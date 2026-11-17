Marta Verona, chef: "Los huevos más ricos para el otoño no se fríen, se hacen con 6 ajos, caldo, 1 chorizo y 60 g de jamón"

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Llueve, has llegado a casa con frío y la media barra de pan de ayer está tan dura que ya no sirve para bocadillo.

En el móvil se suceden vídeos de recetas virales con ingredientes que no tienes, pero en la nevera tienes huevos y algo de embutido. Con eso basta para cenar caliente.

Es justo lo que defiende la chef Marta Verona. "Entre tantas recetas virales, hay clásicos que no se pueden perder", dice la cocinera al hablar de su sopa castellana, un plato que, según ella, reúne las condiciones para triunfar en redes "porque son muy pocos ingredientes y es muy rápida".

Verona, nacida en San Lorenzo de El Escorial en 1995, se graduó en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Complutense de Madrid el mismo año en que ganó la sexta edición de MasterChef, en 2018.

Hoy combina la divulgación en televisión con su perfil de Instagram (@martamchef6), donde comparte recetas como esta, y en septiembre publicó el libro La cocina emocional junto a la psicóloga Juana Fernández.

La sopa que hacía su madre

La receta tiene para ella un componente personal. "Mi madre la hacía un montón y me recuerda a ella", escribe en la publicación, donde la describe como un clásico de los de toda la vida que apetece en días de lluvia.

También reconoce un exceso ante la cámara. "Me he pasado un poco con el chorizo, así que os pongo un poco menos en las cantidades", avisa. La lista de ingredientes que comparte, y que recogemos más abajo, ya está corregida a la baja respecto a lo que se ve en el vídeo.

La cena en una sola olla

Una cena, para ser rápida de verdad, tiene que ensuciar poco. El pan se tuesta en la misma olla en la que se hará la sopa con una pequeña cantidad de aceite y el resto se cocina con la grasa del chorizo y del jamón, que la cocinera pone a fuego fuerte precisamente "para que suelte la grasita".

En cuanto al líquido, Marta utiliza agua, pero admite que, con un caldo casero, se puede mejorar el resultado. "Si tienes caldito casero, maravilla". Si no, con el jamón, el ajo y el chorizo en la olla, el agua acaba convertida en caldo durante los diez minutos de hervor.

El huevo, fuera del fuego

Los huevos, que son la proteína del plato se añaden con la olla ya fuera del fuego y se tapa esta para aprovechar el calor residual y que, en palabras de la cocinera, "se cuajen levemente dentro".

El resultado es una clara apenas cuajada y una yema líquida que se rompe con la cuchara y se mezcla con el pan empapado. Quien prefiera el huevo más hecho solo tiene que mantener la olla tapada unos minutos más.

Una comida de pastores

La sopa castellana, también llamada sopa de ajo, nació como cocina de aprovechamiento entre campesinos y pastores de la antigua Castilla la Vieja y de León.

Pan duro, ajo y agua eran ingredientes baratos y siempre disponibles, y el plato servía para entrar en calor en una tierra de inviernos largos.

Su vínculo con el calendario religioso sigue vivo. En Cuaresma se prepara tradicionalmente sin carne, solo con pan y huevo, y en Zamora es costumbre tomarla como desayuno al regresar de las procesiones nocturnas de Semana Santa.

El chorizo y el jamón que usa Marta pertenecen a la versión más sustanciosa e ilustrada del plato, ideal para el resto del año.

Receta fácil de sopa castellana con huevos Ingredientes Pan, 6 rebanadas

Huevos, 3 ud

Chorizo fresco, 1 ud

Jamón ibérico picado, 60 g

Ajo, 6 dientes

Aceite, 1 cucharada

Agua o caldo casero, hasta cubrir Paso 1 Laminamos los dientes de ajo y troceamos el chorizo. Paso 2 Tostamos las rebanadas de pan en el fondo de una olla con una cucharada de aceite y las retiramos. Paso 3 En la misma olla añadimos el chorizo y el jamón y los cocinamos a fuego fuerte unos 5 minutos, hasta que suelten su grasa. Paso 4 Bajamos el fuego, incorporamos el ajo laminado y lo pochamos unos 5 minutos más, hasta que esté dorado. Paso 5 Devolvemos el pan tostado a la olla, cubrimos con agua o caldo y dejamos hervir unos 10 minutos. Paso 6 Retiramos la olla del fuego, cascamos los huevos sobre la sopa y tapamos para que cuajen levemente con el calor residual. Paso 7 Servimos de inmediato, con un huevo por ración.

Preguntas frecuentes

¿Qué pan es mejor para la sopa castellana? El tradicional es el pan candeal o la hogaza de miga densa del día anterior, que absorbe el caldo sin deshacerse del todo. El pan de barra se ablanda antes y deja la sopa más cremosa, pero también sirve.

¿Se puede usar chorizo curado en lugar de fresco? Sí. Suelta menos grasa que el fresco, así que puede hacer falta un hilo de aceite de oliva para pochar el ajo sin que se queme.

¿Se puede hacer una versión sin carne? Se sustituyen el chorizo y el jamón por un chorrito de aceite de oliva para dorar el ajo y se añade una cucharadita de pimentón fuera del fuego, justo antes de verter el líquido, para que no se queme.

¿Y si prefiero el huevo más cuajado? Se puede mantener la olla tapada varios minutos más o devolverla a fuego mínimo hasta que la clara esté opaca.

Otras sopas con pan duro

La sopa castellana es la primera en el imaginario colectivo de sopas con pan, pero no es la única.

Para la sopa de tomate extremeña, sofreímos ajo, cebolla y pimiento verde en aceite de oliva, añadimos tomate maduro troceado y dejamos que se deshaga. Cubrimos con agua, cocemos unos minutos con una hoja de laurel y vertemos el conjunto sobre rebanadas finas de pan.

En la sopa de cebolla gratinada, pochamos cebolla en juliana con mantequilla a fuego suave hasta que esté bien dorada. Cubrimos con caldo, hervimos diez minutos, repartimos en cuencos aptos para horno, colocamos encima una rebanada de pan tostado con queso rallado y gratinamos.

La açorda alentejana no necesita ni sofrito. Majamos ajo, cilantro fresco y sal gruesa en el fondo de una fuente, regamos con aceite de oliva y añadimos agua hirviendo en la que hemos escalfado un huevo por persona. Incorporamos el pan en trozos y servimos con el huevo encima.

Para la pappa al pomodoro toscana, doramos ajo en aceite de oliva, añadimos tomate triturado y cocinamos diez minutos. Agregamos el pan duro troceado, cubrimos con caldo de verduras y removemos hasta que el pan se deshaga y la sopa espese. Terminamos con albahaca fresca y un hilo de aceite en crudo.