Dani, cocinero: "Los mejillones más buenos no son al vapor, se hacen con 100 gramos de gambas y 50 de mantequilla"

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Si te gustan las croquetas y los mejillones, no hay por qué elegir, pues se puede disfrutar de las dos cosas en un solo bocado.

Son los mejillones tigre, uno de los clásicos del tapeo en el norte de España, y si nunca te has atrevido a hacerlos en casa, esta receta es para ti.

La propuesta es de Dani Sánchez, un creador de contenido gastronómico que publica sus recetas en Instagram como @danieleandome, que dedica uno de sus últimos vídeos a rescatar esta receta.

"Una tapa tradicional que siempre queda espectacular, pero que por desgracia se está perdiendo", lamenta el cocinero.

Tigres porque pican

El curioso nombre por el que se conoce a esta forma de preparar los mejillones alude al toque picante de la bechamel. En la receta original suele usarse cayena o alguna guindilla para poder ajustarlo al gusto.

En esta versión, Dani Sánchez tira de 70 g de salsa de tomate picante. Pero no es indispensable, una salsa de tomate normal y con un poco de guindilla también sirve y permite adaptar la intensidad del picor.

¿De Valencia o de Bilbao?

El origen de los mejillones tigre no está documentado y se lo disputan varios lugares. Una versión lo sitúa en Cullera (Valencia) en los años 70, en el restaurante Mar de Oro y de la mano del cocinero Miguel Torres Clemente.

Otra lo lleva al País Vasco, y una tercera al noroeste peninsular, sin fecha ni prueba, con el argumento de que en Galicia hay mucho mejillón.

En Bilbao, además, hay quien llama tigres a los mejillones picantes con salsa de tomate, sin bechamel. Y el gastrónomo Manuel Puga y Parga, en su libro La Cocina Práctica de Picadillo (1916), ya recogía una preparación similar que consistía en bechamel de mejillones cocinada al horno en tarritos o conchas.

Sea cual sea su cuna, la tapa ha acabado formando parte del recetario del mejillón en toda España.

Receta fácil de mejillones tigre Ingredientes Mejillones, 2 kg

Gambas peladas, 100 g

Mantequilla, 50 g

Harina de trigo, 50 g

Leche, 650 ml

Salsa de tomate picante, 70 g

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Para el rebozado: Harina, cantidad necesaria

Huevo batido, cantidad necesaria

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite para freír, cantidad necesaria Paso 1 Abrimos los mejillones al vapor en una cazuela tapada. Paso 2 Sacamos la carne de los mejillones y reservamos las cáscaras más grandes. Paso 3 Picamos las gambas peladas y la carne de los mejillones, y reservamos. Paso 4 Derretimos la mantequilla en una sartén, añadimos la harina y la cocinamos un par de minutos sin dejar de remover para que pierda el sabor a crudo. Paso 5 Añadimos la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa. Paso 6 Incorporamos la salsa de tomate picante, salpimentamos al gusto y añadimos el marisco picado. Paso 7 Cocinamos removiendo hasta que la masa empiece a despegarse de la sartén. Paso 8 Pasamos la masa a un recipiente, tapamos con papel film en contacto con la masa y dejamos que se enfríe por completo en la nevera. Paso 9 Rellenamos las cáscaras reservadas con la masa. Si sobra masa, podemos coger porciones y darles forma de croqueta. Paso 10 Pasamos cada mejillón por harina, huevo batido y pan rallado. Paso 11 Freímos los mejillones en abundante aceite bien caliente hasta que estén dorados.

Otras recetas con mejillones

El repertorio culinario con este bivalvo es extenso. Más allá de los mejillones al vapor o estos mejillones tigre, es un marisco que funciona bien con salsas, arroces y todo tipo de guisos marineros.

Los mejillones a la marinera son una de las recetas más populares. Se hace un sofrito de cebolla y ajo, se añade vino blanco y un toque de pimentón, se incorporan los mejillones y se cuecen tapados hasta que se abren. Se sirven con perejil picado y mucho pan para mojar en la salsa.

Los mejillones en escabeche son la tapa por excelencia y la manera de que unos mejillones ya cocidos aguanten varios días en la nevera. Solo hay que calentar aceite, vinagre, pimentón, laurel y ajo, cubrir los mejillones con esa mezcla y dejarlos enfriar antes de empezar a consumirlos.

El salpicón de mejillones es tan fácil de hacer como preparar una vinagreta con cebolla, pimiento y tomate, aceite, vinagre y sal, y mezclarla con los mejillones cocidos y fríos.

Finalmente, los mejillones gratinados llevan por encima una mezcla de ajo, perejil y pan rallado y se pasan por el horno unos minutos hasta que se forme una costra crujiente.