g de grasa, 5 g de hidratos de carbono y 1,5 g de fibra.

Receta de revuelto cremoso de calabacín Ingredientes Cebolla o cebolleta, 1 ud

Calabacín, 1 ud

Huevos, 3 ud

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Pelamos la cebolla y la cortamos en juliana. Paso 2 Calentamos una cucharada de aceite en una sartén y sofreímos la cebolla con una pizca de sal y de pimienta hasta que esté tierna y empiece a dorarse. Paso 3 Cortamos el calabacín en rodajas finas, lo añadimos a la sartén cuando la cebolla esté translúcida y lo cocinamos hasta que esté hecho. No es necesario pelar el calabacín, pero si no te gusta la piel, puedes hacerlo. Paso 4 Mientras tanto, batimos los huevos con una pizca de sal y pimienta. Paso 5 Incorporamos los huevos batidos a la sartén y removemos sin parar a fuego bajo, retirando la sartén del fuego de vez en cuando. Paso 6 Apartamos la sartén antes de que el huevo termine de cuajar del todo. Paso 7 Rectificamos de sal y pimienta y servimos. También está muy bueno sobre una tosta de pan crujiente.

Zarangollo: revuelto murciano

La propuesta de Daniel del Toro recuerda irremediablemente al zarangollo, uno de los platos más conocidos de la Región de Murcia y una de las formas más deliciosas de comer calabacín, dicho sea de paso.

Se prepara con calabacín, cebolla y huevo, y en muchas casas también con patata, aunque esta no formaba parte de la versión tradicional, pero hace que sea aún más saciante.

Su origen no está claro. Hay quien lo relaciona con la cocina andalusí y quien lo atribuye a los aragoneses que llegaron a Murcia tras la conquista cristiana, con un plato llamado zaranga, palabra que el Diccionario de la lengua española define como una fritada parecida al pisto.